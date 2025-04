Vytáhl Rubljova z depresí. Teď si hvězdného krajana zavolal na pomoc znovu

Andrej Rubljov (27) by měl vstoupit do antukového jara s hvězdnou posilou. Aktuálně devátý muž světového pořadí přidal do týmu svého krajana, dvojnásobného grandslamového šampiona a kamaráda Marata Safina (45), který mu loni pomohl dostat se z životní krize. Informaci přinesla manažerka ruského tenisty a novinářka Sofya Tartakovová.

Rubljov v nedávném rozhovoru odhalil, že se několik let potýkal s depresemi. Rok bral antidepresiva, ale ta přestala pomáhat. Určitě mu neprospěla ani kontroverzní diskvalifikace před 13 měsíci v Dubaji.

"Několik let jsem byl ve smyčce, cítil se ztracený. Nevěděl jsem kudy kam. Nechápal jsem, co mám dělat a proč. Zní to možná trochu dramaticky. Jedna věc je, když se to děje měsíc, dva měsíce, tři měsíce. To máte možná ještě trpělivost. Když to trvá řadu let, je to k nevydržení," řekl Rubljov.

Recept na zlepšení mu poskytl až rozhovor s krajanem Safinem loni v létě. "Přimělo mě to pochopit sám sebe. Byl to trochu odraz ode dna. Postupně se to pak začalo zlepšovat. Nejsem šťastný. Není to dobré ani zlé, prostě někde uprostřed. Už nepociťuji žádný stres ani úzkost, nemám deprese. Našel jsem nějaký základ. To je začátek," uvedl.

Psychicky je na tom lépe, ale časté rozčilování a výbuchy na kurty u něj vidíme pořád. Navíc to po loňské diskvalifikaci není stejný Rubljov, kterého jsme znali. Ještě nedávno patřil k nejstabilnějším hráčům na tour a nejpravidelnějším účastníkům závěrečných kol, což už nějakou dobu rozhodně neplatí.

K nalezení stabilní formy mu nepomohly ani triumf v Madridu, finále v Montrealu a letošní prvenství v Dauhá, kde porazil Alexe de Minaura, Félixe Augera-Aliassimeho a Jacka Drapera. Obvykle totiž následovala série horších výsledků s překvapivými porážkami. Konkrétně po zisku titulu před měsícem v Dauhá prohrál všechny tři následující zápasy a letos má ne zrovna lichotivou bilanci 9:7.

⚡️ Marat Safin is Andrei Rublev's new coach.

❗️ As it became known to “Bolshe!”, Marat will join Andrey's team for the clay part of the season. Fernando Vicente will remain Rublev's main coach.

The first joint tournament of Andrey and Marat will be the Masters in Monte Carlo pic.twitter.com/iAE4isDnWw — Sofya Tartakova (@CentralCourt) March 29, 2025

Safin, který ukončil kariéru v roce 2009, by teď mohl krajanovi pomoct znovu nastartovat i tenisovou kariéru. Rubljov totiž dvojnásobného grandslamového šampiona a bývalou světovou jedničku přidal do týmu před startem antukového jara. Poprvé si vyzkouší spolupráci na Masters v Monte Carlu, které je na programu v následujícím týdnu.

"Marat se přidá k týmu na antukové jaro. Fernando Vicente zůstává Andrejovým hlavním koučem. První společný turnaj absolvují v Monte Carlu," informovala Rubljovova PR manažerka Tartakovová na sociálních sítích.

Pro Safina se bude jednat o trenérskou premiéru.