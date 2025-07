Wimbledon byl poslední na mém seznamu přání, říká Šwiateková

Iga Šwiateková (24) se po wimbledonském triumfu stále snaží vstřebat, co se za posledních čtrnáct dní odehrálo. Vítězstvím na trávě v All England Clubu završila další kapitolu své úspěšné kariéry a připsala si svůj šestý grandslamový titul.

Šwiatekové po triumfu v Londýně tak k završení kompletní grandslamové sbírky chybí jen vítězství na Australian Open, kde je jejím dosavadním maximem dvojnásobná semifinálová účast.

"Čím více času mám, tím více si titulu vážím. Samozřejmě, že po zápase bylo hodně emocí, ale teď už můžu přemýšlet o všem, co se stalo. Je to neuvěřitelné," uvedla Polka pro oficiální stránky WTA.



Klíčem k triumfu podle ní byla změna přístupu ke hře na trávě. "Potřebovala jsem být jen odvážná a mnohem více si na kurtu věřit. V předchozích letech jsem se snažila hrát spíše jako na antuce. Pořád jsem míček co nejvíc točila, což mi moc nepomáhalo, protože se odrážel výš a soupeřky hrály shora. Letos jsem se rozhodla více využívat intuici. Hrála jsem rovněji a byla agresivnější, především pak v úvodu výměn," vysvětluje bývalá světová jednička.

Šwiateková rovněž popsala technické úpravy, které vedly k úspěchu: "Celkově jsme hodně zapracovali na mém forhendu a podání. Myslím, že podání bylo od začátku, co jsem na něm začala pracovat, hlavním klíčem. Bylo jasné, že na trávě bude kvalitní servis naprosto nezbytný."



Před finále se podle svých slov snažila nemyslet na výsledek, ale soustředit se výhradně na hru. "V posledním zápase jsem se snažila nemyslet na skóre. Hlavním cílem bylo dál pracovat a nebrat nic jako samozřejmost. Když vyhráváte, je snadné polevit. Soustředila jsem se na každý bod," řekla poté, co zničila svou finálovou soupeřku Amandu Anisimovovou dvakrát 6:0.



Zisk wimbledonské trofeje vnímá jako další klíčový krok ve své kariéře. "Nikdy nevíte, co se stane v budoucnu, ale určitě mě tento titul překvapil. Musím říct, že vyhrát Wimbledon bylo poslední na mém seznamu přání, protože jsem si myslela, že to bude nejtěžší, nejsložitější. Znamená to, že musím stále věřit, protože pokud dokážu svou hru přizpůsobit trávě, myslím, že je možné všechno,“ uzavírá rodačka z Varšavy.