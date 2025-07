Vybojované výhry jsou důležitější než jasné zápasy, řekla Nosková po postupu přes kamarádku

Linda Nosková (20) byla po premiérovém postupu do třetího kola Wimbledonu spokojená, v All England Clubu chce hrát co nejdéle to půjde. Po vítězství nad Němkou Evou Lysovou 6:2, 2:6, 6:3 ji těšilo, že duel zvládla i přes ztrátu koncentrace ve druhé sadě. V rozhovoru s novináři také řekla, že bydlí v Londýně v pronajatém domě, kde už stihla i grilovat.

Linda Nosková poprvé postoupila do třetího kola Wimbledonu (@ FRANK MOLTER / DPA / dpa Picture-Alliance via AFP)

"Beru to tak, že chci na tomto turnaji zůstat co nejdéle, ať už hraju s kýmkoliv. Ještě nechci, aby travnatá sezona skončila," řekla Nosková, která si vylepšila na Wimblednu loňské maximum. Zápas s 61. hráčkou světa Lysovou označila za těžký. "Eva je tam, kde je, díky tomu, že je její tenis dost nepříjemný. Přišlo mi, že v prvním setu mi tam spadlo úplně všechno a udržet tempo i nastavení v hlavě nebylo ve druhém úplně nejlehčí. Hlavně, že jsem se ale ve třetím setu zase nastartovala. Byla to dost vybojovaná výhra. Ty jsou někdy důležitější než jasné zápasy," podotkla Nosková. Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse) Před začátkem rozhodujícího setu na chvíli opustila kurt. "Říkala jsem si, že musím začít hrát, jinak můžu letět domů. Člověk od sebe má nějaká očekávání a když je nenaplňuje, říká si, co je špatně," uvedla nasazená třicítka. Při mečbolu jí pomohla teč míče o síť. "Já jsem se jí pak u sítě omluvila. Není to nejlepší cesta, jak vyhrát zápas. Naštěstí se ale počítá," uvedla s tím, že má s Lysovou kamarádské vztahy. "Ona je fajn. Vloni se mi v Praze omlouvala, že to musí skrečnout. Taky spolu hodně trénujeme. Je to taková zlatá duše," líčila svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy. Z pěti českých tenistů na Wimbledonu dnes zvítězila pouze Linda Nosková. Jako poslední prohrál Jiří Lehečka, který nepotvrdil roli velkého favorita proti Mattiu Belluccimu. Rodák z Mladé Boleslavi neuhrál ani set. ❌❌❌https://t.co/kaN6KppFci — Livesport.cz (@LivesportCZ) July 2, 2025 V Londýně má během Wimbledonu s týmem pronajatý dům, který je zhruba 15 minut autem od areálu. "Líbí se mi to. Určitě bych neměnila za hotel, přeci jen jsme v něm celý rok. To, že máme svůj prostor, kam člověk může přijít a uvařit si svou večeři, je k nezaplacení. Samozřejmě se necítí úplně jako doma, ale z poloviny si to musí představit, že nejlépe na dva týdny je to jeho domov," řekla. Zatímco Barbora Krejčíková se odreagovávala prací na zahradě, Nosková má jiné zájmy. "Hrajeme deskové hry, díváme se na televizi nebo i na můj zápas. Nějaký den jsme také grilovali a pozvali pár dalších lidí. Grilovala jsem já a dělali jsme steaky. Baví mě to," prozradila. V dalším kole se utká s Ruskou Kamillou Rachimovovu, která porazila nasazenou čtyřku Italku Jasmine Paoliniovou. Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

ČTK, Jakub Hájek