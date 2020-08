Vondroušová vstupuje do turnaje v Palermu, hraje se Slovinkou Juvanovou

WTA PALERMO - Markéta Vondroušová v Palermu vstupuje do prvního turnaje WTA po koronavirové pauze. Druhá nasazená Češka čelí devatenáctileté slovinské kvalifikantce Kaje Juvanové.

Markéta Vondroušová se během koronavirové pauzy představila na několika přípravných akcích, na té poslední se jí ale nezadařilo. Před dvěma týdny na tvrdém povrchu na Štvanici dostala kanára od Švýcarky Belindy Bencicové i Polky Igy Šwiatekové.



Do kolotoče WTA se vrací dnes na antuce v Palermu, kde se koná první turnaj po pěti měsících. Jednadvacetiletá Češka právě čelí devatenáctileté Slovince Kaje Juvanové, jež měla možnost aklimatizovat se na podmínky na Sicílii v tříkolové kvalifikaci.



Světová osmnáctka a finalistka loňského French Open Vondroušová na začátku letošní sezony odehrála pět turnajů a jen dvakrát se dostala přes první kolo.



Už v pondělí zvládla vstup do turnaje Kristýna Plíšková, jež vyřadila nasazenou trojku Mariu Sakkariovou z Řecka.



Dnes do hry zasáhne také nasazená jednička a světová patnáctka Petra Martičová. Chorvatku v prvním kole vyzve Belgičanka Alison Van Uytvancková.