Wawrinka napodobil legendárního krajana Federera. Loučící se veterán je zpět mezi elitou
Wawrinka se zřejmě na svůj rozlučkový rok na profesionálním okruhu pořádně připravil a zdá se být velmi motivovaný dosáhnout svých posledních tenisových cílů. Rok 2026 začal skvěle a už teď má na kontě pět výher na nejvyšší tour, což je víc, než kolik jich zaznamenal za celou loňskou sezonu.
Po postupu do osmifinále na turnaji ATP 500 v Rotterdamu, kde padl s pozdějším vítězem Alexem de Minaurem, si poprvé od roku 2024 zajistil návrat do elitní stovky. Ve světovém žebříčku ATP se posunul na 98. příčku. Přitom na začátku ledna byl až v druhé polovině druhé stovky na 156. místě.
Švýcarský veterán se navíc stal prvním hráčem starším 40 let, který se dostal do TOP 100 pořadí od roku 2022. Tehdy se to podařilo jeho legendárnímu krajanovi a vítězi 20 grandslamových titulů Rogeru Federerovi. Bývalý nejlepší hráč světa byl před čtyřmi lety mezi elitou až do začátku července, kdy se mu odečetly body za čtvrtfinále Wimbledonu z roku 2021 a tím úplně zmizel z žebříčku.
Trojnásobný grandslamový šampion se stal historicky pátým hráčem, kterému se to podařilo a třetím nejstarším. V pozdějším věku byli v elitní stovce už jen Australan Ken Rosewall a Federer, kterému v době vypadnutí bylo 40 let a 330 dní. Wawrinkovi v pondělí bylo 40 let a 323 dní, takže v tomto ohledu svého krajana téměř jistě překoná. Dalšími dvěma jsou Ivo Karlovič a Jimmy Connors.
Wawrinka se netajil tím, že jeho hlavní motivací a hnacím pohonem je, aby odehrál co nejlepší sezonu a na jejím konci figuroval mezi nejlepší stovkou. To se mu podařilo předčasně, teď se bude snažit, aby elitu neopustil a splnil svůj cíl ukončit kariéru v TOP 100.
Chci skončit mezi elitou, prozradil svůj sen Wawrinka
