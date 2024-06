Vondroušová je po zranění kyčle připravená obhajovat titul ve Wimbledonu

Markéta Vondroušová (25) je připravená zahájit příští týden cestu za obhajobou titulu ve Wimbledonu. Úřadující šampionka a nasazená šestka se zotavila ze zranění kyčle a na trénincích v Londýně se cítila v minulých dnech bez omezení. Na dnešní tiskové konferenci řekla, že chce přistupovat k turnaji postupně. Do třetího grandslamu sezony na trávě v All England Clubu vstoupí v úterý proti Španělce Jessice Bouzasové (21).

"Byla jsem opravdu vyděšená, ale je to v pohodě. Pár dnů jsem nehrála, ale teď se cítím dobře. Přijeli jsme ve středu a měla jsem tady pár skvělých tréninků," uvedla Vondroušová.

Šestá hráčka světa Vondroušová se zranila minulý týden během osmifinálového utkání v Berlíně proti Rusce Anně Kalinské. Podklouzla na trávě, poranila si pravou kyčel a duel vzdala. Poté podstoupila magnetickou rezonancí. "Bolela mě spíš kyčel než tříslo nebo koleno. Měla jsem tam nějaký otok a pár dní nehrála. O víkendu mě to bolelo dost, ale pak se to začalo zlepšovat," podotkla Vondroušová.

"V úterý jsme byli v Praze, chvíli jsme šli do haly a ve středu hráli tady. Za pět šest dní se to dalo dohromady. Mám furt tejp, který mi to drží a pomáhá, ale spíš měl člověk strach se do toho pohybu nějak opírat. Bála jsem se, že mi to někde podklouzne, ale teď za poslední dva tři dny to úplně zmizelo," doplnila sokolovská rodačka.

Po příletu do Londýna trénovala s koučem Janem Hernychem, poté začala hrát i gamy. "Na té trávě se nedá moc extrémně trénovat, takže jsem chtěla hlavně zkusit tu nohu. Cítila jsem se dobře. Hráli jsme hodně na těch tréninkových a byla jsem i dvakrát na zápasových kurtech, které jsou dost svěží. Bylo super, že jsem si to vyzkoušela. Tréninky byly dobré, noha drží, takže snad to bude v pohodě," uvedla.

Při příjezdu do Wimbledonu se jí také vybavily vzpomínky na loňský úspěšný rok. Plakáty s její podobiznou jsou nejen v areálu v All England Clubu, ale také ve stanicích metra. "Myslím, že to padlo i trochu na Herňu, když jsme sem vlezli. Je tu hned obrovský můj plakát s talířem, tak jsme na to všichni zírali. Je to nová situace, nové věci, ale myslím, že se nám všem nějak vrací, co se tu dělo minulý rok," doplnila Vondroušová.

Spolu s trenérským týmem, maminkou a sestrou bydlí ve stejném domě jako vloni. V pátek oslavila v Londýně také 25. narozeniny. "Jeli jsme do města na hezkou večeři," řekla česká tenistka.

Nemysli si, že by ji loňský úspěch změnil. "Prostě se to stalo a řekla jsem si: Oukej, teď jsi wimbledonská šampionka. Myslím, že to je spíše jiné pro lidi kolem mě, dívají se na vás jinak. Já mám trofej doma, takže si mohu každý den připomenout, že se to stalo, ale nemyslím si, že by vás to mělo změnit jako člověka. Nepřemýšlím o sobě jako o wimbledonské šampionce. Přemýšlím o sobě jako o Markétě," podotkla Vondroušová.

Před startem nového ročníku Wimbledonu se nechce dostávat pod tlak. K zápasům bude přistupovat postupně. "Nerada si dávám před turnaji cíle. Samozřejmě bude těžké zopakovat, co se stalo minulý rok. I když jsem vloni vyhrála, všechny zápasy byly hrozně těžké a teď to bude stejné. Na trávě se mažou rozdíly. Uvidíme, jak se budu cítit. Stres, že půjdu hrát hned na centrkurt, na mě také padne. Musím se s tím poprat v hlavě a uvidíme. Těším se," uvedla Vondroušová.

V prvním kole vyzve v úterý Španělku Bouzasovou. S 83. hráčkou světa se utká poprvé. "Viděla jsem ji na antuce. V Madridu porazila (Paulu) Badosaovou a hrála dobře. Na trávě toho ale moc neodehrála, tak uvidíme, co Herňa vymyslí. Bude to hodně o servisu a returnu. První údery jsou na trávě hodně důležité," řekla Vondroušová.

Bouzasová – Vondroušová (úterý 12:00)

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.