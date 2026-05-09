Vzteklá Gauffová se mlátila raketou do hlavy. Nevídaný výbuch jí pomohl k postupu
Gauffová – Sierraová 5:7, 6:0, 6:4
Měla to být pro Gauffovou formalita. Přemožitelka Terezy Valentové nastupovala proti Sierraové jako jednoznačná favoritka. Ocitla se však ve velmi obtížné situaci, a dokonce nechybělo moc k tomu, aby se s turnajem v Římě rozloučila.
Svou frustraci ze slabšího výkonu ukázala na konci úvodního setu. Dokonce předvedla mentální výbuch, který u této americké hvězdy na kurtech takřka nevídáme. Po ztraceném servisu za stavu 5:5 se dvakrát udeřila rukou do hlavy. Vztek dala najevo také po prohraném prvním setu, když se praštila raketou do hlavy.
Právě tento výlev emocí jí ale zřejmě pomohl nastartovat obrat. Ve druhém dějství nadělila Sierraové kanára. Pak ale přišly další problémy a v rozhodujícím setu prohrávala už 0:3 se dvěma brejky.
Gauffová, která na lednovém Australian Open po kruté porážce rozmlátila raketu v útrobách stadionu, však získala šest z následujících sedmi gamů a nakonec postup po více než dvou hodinách urvala. Zápas mohla ukončit již na vlastním podání, ale neproměnila mečbol a musela ještě zabojovat.
Úřadující šampionce French Open se v poslední době ve Foro Italico daří náramně. Předloni prošla do semifinále a loni padla až ve finále s Jasmine Paoliniovou. V obhajobě loňské finálové účasti bude pokračovat proti krajance Taylor Townsendové, nebo Ivě Jovicové.
