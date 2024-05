Vondroušová porazila přemožitelku Siniakové a je v osmifinále, Bouzková podlehla Šwiatekové

FRENCH OPEN - Markéta Vondroušová (24) potvrdila roli favoritky ve třetím kole na letošním French Open. Finalistka ročníku 2019 porazila 6:1, 6:3 Chloé Paquetovou (29), přemožitelku Kateřiny Siniakové, a potřetí v kariéře prošla do druhého týdne antukového grandslamu. Marie Bouzková (25) mezi nejlepší šestnáctku nepostoupila, na světovou jedničku a obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou (23) nestačila 4:6, 2:6.

Paquetová – Vondroušová 1:6, 3:6

Markéta Vondroušová potvrdila své vlastní pravidlo na French Open, kde buď končí v úvodních dvou kolech, nebo dojde do druhého týdne. Nasazená pětka si ve třetím kole poradila s domácí divokou kartou Chloé Paquetovou. Zatímco její krajanka Kateřina Siniaková se v předchozím kole prala s Francouzkou o postup přes tři hodiny a neuspěla, Vondroušové stačila hodina a půl.

Brejk z úvodního gamu sice nepotvrdila, nicméně pak se ukázalo, proč v žebříčku figuruje o 130 míst výše. Rodačka ze Sokolova předvedla sérii osmi vyhraných gamů. O náskok brejku ve druhé sadě přišla a hra se vyrovnala, ovšem ztracený servis si hned vzala zpět a zápas po odvráceném brejkbolu dopodávala.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Vondroušová startuje na French Open posedmé v kariéře a do druhého týdne se dostala potřetí. V roce 2019 podlehla až ve finále Ashleigh Bartyové a v osmifinále ročníku 2021 byla nad její síly Paula Badosaová. Celkově má v osmifinále podniků velké čtyřky bilanci 3:3.

Na pařížské antuce ideálně potřebuje uhrát co nejlepší výsledek, protože ji v následujících měsících čeká obhajoba wimbledonského triumfu a také čtvrtfinále na US Open. Právě po odjezdu z New Yorku se české jedničce přestalo dařit, do francouzské metropole dorazila s nelichotivou letošní bilancí 11:8.

Na své třetí čtvrtfinále na grandslamových akcích za posledních 12 měsíců bude útočit proti další člence až druhé stovky světového pořadí Olze Danilovičové, kterou porazila ve třech setech v letošním ročníku týmového United Cupu.

Danilovičová ve druhém kole s Danielle Collinsovou returnovala na setrvání v zápase, a v tom následujícím s Donnou Vekičovou to musela zvládnout dokonce dvakrát. Srbská kvalifikantka zvítězila po více než třech hodinách boje 0:6, 7:5, 7:6 a poprvé prošla do osmifinále grandslamů. V neděli zabojuje o své největší čtvrtfinále a zároveň návrat do TOP 100 žebříčku.

Šwiateková – Bouzková 6:4, 6:2

Marie Bouzková dosáhla na probíhajícím French Open na svou teprve třetí vítěznou sérii v sezoně. Finalistka jedné z generálek v Bogotě využila příznivého losu a po dvousetových výhrách nad nasazenou Veronikou Kuděrmetovovou a lucky loserem Janou Fettovou vylepšila své maximum na pařížské antuce.

Ve třetím kole dle očekávání neuspěla. Pražská rodačka narazila na světovou jedničku a obhájkyni titulu Igu Šwiatekovou. Největší favoritce a trojnásobné šampionce v úvodním dějství překvapivě vzdorovala, dokonce snížila z 2:5 na 4:5. Ve druhé sadě už ale měla v posledních letech na antuce dominující Polka až na závěrečné dva gamy jasně navrch.

Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Bouzková odehrála svou šestou hlavní soutěž v areálu Rolanda Garrose, jejím předchozím maximem bylo druhé kolo z předloňského ročníku. Všechny další minulé starty zakončila hned na úvod. Svou bilanci ve třetím kole grandslamů si zhoršila na 2:2, do druhého týdne prošla v posledních dvou letech ve Wimbledonu.

Po porážce se Šwiatekovou má s hráčkami TOP 10 úspěšnost 10:15. Na French Open bude pokračovat ještě ve čtyřhře po boku španělské kamarádky Sary Sorribesové. Do deblové soutěže teprve vstoupí.

Šwiateková, která slaví 23. narozeniny a v předchozím kole likvidovala mečbol v souboji čtyřnásobných grandslamových vítězek s Naomi Ósakaovou, postoupila i při svém šestém startu na pařížské antuce do druhého týdne.

Aktuální lídryně žebříčku vyhrála tři z posledních čtyř ročníků antukového grandslamu a v útoku na hattrick bude pokračovat proti Anastasii Potapovové. Mladá Ruska vydřela po téměř třech hodinách boje vítězství 7:5, 6:7, 6:4 nad Xinyu Wang a poprvé v kariéře se dostala do osmifinále grandslamových podniků.

Osmifinálové obsazení horní poloviny pavouka je kompletní. Další boje o čtvrtfinále obstarají Coco Gauffová s Elisabettou Cocciarettovou a Clara Tausonová s Ons Jabeurovou.



Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.