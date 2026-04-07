Smutná zpráva. Menšík se kvůli zranění odhlásil z Masters v Monte Carlu

DNES, 12:45
ATP MASTERS MONTE CARLO - Jakub Menšík se těsně před zápasem odhlásil z aktuálně probíhajícího Masters v Monte Carlu. Český tenista měl dnes v Monaku začít antukovou část sezony ve dvouhře a nastoupit k utkání prvního kola proti Fábiánu Marozsánovi. Místo 26. hráče světa nastoupí lucky loser Damir Džumhur. Podle webu ATP Tour se odhlásil kvůli zranění prstu na noze.
Jakub Menšík se odhlásil z Monte Carla (@ IZHAR KHAN / AFP)

Menšík do první antukové tisícovky v letošní sezoně nakonec ve dvouhře nezasáhne. Český tenista měl dnes v 13:00 začít sezonu na oranžové drti na prestižním podniku v Monte Carlu, kde měl při svém debutu v prvním kole nastoupit proti nebezpečnému Maďarovi Marozsánovi. Na poslední chvíli se však nečekaně odhlásil.

Rodák z Prostějova už se v monackém knížectví na kurtech objevil v neděli, kdy po boku krajana Jiřího Lehečky úspěšně vstoupil do soutěže čtyřhry. Česká dvojice porazila hvězdné ruské tenisty Karena Chačanova a Andreje Rubljova a postoupila do osmifinále. Odhlášení aktuální české dvojky na žebříčku ATP je tak o to překvapivější.

Náhradníkem Menšíka se stal lucky loser Džumhur z Bosny a Hercegoviny. Podle webu ATP Tour se odhlásil kvůli zranění prstu na noze. Účast následně zrušil i ve čtyřhře s Lehečkou. Svůj první antukový duel v singlu tak český reprezentant odehraje nejdříve příští týden na pětistovce v německém Mnichově.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

Kapitan_Teplak
07.04.2026 13:55
Bebí na prstíčku
PTP
07.04.2026 13:20
Zakopnul v Kasínu o ruletu.
Kytka
07.04.2026 13:15
Skleněný muž, tentokrát ale v tenise. Je to chcípák. Měl by se o zdraví víc starat a trošku těm trablům předcházet. Když vzpomenu na Berdycha, to bylo jiné.
George_Renel
07.04.2026 13:47
Trochu přes čáru ho tak nazvat.
Trojchyba_Mat
07.04.2026 13:07
Zranění prstu na noze
Trojchyba_Mat
07.04.2026 13:08
I z toho debla se odhlásili
Kreuz
07.04.2026 12:59
jarni horecka, lazaret se naplnuje
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

