Smutná zpráva. Menšík se kvůli zranění odhlásil z Masters v Monte Carlu
Menšík do první antukové tisícovky v letošní sezoně nakonec ve dvouhře nezasáhne. Český tenista měl dnes v 13:00 začít sezonu na oranžové drti na prestižním podniku v Monte Carlu, kde měl při svém debutu v prvním kole nastoupit proti nebezpečnému Maďarovi Marozsánovi. Na poslední chvíli se však nečekaně odhlásil.
Rodák z Prostějova už se v monackém knížectví na kurtech objevil v neděli, kdy po boku krajana Jiřího Lehečky úspěšně vstoupil do soutěže čtyřhry. Česká dvojice porazila hvězdné ruské tenisty Karena Chačanova a Andreje Rubljova a postoupila do osmifinále. Odhlášení aktuální české dvojky na žebříčku ATP je tak o to překvapivější.
Náhradníkem Menšíka se stal lucky loser Džumhur z Bosny a Hercegoviny. Podle webu ATP Tour se odhlásil kvůli zranění prstu na noze. Účast následně zrušil i ve čtyřhře s Lehečkou. Svůj první antukový duel v singlu tak český reprezentant odehraje nejdříve příští týden na pětistovce v německém Mnichově.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře