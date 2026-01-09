Wawrinka dostal divokou kartu na Australian Open. Kyrgios bude hrát jen čtyřhru
"V roce 2014 jsem na Australian Open získal svůj první grandslamový titul. Takže start tady, zejména když jde o moji poslední sezonu, pro mě hodně znamená," řekl na webu turnaje čtyřicetiletý Wawrinka.
Vedle Melbourne triumfoval ještě na Roland Garros (2015) a US Open (2016). Celkem na okruhu ATP Wawrinka získal šestnáct titulů. Ve světovém žebříčku byl nejvýše na třetí příčce, nyní je na 156. pozici.
Na Australian Open naopak bude ve dvouhře chybět domácí Nick Kyrgios. Finalista Wimbledonu z roku 2022, který se kvůli zraněním propadl až na 670. místo žebříčku, není v kondici pro pětisetové zápasy a bude proto hrát jen čtyřhru.
"Jsem zdravotně v pořádku, ale ještě nejsem v takové kondici, abych zvládl zápasy na tři vítězné sety. Miluju tento turnaj, ale raději své místo přenechám někomu, kdo bude mít větší šance. Věřím, že příští rok budu zpátky v plné síle," psal na sociálních sítích Australan.
Wawrinka zatím bez pozvánky na Australian Open. Váhání pořadatelů nechápe ani Bencicová
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Mám blbý pocit že se vešel jenom díky odstoupení Gyrose, ale zaplať pánbů za ty dary...