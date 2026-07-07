Wimbledon: Muchovou čeká velmi těžké čtvrtfinále! Nastoupí Djokovič, Gauffová vyzve kamarádku
Přehled toho nejzajímavějšího, úterý 7. 7.
Češi v akci
Ósakaová (14-Jap.) – Muchová (10-ČR) | No.1 Court (16:00 SELČ)
Další čtvrtfinále žen
Pegulaová (4-USA) – Gauffová (7-USA) | Centre Court (14:30 SELČ)
Čtvrtfinále mužů
Sinner (1-It.) – Struff (Něm.) | No.1 Court (14:00 SELČ)
Auger-Aliassime (3-Kan.) – Djokovič (7-Srb.) | Centre Court (16:00 SELČ)
Ósakaová – Muchová | 16:00 SELČ
Karolína Muchová a Naomi Ósakaová se chystají na další souboj na trávě. Ten předchozí a necelé dva týdny starý měl nešťastný konec.
Zápasové informace a forma
Ósakaová se v osmifinále dočkala svého prvního kariérního vítězství na wimbledonském centrálním dvorci, přestože hlavní soutěž nejslavnějšího tenisového turnaje hraje už pošesté v kariéře. S Arynou Sabalenkovou prohrála všechny tři předchozí letošní souboje, ovšem v neděli se vzepřela papírovým předpokladům a světovou jedničku přejela 6:2, 7:6.
Set nepovolila ani Else Jacquemotové, Anastasiji Gasanovové a Darje Kasatkinové, s nimiž si poradila ještě snadněji. Pokračuje tak ve svém nejlepším vystoupení ve Wimbledonu, kde v minulosti nikdy nepřekročila třetí kolo. V letošní travnaté části sezony má skvělou bilanci 8:1, která zahrnuje finálovou účast v Bad Homburgu.
Muchová skolila v parádním osmifinálovém českém derby 7:5, 5:7, 6:3 předloňskou šampionku Barboru Krejčíkovou a postarala se o to, že Wimbledon pozná v sobotu zbrusu novou šampionku. S krajankou musela bojovat dvě hodiny a tři čtvrtě, než protáhla svou aktuální neporazitelnost na travnatých kurtech už na osm zápasů.
České tenistce se ve Wimbledonu v poslední době nedařilo, dokonce čtyři poslední starty zakončila hned v prvním kole. Přitom dotáhla úvodní dvě účasti v hlavní soutěži až do čtvrtfinále. Letos se ale očekávalo, že tuto nelichotivou sérii zlomí, protože prožívá nejlepší sezonu kariéry. Na kontě má triumfy z Dauhá a Bad Homburgu, finále ve Stuttgartu a další skvělé výsledky.
Vzájemná bilance
Stav 3:3. Ósakaová vyhrála poslední dva souboje na grandslamech, a to loni na Australian Open a US Open. Na trávě se poprvé potkaly zhruba před týdnem ve finále v Bad Homburgu, kde naprosto dominovala Muchová a Ósakaová jí při skóre 1:6, 0:1 kvůli zranění pravého chodidla vzdala.
Zajímavosti a fakta
Ósakaová má ve čtvrtfinále grandslamů stoprocentní úspěšnost 5:0, ovšem teď je v této fázi majoru poprvé mimo betony. Naposledy se takto daleko dostala na loňském US Open.
Na kontě má pouze dvě semifinálové účasti na trávě a teprve až před dvěma dny proti Sabalenkové slavila svůj první skalp TOP 10 na tomto povrchu.
Muchová prohrála obě předchozí wimbledonská čtvrtfinále (2019 a 2021), nicméně na všech třech ostatních grandslamech už byla v semifinále.
Před zmíněným a nedávným triumfem v Bad Homburgu nikdy nepostoupila do semifinále na travnatých kurtech.
Sázkařská analýza
Obě aktérky prožívají nejlepší travnatou část sezony v kariéře. Muchová zatím registruje lepší sezonu 2026 než Ósakaová. Češka letos zapsala už pět semifinále, kdežto Ósakaová jen jedno. Šance jsou takřka vyrovnané a velmi mírnou kurzovou favoritkou je Ósakaová. Dá se očekávat třísetová bitva, ve které by mohla mít navrch Muchová.
Ósakaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg (finále)
Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (finále)
Bilance: 20:7
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na trávě: 8:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 1:4 (kariérní 15:33)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 5:0)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (osmifinále)
Ósakaová – Wimbledon
Kariérní bilance: 11:5
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Bad Homburg (finále)
Cesta turnajem: Jacquemotová (6:1, 7:5), Gasanovová (6:3, 6:2), Kasatkinová (6:1, 6:3), (1) Sabalenková (6:2, 7:6)
Muchová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Bad Homburg, Dauhá (triumf); Stuttgart (finále)
Největší úspěchy na trávě: Bad Homburg (triumf)
Bilance: 33:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 9:1
Bilance proti hráčkám TOP 20: 8:5 (kariérní 38:40)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 4:3)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (3. kolo)
Muchová – Wimbledon
Kariérní bilance: 12:6
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2019, 2021, 2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:2
Generálka: Berlín (osmifinále), Bad Homburg (triumf)
Cesta turnajem: Zacharovová (6:3, 6:2), Shuai Zhang (6:3, 6:2), Sawangkaewová (6:2, 7:6), Krejčíková (7:5, 5:7, 6:3)
Pegulaová – Gauffová | 14:30 SELČ
Jessica Pegulaová bude podruhé útočit na své první semifinále ve Wimbledonu, kdežto Coco Gauffová už teď vylepšila své maximum na nejslavnějším turnaji.
Zápasové informace a forma
Pegulaová musela v osmifinále s Ivou Jovicovou řešit svou první ztrátu setu na turnaji, ovšem s mladou krajankou a vycházející hvězdou si nakonec poradila 4:6, 6:3, 6:1. Její cesta do čtvrtfinále rozhodně nebyla bez komplikací a k prohranému setu neměla daleko ani proti Darje Viďmanové a Saře Sorribesové.
Američanka prožívala velmi povedenou úvodní polovinu sezony, než přišel závěr antukového jara, kdy musela kousat brzké porážky s Martou Kosťukovou v Madridu a Kimberly Birrellovou na French Open. Až do Madridu táhla neskutečnou sérii postupů minimálně do čtvrtfinále na každém turnaji počínaje US Open.
Gauffová uspěla v osmifinálové fázi Wimbledonu až na čtvrtý pokus. Stejně jako její krajanka Pegulaová musela v této fázi dohánět manko setu. Dvojnásobná grandslamová šampionka měla plné ruce práce s Belindou Bencicovou. Loňskou semifinalistku a aktuální světovou jedenáctku přetlačila 4:6, 6:3, 6:4.
Jedná se o její první kariérní skalp TOP 20 ve Wimbledonu, kde letos musela už potřetí v řadě do rozhodujícího setu. Po drtivém vítězství nad Tamarou Korpatschovou měla velké potíže se Solanou Sierraovou (zvítězila až v tie-breaku rozhodující sady) a také další krajankou Claire Liuovou.
Vzájemná bilance
Pegulaová vede 5:3, na trávě je srovnáno 1:1. Přestože se americké kamarádky a bývalé deblové parťačky v letech 2022-25 střetly celkem osmkrát, teprve až nyní je čeká první souboj na grandslamu.
Zajímavosti a fakta
Pegulaová prohrála všech šest úvodních čtvrtfinále na grandslamech, včetně Wimbledonu 2023. V posledních dvou letech to má však v této fázi majorů 3:0.
Na trávě vyhrála pět ze šesti soubojů s hráčkami TOP 10, shodou okolností neuspěla jen proti Gauffové v Eastbourne 2023.
Gauffová má na kontě pět semifinále na grandslamech a ve čtvrtfinálové fázi disponuje poloviční úspěšností 5:5.
Pro Gauffovou se bude jednat o první duel s hráčkou TOP 10 na grandslamu po vítězství nad Arynou Sabalenkovou ve finále loňského French Open.
Sázkařská analýza
Obě Američanky zaznamenaly tři semifinále na trávě, nicméně pouze Pegulaová si dokázala dojít pro titul na tomto povrchu (Berlín 2024 a Bad Homburg 2025). Gauffová může být na antuce i betonu ve výhodě, nicméně na trávě by mohla mít převahu Pegulaová, která je mírnou favoritkou na postup.
Pegulaová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Charleston, Dubaj (triumf); Berlín (finále)
Největší úspěchy na trávě: Berlín (finále)
Bilance: 35:8
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na trávě: 7:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:4 (kariérní 31:41)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 3:6)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (1. kolo)
Pegulaová – Wimbledon
Kariérní bilance: 12:6
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2023, 2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Berlín (finále)
Cesta turnajem: Viďmanová (7:5, 6:3), Sorribesová (7:6, 6:1), Bouzasová (6:1, 6:3), (16) Jovicová (4:6, 6:3, 6:1)
Gauffová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím, Miami (finále)
Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)
Bilance: 30:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na trávě: 4:1
Bilance proti hráčkám TOP 10: 2:3 (kariérní 35:39)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 5:5)
Grandslamy: Australian Open (čtvrtfinále), French Open (3. kolo)
Gauffová – Wimbledon
Kariérní bilance: 15:6
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Berlín (osmifinále)
Cesta turnajem: Korpatschová (6:2, 6:1), Sierraová (6:3, 3:6, 7:6), Liuová (6:3, 6:7, 6:2), (11) Bencicová (4:6, 6:3, 6:4)
Sinner – Struff | 14:00 SELČ
Jannik Sinner bude čelit vysokým teplotám a také znovuzrozenému Janovi-Lennardovi Struffovi.
Zápasové informace a forma
Sinner loni doslova přežil wimbledonské osmifinále se štěstím, když prohrával 0:2 na sety s Grigorem Dimitrovem, který se zranil a musel skrečovat. Od té doby měl právě v osmifinálové fázi na těch největších turnajích několikrát potíže. Letos ve Wimbledonu ale žádné drama nepřipustil a poradil si snadno 6:3, 7:6, 6:3 se 151. hráčem světa Šintarem Močizukim, jenž se poprvé probil do druhého týdne grandslamu.
Největší slabinou v Sinnerově hře je bezpochyby jeho fyzická kondice. I když v posledních letech udělal v tomto ohledu obrovský pokrok a vyšplhal se až na post světové jedničky, pořád na tom není ideálně, obzvlášť ve vysokých teplotách. To bylo vidět v jeho letošních soubojích s Eliotem Spizzirrim na Australian Open a Juanem Manuelem Cerúndolem na French Open. A dnes má být ve Wimbledonu horko, takže Struff by mohl odpolední vedro využít ve svůj prospěch.
Struff se v průběhu Wimbledonu prezentuje neskutečnou bojovností a v každém ze čtyř zápasů musel řešit komplikace, když mnohokrát prohrával o brejk, nebo dokonce o set. Přesto pokaždé našel cestu k vítězství. Naposledy skolil Huberta Hurkacze. Proti zkušenému Polákovi zlikvidoval manko dvou setů a bývalý wimbledonský semifinalista mu nakonec v průběhu rozhodujícího dějství vzdal.
Od olympiády v Paříži 2024 není stejným hráčem a obrovská krize zapříčinila jeho mohutný propad v žebříčku. Teď to ale vypadá, že ve Wimbledonu zhruba dvouleté trápení definitivně zlomil. Premiérové čtvrtfinále na grandslamech totiž pro něj znamená návrat do nejlepší padesátky žebříčku a obrovskou dávku tolik potřebného sebevědomí do zbytku letošní sezony.
Vzájemná bilance
Sinner vede 3:0. Všechny tři duely se odehrály v roce 2024 a Ital pokaždé našel recept. Jejich jediný předchozí souboj na trávě byl ovšem vyrovnaný a Sinner v Halle zvítězil až v tie-breaku rozhodujícího setu.
Zajímavosti a fakta
Sinner má ve čtvrtfinále Wimbledonu jen poloviční úspěšnost 2:2 a pravidelně v této fázi střídá vítězství s porážkou. To poslední loni vyhrál a došel si až pro titul.
Ital ještě nikdy nezakončil sezonu bez porážky na travnatých kurtech, letos to má včetně jednoho exhibičního zápasu zatím 5:0.
Struff prohrál všech osm utkání s hráči TOP 5 na grandslamech.
Německý tenista se utkal se světovou jedničkou celkem šestkrát a nikdy nenašel recept.
Sázkařská analýza
Sinner samozřejmě nastoupí jako obrovský favorit. Souboj se Struffem ale může nabídnout hned několik překážek. Struff totiž disponuje dělovým servisem, který by mu měl pomoct vyhnout se drtivé porážce. A pokud se zápas protáhne, může Němec ve vysokých teplotách dělat lídrovi žebříčku velké potíže.
Struff si navíc zřejmě bude věřit, protože na turnaji skolil mimo jiné Daniila Medveděva a předvedl několik parádních obratů. Všechno tohle z něj dělá pro Sinnera nebezpečného protivníka. Přesto se očekává, že do dalšího kola projde italský favorit.
Sinner – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Řím, Madrid, Monte Carlo, Miami, Indian Wells (triumf)
Největší úspěchy na trávě: první turnaj
Bilance: 41:3
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 4:0
Bilance proti hráčům TOP 50-100: 10:1 (kariérní 108:18)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 9:5)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (2. kolo)
Sinner – Wimbledon
Kariérní bilance: 24:4
Nejlepší výsledek: triumf (2025)
Loňský výsledek: triumf
Bilance ve čtvrtfinále: 2:2
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Kecmanovič (4:6, 6:3, 6:7, 6:2, 6:3), Borges (7:6, 7:6, 6:4), Brooksby (6:4, 6:3, 6:4), Močizuki (6:3, 7:6, 6:3)
Struff – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wimbledon (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)
Bilance: 15:17
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na trávě: 6:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:2 (kariérní 15:49)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (2. kolo)
Struff – Wimbledon
Kariérní bilance: 13:11
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 3. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Stuttgart (osmifinále), Mallorca (osmifinále)
Cesta turnajem: Báez (6:1, 7:6, 4:6, 2:6, 7:5), (28) Nakashima (4:6, 7:6, 7:6, 6:7, 7:6), (8) Medveděv (7:6, 7:6, 7:5), Hurkacz (3:6, 6:7, 7:6, 7:5, 4:2 skreč)
Auger-Aliassime – Djokovič | 16:30 SELČ
Félix Auger-Aliassime prověří fyzickou kondici rekordmana a nejúspěšnějšího hráče všech dob Novaka Djokoviče.
Zápasové informace a forma
Auger-Aliassime prožívá velmi povedený Wimbledon. Úvodním týdnem prošel bez ztráty jediného setu a pošetřil důležité síly na závěrečné boje. Ty se mu hodily hned v osmifinále ve vyčerpávající pětisetové bitvě s Alejandrem Davidovichem. A určitě je využije také ve čtvrtfinále s majitelem rekordních 24 grandslamových trofejí Djokovičem. Pomoct mu může i to, že má za sebou první fyzicky i psychicky náročnější zápas na turnaji.
Na kontě má zatím jen dvě grandslamová semifinále a teď, když je členem TOP 4 žebříčku, se od něj rozhodně očekává víc. Postup do semifinále Wimbledonu by tak jistě byl tím pravým úspěchem. Pro Augera-Aliassimeho to však bude těžký úkol. Zaprvé vyzve Djokoviče a zadruhé zakončil poslední tři turnaje (French Open, Stuttgart a Halle) právě ve čtvrtfinálové fázi.
Djokovič už nějakou dobu nedokáže pravidelně dominovat ani proti outsiderům a dalším důkazem bylo osmifinále s rozjetým Romanem Safiullinem. V úvodním setu za stavu 2:5 likvidoval setboly, pak ztratil třetí sadu a musel hrát další čtyřsetový duel. Na druhou stranu si pořád udržuje své vynikající zvládání klíčových momentů, což mu umožnilo mít docela hladkou cestu do čtvrtfinále, přičemž mezi nejlepší osmičku ve Wimbledonu prošel v každém ročníku od sezony 2017.
Ve 39 letech je už pro Djokoviče velmi těžké udržet optimální kondici po celý zápas či turnaj. A právě to je jeho největší překážkou v posledních letech, obzvlášť na grandslamech. Ze svého umu ani psychické odolnosti naopak nic neztratil. Jenže právě slabší kondice a časté zdravotní problémy ho činí mnohem zranitelnějším než kdy dřív. Letos si na grandslamech zahrál čtvrtfinále jen na Australian Open a měl štěstí, že se Lorenzo Musetti zranil a musel skrečovat. V Melbourne nakonec došel do finále.
Vzájemná bilance
Stav je 1:1, pokud počítáme pouze oficiální zápasy. Na trávě se potkali jen na exhibici v Hurlinghamu v roce 2022 a Djokovič dominoval 6:2, 6:1.
Zajímavosti a fakta
Auger-Aliassime se poprvé do čtvrtfinále grandslamu dostal právě ve Wimbledonu, v roce 2021 v něm prohrál ve čtyřech setech s Matteem Berrettinim.
Ve čtvrtfinále grandslamů má bilanci 2:3 a na majorech prohrál osm z 11 zápasů se zástupci TOP 10 žebříčku.
Djokovič posbíral ve Wimbledonu už 106 vítězství, což je nový rekord. Stále ovšem usiluje o osmý titul, kterým by vyrovnal rekordmana Rogera Federera.
Srbský veterán odehrál 15 čtvrtfinále ve Wimbledonu a pouze dvakrát neuspěl.
Sázkařská analýza
Největším problémem Djokoviče v této fázi kariéry je fyzická kondice a to, že už není schopný uzavírat většinu zápasů dostatečně rychle. Pokud se duel protáhne do čtvrtého či pátého setu, bude mít fyzickou výhodu jeho mnohem mladší soupeř Auger-Aliassime. Djokovič v takovém případě bude spoléhat hlavně na svou silnou mentální odolnost a bohaté zkušenosti.
Auger-Aliassime se obvykle postupem zápasu zlepšuje, takže může být extrémně nebezpečný, pokud se bude utkání protahovat. Djokovič by tak ideálně potřeboval najít cestu k rychlému vítězství, protože jinak se z tohoto souboje může vyklubat pořádně napínavá bitva.
Auger-Aliassime – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Montpellier (triumf); Rotterdam (finále)
Největší úspěchy na trávě: Halle, Hertogenbosch (čtvrtfinále)
Bilance: 30:13
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na trávě: 7:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 1:2 (kariérní 26:49)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:1 (kariérní 2:3)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (čtvrtfinále)
Auger-Aliassime – Wimbledon
Kariérní bilance: 11:6
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2021, 2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Hertogenbosch (čtvrtfinále), Halle (čtvrtfinále)
Cesta turnajem: Ševčenko (6:3, 6:1, 6:4), Prižmič (7:6, 6:3, 7:5), Zheng (7:6, 6:2, 6:1), (22) Davidovich (6:7, 7:6, 6:3, 6:7, 6:1)
Djokovič – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open (finále)
Největší úspěchy na trávě: první turnaj
Bilance: 13:4
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na trávě: 4:0
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:1 (kariérní 265:121)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 52:10)
Grandslamy: Australian Open (finále), French Open (3. kolo)
Djokovič – Wimbledon
Kariérní bilance: 106:13
Nejlepší výsledek: triumf (2011, 2014-15, 2018-19, 2021-22)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 13:2
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Yibing Wu (6:4, 5:7, 6:4, 6:4), S. Tsitsipas (6:3, 6:4, 6:2), (25) Rinderknech (7:5, 6:4, 1:6, 7:6), Safiullin (7:6, 6:3, 3:6, 6:3)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Šavle nepoklekne, tasí a vyřadí TikTokerku
Dnes cokoliv co napises se totiz muze stat :-D ... dneska v klidu muzeme spalit vsechny papirove predpoklady... bude veselo... :-))) Do teto chvile jsem si uz odposlechl, ze zbyle vsechny vyhraji :-D Nekteri oslavuji konzistenci Peguly, nekteri pohyb a prulom Gauff, nekteri odrozeni Naomi a vliv Wiktorowskeho, nekteri tenisovou vybavenost Muchove... a vsichni jsou samozrejme jiste presvedceni o sve vizi :-))
Ale chapu... mam take svou vizi Ceskeho Finale... dokud to se to nesekne, tak se drzim od zacatku jedineho scenare :-)
Tobe zbyla uz jen jedna jUeSej hracka, neb jsou i jistoty v tehle zaverecne fazi... a jednou z nich je, ze v SF vic jak 1 nemuze bejt :-)
Djokovič nepřesvědčivé výkony, Sinner v útlumu by měl znamenat zeď
Fritz stále živí asi životní šanci a přes Zvereva by měl přejít
Zverev drtí Lehečku, u kterého se tady naivně maluje otočka, servis není všechno, return na poměry špičky slaboučký
za slaboucky return... (dost ho i zvedl... bylo to mnohem horsi... progres je lepsi nez to jen tak odplivnout)
Ty sis taky vcera taky maloval Keys... a ted otazka, kde ju mas? :-) Tak nezlob :-D
Ale jsem s nim na lodi Fritz!
Dnes na kurtu No.12 - zapas Legend :-) start 12:00
Lucy Safarova/Rybarikova x Radwanska/Wozniacki
Noskova/Sramkova x Piter/Siskova
Piter se Siskovou hraji pekne... zato Sramkova ma trochu smuly, ze se Linda dostala uz do QF, ale kdo vi... double jsme tu dlouho nemeli :-)
To ze ztratil servis v jistych momentech... no staci se podivat na to kde je Zverev... ty kecy, ze to je luzr... jsou absurdni... je videt ze se mentalne hodne zvedl po RG a proste ma skvelou hru nejen na servu... dokonce Zverev a Sinner maji asi nejhure citelny servis... a ten tlak pred koncem setu zakonite roste na souperi... Necitelny je take Djoko... a ani nepotrebuje tu vysku a silu... ale jasne, vic musi uhravat s returnu, aby toho soupere rozhodil...
Zvire musi mit dobre podminky urcite na servisu... to pochopitelne Jirka take... ale jestli by mel mit sanci, tak spis na opendoor turnaji nez te blbosti, co ve Wimbledonu udelali... ten prostor nejen centru proste neni velky... a ma to pochopitelne vliv... da se rict, ze od chvile strech ve Wimblu mame paralelni dva turnaje... komformiste si to pochavluji... ale za me hodne spatne... bylo i videt v zapase Sabalenka Osaka... jak by to tam zavreli tak to klidne mohlo dopadnout naopak... nastesti vetsinou je to jeste outdoor a doufejme, ze i dnesni den nebudeme hrat ve skleniku :-))
Damy
Nadesla chvile, kdy zacina novy turnaj... je to Wimbledon... vsechny holky nikdy v SF tady ani nebyli... muzeme zapomenout o vsech h2h, pripravnych turnajich, a dokonce i o tom, jak si doposavad vedly... dokonce muzeme zapomenout i o stylech... rozhodne jako vzdy, ktera se s tim lepe vyrovna...
Muchova x Osaka
Nekteri zapas vidi jako predcasne finale... a dokonce si nekteri maluji scenar, ze z tohoto paru vyjde vitezka... obduvuji tohle rict... prani jedna vec, skutecnost ve Wimbledonu casto jina...
Klicem k uspechu Osaky je Wiktorowski, ktery pomohl Naomi snizit teziste, take vyjadrila ne jednou uz svou vdecnost, ze se na trave tak netrapi... ale Tomas ji nezmenil hru... a herne Muska by mela byt lepsi ve vymenach... nebot v tech vymenach uz to proste tolik Naomi nejde... herne na trave je tady favoritkou... na kurtu uvidime na 100% nebyvale veci :-)
Gauff x Pegula
Nekteri si maluji uz ted, dle h2h ze Pegula Gauff prehraje,... jenze staci si spomenout na Maky x Jess... duel je hodne otevreny... a je jedno ktera postoupi jestli jde o Musku... obe budou hororovou prekazkou, jedna horsi nez druha... to co jiste by mohlo potesit, je ze preci jen Gauff hodne ziskava z returnu a ma sve servis propady... jenze Cori to jeji silene snazeni prejit tady do QF, ktere ji vic nicilo nez pomahalo prolomila s Bencic... muze to byt jeji velky prulom... a nemusi to odnest jen Pegula... je mozne, ze prave nocni zapas Bencic x Gauff byl klicovym pro cely turnaj...
Vyhraje ta, ktera nejlepe zahraje v tom tlaku svou hru... jak uz tolikrat tady na posvatnem pazitu... i proto je nesmysl si myslet, ze nase holky jsou horsi mentalne nez jine... nebot to tady za posledni 3 roky zvladaji velmi dobre...
V muzske casti pavouka to nema smysl komentovat, to nejzajimavejsi mame za sebou, ted uz jen cekame az dnes vyreturnuje Djoko FAA, Sinner vynda v suchym Struffa... a v SF se muzeme podivat, jak prodluzovat co nejdele zapas na trave... :-)) Pokud se nekdo z nich nezrani atd. Ale stejne na to vsichni cekaji uz od losu...
Jiste... zaklad je, ze dnes proste zacina novy turnaj v zenske casti turnaje...
Hlavne nebylo by poprve, co se hodne pozornost zameruje na naslapanou cast pavouka a v samem finisi jim to vyfoukne nekdo jiny...:-)
Stale se drzim ceskeho finale, pochopitelne, muj tip a prani na startu... je neoblomne... :-)))