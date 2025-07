Vůbec jsem to psychicky nezvládla, teď mám větší chuť. Havlíčková si comeback pochvaluje

Lucie Havlíčková (20) se vrací po pauze způsobené mentálním vyčerpáním opět na kurty a start na turnaji Livesport Prague Open jí zatím vychází. V úvodním kole zdolala o tři roky mladší Alenu Kovačkovou 7:5, 6:1 a do zápasů má větší chuť než dřív. V rozhovoru s novináři řekla, že bere účast ve Stromovce jako odměnu a chce si užít i další zápas proti nasazené čtyřce Xinyu Wang z Číny.

"Určitě je to lepší, než když jsem se loni vracela po zranění. Letos se mi docela daří. Jsem spokojená s tím, jak hraju. Není to ještě level, na kterém jsem před dvěma lety končila, ale daří se to dobře, takže nálada je dobrá," uvedla Havlíčková.

Dvojnásobná vítězka juniorského Roland Garros z roku 2022 se vrátila na kurty letos v červnu po roční pauze. Kvůli obtížnému návratu po zranění si vloni dala přestávku, během níž pracovala také v kavárně. Nyní se bývalá 196. hráčka světa pokouší opět tenisovou kariéru restartovat. Po letošním návratu zatím vyhrála 16 z 18 zápasů.

"Je to pro mě mnohem příjemnější hrát, je to pro mě velká úleva. Loni to po tom zranění byl velký tlak, vůbec jsem to psychicky nezvládla. Už jsem se s tím zaprvé naučila pracovat a zadruhé jdu trochu s jiným mentálním nastavením," uvedla. "Chuť mám teď určitě větší," ujistila.

Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Start v Praze bere jako odměnu. Původně měla hrát kvalifikaci, nakonec ale získala volnou kartu do hlavní soutěže. "Dva dny dopředu mi volali, že budu mít kartu do hlavní soutěže. Jsem za to moc vděčná," řekla Havlíčková.

Kovačkovou porazila za hodinu a 34 minut. Bylo pro ni zvláštní nastupovat ve 20 letech z pozice té zkušenější. "Nebyla jsem na to zvyklá. Všechno je jednou poprvé, člověk si na to musí zvykat," uvedla.

Těšily ji i cenné body do žebříčku WTA. "Tahle výhra je pro mě jako dvě vyhrané patnáctky, které teď hraju. Je to pro mě úplně super, podle nějakých živých žebříčků to vypadá, že by mě to mohlo posunout o nějakých 150 až 200 míst. Jsem ráda, že se mi to podařilo," řekla 838. hráčka světa.

Příště narazí na 40. hráčku světa Wang Sin-jü. "Musím se podívat na nějaké její zápasy. Vím, že je to kvalitní hráčka, teď hrála finále v Berlíně na pětistovce. Těším se, že si budu moct s někým takovým vůbec zahrát, protože bez volné karty bych se k takovému zápasu vůbec nedostala. Půjdu si to užít," prohlásila Havlíčková.