Všeho, čeho jsem se dotkla šlo do kurtu, pochvalovala si Muchová po demolici Filipínky
"Dnes jsem se cítila velmi dobře. Všeho, čeho jsem se dotkla šlo do kurtu. Dařilo se mi být hodně agresivní. Měla jsem dobrý den," hodnotila Muchová téměř bezchybný výkon, který ji poslal do zdejšího premiérového čtvrtfinále. Podnik na Floridě začala obratem proti Camile Osoriové a kvalitu svých výkonů následně zvyšovala. Ve třetím kole s Katie Boulterovou už set neztratila a proti Ealaové byla k nezastavení.
Česká hráčka filipínskou hvězdičku, která je známá především kvůli obrovské podpoře fanoušků, nepodcenila a od začátku měla zápas pod kontrolou. "Věděla jsem, že zde může být nebezpečná, protože se jí tu dařilo minulý rok. Snažila jsem se kontrolovat hru, být agresivní a fungovalo to velmi dobře," dodala.
Muchová do osmifinálového duelu v Miami vlétla neskutečným způsobem. Ealaové nadělila v úvodním setu kanára a dokonce ovládla deset gamů v řadě. V samotném závěru utkání povolila soupeřce alespoň dvě hry a za hodinu proměnila po vítězné smeči třetí mečbol.
Češka v zápase nečelila ani jednomu brejkbolu a velmi si chválila především své podání. "Hodně mi pomohl servis. Podávala jsem velmi dobře a získala jsem mnoho rychlých bodů," pochvalovala si Muchová, která v zápase vyhrála 80 % míčků po prvního servisu. Skvělá byla také při využívání příležitostí, když proměnila všech pět šancí na příjmu.
Zavzpomínala také na nedávný triumf na tisícovce v Dauhá, kde získala teprve svůj druhý titul. "Dokázala jsem si, že zvládnu vyhrát turnaj. Bylo to už velmi dlouho, co jsem naposledy držela trofej. Spadl mi kámen ze srdce. Ve finále jsem byla hodně nervózní," zmínila svůj největší kariérní triumf, který slavila letos v únoru.
Ve čtvrtfinále ji čeká Victoria Mboková, kterou právě v Kataru přehrála ve finále ve dvou těsných setech. Kanadská teenagerka má letos úžasnou formu. Dvakrát si zahrála o titul a na dalších dvou podnicích v Melbourne a v Indian Wells dohrála až na raketě světové jedničky Aryny Sabalenkové.
Výborná Muchová zničila vycházející hvězdu
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Pod alcaraz.dva samozřejmě