Wawrinka zatím bez pozvánky na Australian Open. Váhání pořadatelů nechápe ani Bencicová
Švýcarský tenista, který se v letošním roce chystá uzavřít svou bohatou kariéru, zaujal v úvodu sezony nejen výsledky, ale i herním projevem. Ve svých prvních dvou zápasech ukázal vysokou herní úroveň. Nejprve v obrovské bitvě přehrál Francouze Arthura Rinderknecha, poté po dalším maximálně vyrovnaném zápase prohrál s italským daviscupovým hrdinou Fabiem Cobollim 6:7 ve třetím setu.
Po utkáních na United Cupu Wawrinka na tiskové konferenci mluvil o svém vztahu k tenisu i o atmosféře na kurtu. Přiznal, že jeho cílem je hrát uvolněně, bez tlaku na výsledek. Zároveň ale zdůraznil, jak moc mu na každém zápase záleží. Právě emoce a podpora fanoušků mu podle vlastních slov dodávají energii k co nejlepším výkonům.
Aktuálně se Wawrinka nachází na 157. místě žebříčku ATP, což mu nezajišťuje přímý postup do hlavní soutěže Australian Open 2026. Přesto se očekávalo, že obdrží divokou kartu na turnaj, který v roce 2014 vyhrál. Sám hráč ale uvedl, že žádnou pozvánku zatím neobdržel.
"Beru to týden po týdnu. Jsem velmi vděčný za všechny turnaje, které mi dávají možnost hrát. Budu také v Aucklandu, ale momentálně nemám pozvánku na Australian Open," uvedl Wawrinka. Jeho slova vzápětí doplnila krajanka Belinda Bencicová, která otevřeně vyjádřila překvapení nad tím, že Švýcar stále čeká.
Navzdory této nejistotě je z dosavadních výkonů zřejmé, že Wawrinka má i nadále úroveň potřebnou k tomu, aby mohl konkurovat na nejvyšší scéně. Zda se objeví i na kurtech v Melbourne, však zůstává prozatím otázkou.
Věk je jen číslo! Neuvěřitelný Wawrinka urval maratonskou bitvu a pomohl k výhře
