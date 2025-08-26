Williamsová po bitvě s Muchovou poslala jasný vzkaz. Letos už asi nic, ale končit nehodlá
Williamsová nastupovala proti Muchové jako obrovská outsiderka. Papírové předpoklady se ovšem v tomto ohledu vůbec nenaplnily. Ba naopak. Legendární Američanka vzdorovala české favoritce dvě hodiny a tři sety. V utkání vyrobila 24 vítězných úderů i nevynucených chyb a Muchová musela vytáhnout velmi dobrý výkon, aby postoupila.
Mnozí Williamsovou odepisují. Ona ale i ve 45 letech ukazuje kvalitu. V letošní sezoně se představila pouze na třech domácích turnajích, přičemž dokázala porazit Peyton Stearnsovou, vzdorovat Muchové a sehrát vyrovnanou partii s Jessicou Bouzasovou, která má životní formu.
V posledních letech toho obecně kvůli zdravotním problémům moc neodehrála. A na poslední tiskové konferenci odtajnila důvod, proč už ji možná letos na kurtech neuvidíme. "Mohl by někdo přemístit turnaj sem do Spojených států?" vtipkovala. "Nevím, jestli se mi chce v této fázi kariéry cestovat někam daleko."
Majitelka sedmi grandslamových trofejí a bývalá světová jednička tak naznačila, že se asi na turnaje jen tak nevrátí. Vzhledem ke zmíněnému by mohla vynechat mimo jiné i lednové Australian Open. Další akci by mohla absolvovat až v březnu v Indian Wells či Miami.
S tenisem ale skončit nechce. "Mým cílem je dělat to, co chci dělat. Chtěla jsem strávit léto na turnajích. Jsem velmi vděčná všem pořadatelům za divoké karty. Mohli ji zamítnout a říct mi, že jsem byla dlouho pryč a moc toho v posledních letech nevyhrála. Holt jsem neměla štěstí, co se zdraví týče."
Její výkon pochválila i soupeřka Muchová. "Myslím, že odehrála super zápas. Neřekla bych, že je jí pětačtyřicet. Hrála rychle a přesně. Byl to těžký zápas," uvedla olomoucká rodačka.
Zdravotní potíže Williamsové v posledních letech evidentně nebyly žádné malé bolístky. V závěru tiskové konference totiž došlo i na slzy. "Být zase na kurtech pro mě znamená dát si šanci hrát v lepším zdravotním stavu. Když hrajete s nějakým zdravotním problémem, tak se vám to dostane do hlavy. Bylo příjemné cítit se v tomto ohledu svobodněji."
Venus? Hrála rychle a přesně. Odehrála super zápas, přiznala Muchová
