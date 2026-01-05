Wawrinka zatím bez pozvánky na Australian Open. Váhání pořadatelů nechápe ani Bencicová

DNES, 18:00
Téma 4
Stan Wawrinka oslaví na konci března 41. narozeniny, přesto na kurtech stále ukazuje svou kvalitu. Na probíhajícím United Cupu 2026 potvrdil, že se s tenisem nechce loučit pouze symbolicky, ale že je stále schopen podávat velmi kvalitní výkony, kterými dokáže potrápit i o dvacet let mladší soupeře. Přesto tři týdny před startem Australian Open zůstává bez pozvánky do hlavní soutěže prvního grandslamu sezony.
Profily hráčů
Wawrinka Stan
Wawrinka i nadále prokazuje vysokou herní připravenost (@ ČTK / imago sportfotodienst / ZHOU DAN)

Švýcarský tenista, který se v letošním roce chystá uzavřít svou bohatou kariéru, zaujal v úvodu sezony nejen výsledky, ale i herním projevem. Ve svých prvních dvou zápasech ukázal vysokou herní úroveň. Nejprve v obrovské bitvě přehrál Francouze Arthura Rinderknecha, poté po dalším maximálně vyrovnaném zápase prohrál s italským daviscupovým hrdinou Fabiem Cobollim 6:7 ve třetím setu.

Po utkáních na United Cupu Wawrinka na tiskové konferenci mluvil o svém vztahu k tenisu i o atmosféře na kurtu. Přiznal, že jeho cílem je hrát uvolněně, bez tlaku na výsledek. Zároveň ale zdůraznil, jak moc mu na každém zápase záleží. Právě emoce a podpora fanoušků mu podle vlastních slov dodávají energii k co nejlepším výkonům.

Aktuálně se Wawrinka nachází na 157. místě žebříčku ATP, což mu nezajišťuje přímý postup do hlavní soutěže Australian Open 2026. Přesto se očekávalo, že obdrží divokou kartu na turnaj, který v roce 2014 vyhrál. Sám hráč ale uvedl, že žádnou pozvánku zatím neobdržel.

"Beru to týden po týdnu. Jsem velmi vděčný za všechny turnaje, které mi dávají možnost hrát. Budu také v Aucklandu, ale momentálně nemám pozvánku na Australian Open," uvedl Wawrinka. Jeho slova vzápětí doplnila krajanka Belinda Bencicová, která otevřeně vyjádřila překvapení nad tím, že Švýcar stále čeká.

Navzdory této nejistotě je z dosavadních výkonů zřejmé, že Wawrinka má i nadále úroveň potřebnou k tomu, aby mohl konkurovat na nejvyšší scéně. Zda se objeví i na kurtech v Melbourne, však zůstává prozatím otázkou.

Věk je jen číslo! Neuvěřitelný Wawrinka urval maratonskou bitvu a pomohl k výhře

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

4
Přidat komentář
PTP
05.01.2026 18:03
Standa není Venus asi podle klokanů
Reagovat
pantera1
05.01.2026 18:58
Musel by se hodně opálit, udělat afro a hned poletí.
Reagovat
frenkie57
05.01.2026 19:12
A něco ještě pořádně zamaskovat.
Reagovat
pantera1
05.01.2026 19:33
Doladí to genderově neutrálníma spoďárama a to by v tom byl čert, aby si u klokanů nezahrál .
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist