Vypadnutí z elitní stovky? Plamen, který mě motivuje, stále hoří, říká Berrettini
Berrettini se vrací na jedno z míst, které pro něj bylo v předchozí sezoně výjimečné, tentokrát však čelí složité situaci. Hrozí mu vypadnutí z první světové stovky a ani los k němu nebyl příznivý. Kromě už zvládnutého zápasu s Bautistou by mu návrat mezi elitní stovku mohl zajistit pouze případný postup přes Daniila Medveděva ve druhém kole.
Ital se nachází pod tlakem i vzhledem k blížícímu se zveřejnění seznamu hráčů pro Roland Garros. Pokud se chce vyhnout komplikacím a čekání na případná odstoupení, potřebuje v Monte Carlu uspět. Navzdory náročné situaci si však zkušený tenista udržuje víru ve vlastní schopnosti.
"V březnu 2024 jsem byl na 140. místě světového žebříčku, takže to bylo o dost horší... a podařilo se mi vrátit do první třicítky. Je jasné, že přijde okamžik, kdy si začnete klást otázky, zda na to ještě máte. Ale teď o tom nemám žádné pochybnosti: musím být trpělivý, což nikdy nebyla moje nejlepší vlastnost. S věkem se člověk alespoň stává moudřejším," uvedl Berrettini.
Italský tenista zároveň přiznal změnu přístupu k samotné hře. "Uvědomil jsem si, že tenis je můj život. Plamen, který mě motivuje, stále hoří. Musel jsem změnit perspektivu: teď se snažím užívat si každou vteřinu na kurtu, aniž bych se nechal přemoci tlakem,“ popsal. Změny nastaly také v jeho realizačním týmu. Nově ho vede Thomas Enqvist, zatímco roli asistenta zastává Alessandro Bega. Tato kombinace trenérů podle Berrettiniho odpovídá jeho aktuálním potřebám a cílům.
"Vytvořili jsme ideální tým, který se mnou může kráčet po cestě, kterou jsem si vytyčil. Trénuji a jsem šťastný, díváme se na stejný horizont. Chci se znovu dostat na vrchol, mám na to," uvedl.
Berrettini zároveň otevřeně popsal, co mu aktuálně chybí k návratu na vrchol. "Chybí mi konzistence, zejména v mé hře, protože na tréninku děláme vše, co bychom měli. Z amerických turnajů jsem odjížděl se svými výkony velmi spokojený, byl jsem velmi agresivní, i když možná ne tak dlouho, jak bych si přál," přiznal.
Na závěr zmínil i osobní moment, který odráží jeho postavení mezi mladší generací italských tenistů. Po turnaji v Indian Wells ho kontaktoval Lorenzo Musetti s dotazem, jak zvládnout návrat na okruh po zranění. Berrettini tak vstupuje do turnaje v Monte Carlu s ambicí vrátit se mezi nejlepší, přičemž nadcházející dny mohou být pro jeho další směřování klíčové.
