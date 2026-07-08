Wimbledon: Zverev čelí své noční můře, Cobolli zkusí zastavit senzaci turnaje
Přehled toho nejzajímavějšího, středa 8. 7.
Češi v akci
Nosková (9-ČR) – Mertensová (25-Belg.) | No.1 Court (14:00 SELČ)
Další čtvrtfinále žen
Kosťuková (12-Ukr.) – Paoliniová (13-It.) | Centre Court (14:30 SELČ)
Čtvrtfinále mužů
Fritz (6-USA) – Zverev (2-Něm.) | No.1 Court (15:30 SELČ)
Cobolli (9-It.) – Fery (Brit.) | Centre Court (16:00 SELČ)
Nosková – Mertensová | 14:00 SELČ
Linda Nosková potvrzuje vynikající formu, kdežto Elise Mertensová prožívá znovuzrození. Obě aktérky čeká první wimbledonské čtvrtfinále.
Zápasové informace a forma
Mertensová se před startem Wimbledonu dlouhodobě trápila a měla potíže vyhrávat zápasy. V Londýně ovšem nastartovala senzační znovuzrození a zapsala čtyři přesvědčivé výhry. Po vítězstvích bez ztráty setu nad bývalou šampionkou Jelenou Rybakinovou a rozjetou Marií Bouzkovou se probila do svého prvního čtvrtfinále od loňského srpna.
Belgičanka dokonce na osmi z posledních devíti turnajů nevyhrála více než jeden zápas a během wimbledonské přípravy nestačila na trávě na Elenu-Gabrielu Ruseovou a Nikolu Bartůňkovou. Přesto ve Wimbledonu poprvé postoupila do čtvrtfinále. V osmifinále uspěla až na čtvrtý pokus, všechna tři předchozí na posvátném londýnském pažitu prohrála.
Rovněž Nosková se stala zbrusu novou čtvrtfinalistkou Wimbledonu. Na postup mezi nejlepší osmičku dosáhla po vítězství 6:4, 7:6 nad nebezpečnou grandslamovou šampionkou Madison Keysovou, která stejně jako Češka ovládla jeden z přípravných turnajů. Jednadvacetiletá vsetínská rodačka je nyní žebříčkově nejvýše postavenou čtvrtfinalistkou v dolní polovině pavouka.
Noskové se na rozdíl od Mertensové dařilo v letošní sezoně už před Wimbledonem, když zapsala mimo jiné semifinále v Indian Wells a čtvrtfinále v Madridu. Ještě lepší výsledek zapsala v Berlíně, kde poprvé kralovala na trávě a získala druhý kariérní titul. Ve Wimbledonu přežila bitvy s Camilou Osoriovou a Soranou Cirsteaovou a zaznamenala druhé grandslamové čtvrtfinále.
Vzájemná bilance
Bude se jednat o první vzájemný zápas.
Zajímavosti a fakta
Mertensová hrála tři grandslamová čtvrtfinále a uspěla jen v tom úvodním na Australian Open 2018. Na US Open 2019-20 naopak skončila ve čtvrtfinálové fázi.
Belgičanka ještě nikdy neporazila dvě hráčky TOP 20 na jednom grandslamovém turnaji.
Nosková si zahrála jediné předchozí grandslamové čtvrtfinále na Australian Open 2024 a podlehla rozjeté kvalifikantce Dajaně Jastremské.
V letošní sezoně má Nosková bilanci 7:5 proti hráčkám TOP 30, na trávě 3:0.
Sázkařská analýza
Nosková má skoro celou sezonu velmi solidní formu, kdežto Mertensová před Wimbledonem nebyla vůbec vidět a v posledních měsících se ohromně trápila. Rozjetá česká tenistka si tedy zaslouží roli mírné favoritky a dá se očekávat, že přes zkušenou Belgičanku projde do svého prvního kariérního semifinále na grandslamu.
Nosková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Berlín (triumf)
Největší úspěchy na trávě: Berlín (triumf)
Bilance: 26:11
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 9:1
Bilance proti hráčkám TOP 30: 7:5 (kariérní 32:35)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:1)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (1. kolo)
Nosková – Wimbledon
Kariérní bilance: 8:3
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Berlín (triumf), Bad Homburg (1. kolo)
Cesta turnajem: Seidelová (6:4, 6:3), Osoriová (6:3, 4:6, 6:2), (17) Cirsteaová (2:6, 6:3, 7:6), (26) Keysová (6:4, 7:6)
Mertensová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Wimbledon (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)
Bilance: 24:13
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na trávě: 7:3
Bilance proti hráčkám TOP 20: 4:7 (kariérní 32:85)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 1:2)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (2. kolo)
Mertensová – Wimbledon
Kariérní bilance: 19:8
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: osmifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Hertogenbosch (osmifinále), Berlín (osmifinále), Bad Homburg (osmifinále)
Cesta turnajem: Siegemundová (6:2, 6:4), Timofejevová (2:6, 6:3, 6:0), (2) Rybakinová (7:6, 6:1), (21) Bouzková (6:4, 6:4)
Kosťuková – Paoliniová | 14:30 SELČ
Marta Kosťuková by měla navázat na semifinále z French Open. Proti znovuzrozené Jasmine Paoliniové nastoupí jako favoritka.
Zápasové informace a forma
Paoliniová dorazila na Wimbledon v katastrofální formě a ještě před pár dny prožívala hodně nepovedenou sezonu. Špatné období zahrnuje také porážky se Solanou Sierraovou na French Open a Tatjanou Mariaovou v Eastbourne. Teď v Londýně ovšem nastartovala znovuzrození a postoupila do svého třetího čtvrtfinále na grandslamových turnajích.
Italka, která zazářila v roce 2024 finálovými účastmi na French Open a ve Wimbledonu, zahájila letošní ročník nejslavnějšího turnaje kanárem od Robin Montgomeryové. Od té doby je ovšem úplně jinou hráčkou a po bitvě s Američankou vyřadila Viktoriji Golubicovou, Marii Sakkariovou a rozjetou Alexandru Ealaovou.
Kosťuková dál prožívá fenomenální období na evropském kontinentu a ve Wimbledonu, kde nikdy předtím nepřekročila třetí kolo, se letos dostala až do čtvrtfinále. V osmifinále si poradila bez ztráty setu s kvalifikantkou Ashlyn Kruegerovou. V předchozích dvou kolech s Annou Blinkovovou a Emmou Navarrovou naopak potřebovala všechny tři sety.
Ukrajinka začala sezonu finálovou účastí v Brisbane, ale pak od lednového Australian Open po březnové Miami vyhrála jen pár zápasů. Od dubna ale hraje v životní formě. Po triumfech na antukových dvorcích v Rouenu a Madridu se na French Open probila do svého prvního grandslamového semifinále a zajistila si debut v TOP 15 pořadí.
Vzájemná bilance
Paoliniová vede 2:1. S Kosťukovou se potkala třikrát napříč sezonami 2022-23 a poprvé se utkají mimo tvrdé povrchy.
Zajímavosti a fakta
Paoliniová přetavila obě předchozí čtvrtfinále na grandslamech v postup do finále (French Open a Wimbledon 2024).
Italka bude usilovat o první letošní skalp TOP 20, premiérový na grandslamech po fantastickém létu 2024.
Také Kosťuková bude hrát třetí čtvrtfinále na grandslamu. Na nedávném French Open skolila Elinu Svitolinovou a na Australian Open 2024 naopak podlehla Coco Gauffové.
Tento zápas bude pro Kosťukovou prvním kariérním čtvrtfinále na trávě na profesionální úrovni.
Sázkařská analýza
Favoritka Kosťuková v posledních třech měsících vyhrála 21 z 22 zápasů, což zahrnuje skalpy Igy Šwiatekové, Svitolinové, Mirry Andrejevové a Jessicy Pegulaové. Asi není potřeba zmiňovat, že si bude proti Paoliniové extrémně věřit. Italka se rozhodně takovými výsledky ani formou pochlubit nemůže.
Kosťuková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Madrid, Rouen (triumf); Brisbane (finále)
Největší úspěchy na trávě: první turnaj
Bilance: 27:5
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 4:0
Bilance proti hráčkám TOP 20: 8:4 (kariérní 22:52)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:1)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (semifinále)
Kosťuková – Wimbledon
Kariérní bilance: 10:5
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: žádná
Cesta turnajem: Podoroská (6:1, 6:2), Blinkovová (6:7, 6:3, 6:3), (23) Navarrová (6:2, 4:6, 6:1), Kruegerová (6:4, 6:4)
Paoliniová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Mérida (semifinále)
Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)
Bilance: 16:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na trávě: 4:1
Bilance proti hráčkám TOP 20: 0:1 (kariérní 25:44)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:0)
Grandslamy: Australian Open (3. kolo), French Open (2. kolo)
Paoliniová – Wimbledon
Kariérní bilance: 11:5
Nejlepší výsledek: finále (2024)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 1:0
Generálka: Eastbourne (1. kolo)
Cesta turnajem: Montgomeryová (0:6, 6:4, 7:5), Golubicová (7:6, 6:4), Sakkariová (6:1, 6:2), (29) Ealaová (6:4, 4:6, 6:3)
Fritz – Zverev | 15:30 SELČ
Taylor Fritz jde do souboje s rivalem Alexanderem Zverevem s obrovskou psychickou výhodou.
Zápasové informace a forma
Fritz se letos na trávě prezentuje skvělými výkony i výsledky a na obou generálkách ve Stuttgartu a Halle došel do finále. Na titul sice v ani jednom případě nedosáhl, nicméně vynikající formu má i teď ve Wimbledonu, kde suverénně prošel do čtvrtfinále a v osmifinále jednoznačně přehrál nebezpečného Alexandera Bublika. Ve čtyřech zápasech ztratil dohromady jen jeden set a do čtvrtfinále půjde s vysokým sebevědomím a ve stoprocentní kondici.
V posledních letech je Američan jedním z nejlepších hráčů na trávě a v každé z posledních tří sezon včetně té letošní posbíral na nejrychlejším povrchu alespoň 10 výher. Daří se mu také ve Wimbledonu, kde ve třech z posledních čtyř ročníků postoupil do čtvrtfinále, což se mu povedlo i letos. Navíc si tady vylepšil své letošní grandslamové maximum, jelikož v Austrálii skončil v osmifinále a v Paříži hned na úvod.
Zverev se musel vypořádat s náročnějším programem, protože jeho osmifinálový duel s Jiřím Lehečkou byl kvůli londýnské večerce rozložen do dvou dnů. Začátek dohrávky mu nevyšel, ale rozhodující set nepřipustil a do čtvrtfinále postoupil po čtyřsetové výhře. Ve Wimbledonu na rozdíl od Fritze není tak přesvědčivý, nicméně nějakým výraznějším komplikacím se vyhnul, což může být způsobeno i sebevědomím z nedávného triumfu na French Open.
V Paříži konečně zlomil dlouhé čekání na první grandslamový titul a povedený výsledek se u něj očekává i ve Wimbledonu. Pro Zvereva je ovšem už postup do čtvrtfinále obrovským úspěchem, protože Wimbledon byl ještě včera jediným grandslamem, na kterém se nikdy nedostal mezi nejlepší osmičku. Další výhra by ho posunula do semifinále i na třetím letošním grandslamu. Takovou statistikou se nemůžou pochlubit ani Jannik Sinner a Novak Djokovič.
Vzájemná bilance
Fritz vede 10:5. Američan v posledních dvou letech v této rivalitě naprosto dominuje a ovládl posledních sedm soubojů. Pro Zvereva je tak noční můrou. Fritz navíc zaznamenal tři z posledních sedmi vítězství na trávě, naposledy se radoval před pár týdny v semifinále v Halle.
Zajímavosti a fakta
Fritz si zahraje čtvrtfinále Wimbledonu počtvrté a uspěl v něm pouze loni.
Na grandslamech má Fritz mizernou bilanci 2:12 proti hráčům TOP 5, ovšem obě výhry zapsal právě proti Zverevovi.
Zverev vyhrál 11 ze 17 čtvrtfinále na grandslamech, polovinu ze šesti porážek utrpěl proti žebříčkově výše postaveným soupeřům.
Němec prohrál šest ze sedmi utkání s hráči TOP 10 na trávě.
Sázkařská analýza
Po triumfu na French Open se od Zvereva očekávalo, že dojde daleko i ve Wimbledonu a konečně na londýnské trávě zapíše první čtvrtfinále. Tento úkol splnil, ovšem teď ho čeká další. Proti Fritzovi má po sedmi porážkách v řadě určitě mentální blok a na trávě se mu nedaří celkově, hlavně v soubojích s nejlepšími hráči na světě. Šance jsou vyrovnané, ale roli mírného favorita si tady zaslouží Fritz.
Fritz – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Halle, Stuttgart, Dallas (finále)
Největší úspěchy na trávě: Halle, Stuttgart (finále)
Bilance: 23:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na trávě: 11:2
Bilance proti hráčům TOP 10: 2:3 (kariérní 35:52)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 2:5)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (1. kolo)
Fritz – Wimbledon
Kariérní bilance: 22:9
Nejlepší výsledek: semifinále (2025)
Loňský výsledek: semifinále
Bilance ve čtvrtfinále: 1:2
Generálka: Stuttgart (finále), Halle (finále)
Cesta turnajem: Lajovič (6:3, 6:4, 6:3), Kypson (6:2, 6:2, 7:5), Sonego (4:6, 6:3, 6:4, 7:6), (10) Bublik (7:6, 6:4, 6:4)
Zverev – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: French Open (triumf); Madrid (finále)
Největší úspěchy na trávě: Halle (semifinále)
Bilance: 42:10
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na trávě: 7:1
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:6 (kariérní 58:86)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 2:0 (kariérní 11:6)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (triumf)
Zverev – Wimbledon
Kariérní bilance: 20:9
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 1. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Halle (semifinále)
Cesta turnajem: Blockx (6:4, 6:7, 7:6, 7:6), Royer (6:1, 6:3, 7:6), Giron (6:2, 7:6, 6:4), (13) Lehečka (6:4, 7:5, 3:6, 7:6)
Cobolli – Fery | 16:00 SELČ
Flavio Cobolli by měl ukončit pohádkovou jízdu domácí senzace Arthura Feryho.
Zápasové informace a forma
Cobolli prožívá velmi zajímavou sezonu, protože buď zaregistruje výborný výsledek, nebo končí v úvodních kolech. Pokud se mu podaří zvládnout první zápas na turnaji, tak se z něj stane úplně jiný hráč a většinou dojde daleko. Ve Wimbledonu se od něj moc neočekávalo, jelikož se ve finále French Open zranil a měl omezenou i nepovedenou přípravu na nejslavnější turnaj. Přesto v Londýně zapsal další skvělé vystoupení.
Nejlepší výkony si schoval na poslední dva zápasy. Nejprve se ve třetím kole oklepal z kanára a zdolal v pětisetové bitvě Karena Chačanova a následně nepovolil jediný set Alexovi de Minaurovi v osmifinále. Jedná se o jeho první grandslamový podnik v roli hráče TOP 10 a rozhodně může být s takovým výsledkem spokojený. Dokonce se mu podařilo ve Wimbledonu obhájit loňskou účast ve čtvrtfinále.
Fery je jednoznačně největší senzací letošního Wimbledonu. Jeho pohádková jízda je ještě víc působivější, pokud se podíváme na počet případů, kdy nebyl daleko od porážky. V prvním i druhém kole prohrával o set, ve třetím likvidoval manko brejku v rozhodující sadě proti rozjetému Zizouovi Bergsovi a v osmifinále ze stavu 1:2 na sety a manka brejku ve čtvrtém dějství přemohl v pětisetové bitvě zkušenou hvězdu Grigora Dimitrova.
Travnatá část sezony vždy představovala pro britské tenisty jedinečnou příležitost prorazit na nejvyšší úrovni a Fery toho dokonale využil letos. Na trávě v tomto roce zvládl deset ze 13 zápasů, v Queen's Clubu se poprvé probil do čtvrtfinále na okruhu ATP a tento výsledek překonal senzačním postupem do čtvrtfinále Wimbledonu. Momentálně je až 114. hráčem světa, ovšem v živém žebříčku se teď nachází na 63. místě a jeho kariéra se úplně změní.
Vzájemná bilance
Fery vede 1:0. Také podruhé se potkávají na grandslamu a v prvním kole letošního Australian Open překvapivě vyhrál Fery, dokonce bez ztráty setu.
Zajímavosti a fakta
Cobolli absolvuje své třetí grandslamové čtvrtfinále. Zatímco na letošním French Open došel do finále, loni ve Wimbledonu prohrál v této fázi s Novakem Djokovičem.
V letošní sezoně má Cobolli bilanci 7:3 se soupeři figurujícími mimo TOP 100 pořadí.
Fery je prvním čtvrtfinalistou Wimbledonu nacházejícím se mimo TOP 100 žebříčku od Nicka Kyrgiose v roce 2014. Australan tehdy v této fázi nestačil na Milose Raonice.
Také druhý kariérní souboj s hráči TOP 10 odehraje Fery ve Wimbledonu, před třemi lety podlehl bez zisku setu Daniilovi Medveděvovi.
Sázkařská analýza
Fery už na letošním Australian Open ukázal, že může Cobollimu dělat problémy. Dokonce ho v Melbourne celkem snadno přehrál. Cobolli ale letos už několikrát potvrdil, že je mnohem nebezpečnější v pozdějších fázích turnaje. Navíc má mnohem víc zkušeností s takto velkými zápasy než Fery. Britská senzace má za sebou dvě vyčerpávající pětisetové bitvy a pro favorita Cobolliho se jedná o jedinečnou příležitost postoupit na druhém grandslamu v řadě do semifinále.
Cobolli – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Acapulco (triumf); French Open, Mnichov (finále)
Největší úspěchy na trávě: Wimbledon (čtvrtfinále)
Bilance: 27:14
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na trávě: 4:1
Bilance proti hráčům mimo TOP 100: 7:3 (kariérní 166:97)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 1:0 (kariérní 1:1)
Grandslamy: Australian Open (1. kolo), French Open (finále)
Cobolli – Wimbledon
Kariérní bilance: 9:2
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2025-26)
Loňský výsledek: čtvrtfinále
Bilance ve čtvrtfinále: 0:1
Generálka: Halle (1. kolo)
Cesta turnajem: Navone (1:6, 7:6, 6:3, 7:6), Duckworth (7:6, 3:6, 7:6, 6:1), (19) Chačanov (0:6, 7:6, 6:7, 6:2, 6:2), (5) De Minaur (7:5, 7:6, 6:3)
Fery – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Queen's Club (čtvrtfinále)
Největší úspěchy na trávě: Queen's Club (čtvrtfinále)
Bilance: 24:12
Bilance z posledních 10 zápasů: 7:3
Bilance na trávě: 10:3
Bilance proti hráčům TOP 10: 0:0 (kariérní 0:1)
Bilance ve čtvrtfinále grandslamů: 0:0 (kariérní 0:0)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (kvalifikace)
Fery – Wimbledon
Kariérní bilance: 5:3
Nejlepší výsledek: čtvrtfinále (2026)
Loňský výsledek: 2. kolo
Bilance ve čtvrtfinále: 0:0
Generálka: Birmingham challenger (semifinále), Queen's Club (čtvrtfinále), Eastbourne (osmifinále)
Cesta turnajem: Džumhur (3:6, 6:2, 6:2, 6:1), Virtanen (5:7, 7:6, 6:3, 6:3), Bergs (2:6, 7:5, 2:6, 7:6, 7:6), Dimitrov (7:5, 3:6, 4:6, 6:4, 7:6)
Kompletní program | Přehled ženského turnaje | Přehled mužského turnaje
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Komentáře
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Piter/Sisková - prohra
Safarova/Rybarikova x Kerber/Petkovic ? :-)
Jinak "pikoška" je, že obě jsou narozené 17. 11. - tedy Štírky a dokonce mají i stejné životní číslo a sice číslo 7. Linda z čísla 16 a Elise z čísla 34. Takže v globálu nečitelný zápas jelikož je to jejich první vzájemný zápas + díky stejnému datu narození se může v zápase "cosi" zrcadlit a je pravda, že jsou obě spíše introvertky.
osmifinále 4/16 (25%)
čtvrtfinále 2/8 (25%)
z toho plyne že musí být:
semifinále 1/4 (25%)
a protože už jedna Češka v semifinále je má Linda smůlu ...
semifinále 2/4 (50%)
Šášula už ani nespočítá, kolik proher v řadě má se svým soupeřem
každopádně měl by to být velmi těsný zápas, nepřekvapí i několik TB
kurzové tendence hovoří o 55/45 a je na 100 % jisté, že vyhraje Fricek
páteční ochutnávka Sin-Djo 1,23-4,60 aka 80/20
fámy o začátku zápasu (14:30h), které se tady šíří, se nezakládají na pravdě
start dne sázkovky používají pro všechny zápasy, dokud nebude znám program
je pravděpodobné, že zápas začne jako první, horní půlka začínala turnaj, ale v r. 2021 to organizátoři přehodili na podvečer, sledovanost u TV je nejdůležitější
např. zápas Fritz-Ferry by šel určitě jako první
z top 7 zbývá pouze Gauff (7) a hrubě se tak může nevyplatit r(utajené) rozšíření původního pásma z top 6 na top 7 (protože Gauff na trávě "nehrozí")
pikantní scénář by byl titul Mertens přes tři Češky, to by tady byla "velmi" oblíbená
pokud jde pouze o Češky, pak titul připadá v úvahu primárně u Noskové, která nezvládla generálku na rozdíl od Muchové, a my víme, že dva tituly v řadě mají pravděpodobnost pouze okolo 1 %
jsou proste jen 3 skvele hracky historie na trave, ktere to zvladly v tak narocnem kratkem programu a prechodu :-)
Evert, Navratilova, Novotna. pochopitelne se to casto uvadi, ze posledni byla Novotna... ale sport nezna v tehle pripadech pravidla... jak rikavala legenda travy Federer - ve sportu je jen otazka casu nez se posunou nektere rekordy... zapisy a stats...
Nerikam, ze se to musi podarit hned Muchove... ale jiste se to nekomu podari... :-))
Otazkou je, nakolik to je tak dulezite...
Jsou napriklad rekordy, ktere se podle me prekonat asi nedaji... nedokazi si predstavit, ze nekdo tu Navratilovou nekdo trhne... a nejde me o ty singlove tituly... :-) ale ten bonus v tech deblovych a mixech... museli by zmenit pravidla tak, ze to budou singlistky hrat, nebot to bude trvat tak max. ani ne hodku... bez shod, druhych servu a tak... ale ikdyz ten vyvoj tomu pomuze... tak vsem preji good luck :-))) trebas se toho nekdo ujme...
Jinak jsem rad, ze jsi dal Muchove to oblibene forehandovske 1 % -
To me vzdy potesi... :-) Sport je nastesti hlavne o vyzvach... :-)
Myslim, ze Mertens tu na TP hrozi mensi hejt nez tva jizlivost vuci ceskam :-D Takze bych si na tvem miste nedelal tolik starosti... :-))
např. šance, že země narazí větší asteroid je limitně k nule, ale je jen čas, kdy k tomu opět dojde
Tipuji si, že tentokrát Zvíře Friciho sundá po těžkém boji. Nějak ho v tom finále vidím .
To se nehodi ani do ceske sody...
můžeš mi na oplátku vysvětlit, proč si mi tento týden nadával do hajzlů?
to se na TP hodí, viď?
Moc to dobre vis...
A paddy at jde podporit Fritze!
Komentatori pripomneli Martinu v duelu Gauff x Pegula hlavne kdyz se objevil ve QF serv/volej... jini v duelu Djokovic x FAA pripomneli, ze Djokovic ma jeste co delat aby tady prekonal Navratilovou... pak spolukomantator pripomnel sadu deblovych titulu... ale pry i to by mohl zkusit jak ji trhne v singlu :-)) Tak 7 deblovych titulu je pekna vyzva... samozrejme vtipkovali, jak se nam neskutecne natahl duel s FAA...
Konecne se take pripomnelo, ze mame 40 let od momentu kdy tady zvedla Martina svuj posledni pohar v deblu... ;-)) \o/ Jupi uz si toho vsimli :-D
Oslavy se tak dari... a doufam, ze budou pokracovat zdarne do sameho konce... jedno je uz jiste, v patek pred planovanym zenskym finale je naplanovano vydani opet pryyy uz posledniho albumu nesmrtelnych Rolling Stones :-D za chvli tihle zmeni prislovi, ze v zivote jsou jiste jen dve veci na smrt, dane a rolling stones... :-)))
Ja bych dodal - Martina Navratilova na trave... nebot nevidim ani 1% ze tuhle damu nekdo nekdy prekona... je neprekonatelna Kralovna... a zustane v tenisu na trave nesmrtelnou ikonou :-)))
Dnes vyzkousi svou mentalni silu 3 ctvrtfinalove premiantky... drzim vsem trem holkam palce...at se jim to podari prejit.... a hlavne doufam, ze Linda tenhle masakr prezije bez uhony... a vyrovan tak Karolinu :-) Jeste ze tam Karolina uz je, ta motivace Lindy se urcite paradne zvedne...:-))
V druhem duelu Paolini ma jiste vyhodu, ze si tim uz prosla... ale... i to nemusi stacit... Ons si prosla jednou... ale i na podruhe ji to sezralo i s vypletem na rakete...
Nekteri experti, komentatori se nam za posledni dny soustredili na horni cast pavouka... kde videli po 4.kole 2 silne adeptky na titul... po vcerejsku doznali mentalni apokalypsu - a nezvladali to vice nez ty odvazne damy na kurtech... sesypali se... :-D ted nevi kudy... a tak si nasli Martu jako velkou adeptku... no... chudak Marta - drsne pod tlakem... nastesti jen jeden zminil i to cz finale, tak nam ty nase damy az tak nedostal pod tlak... pochopitelne nahore se vidi jasne uz Gauff... a dobre... klidne at ji to pripominaji pred SF kazdou chvili... :-)))
Dnes to bude hodne otevrene... pokud postoupi Fery tak asi spadne cely Wimbl... nebot je to rozhodne nejvetsi prekvapeni turnaje... nikdo tohle necekal... a mladoch bydlici ve Wimbledonu zije dal svuj sen... ja mu to preji.. :-) Nakonec tenis je o tech intimnich pribezich akteru, ktere ani nezname...
Ve druhem SF uvidime nakolik si favorit dolni pulky pavouka Fritz poradi se Zverevem.
Obecne je mi jedno, ktery si to tam urve... a pokud se neco vyrazneho nestane a Djokovic nepredvede divadlo stoleti, ktere by se pak zapasalo do historie dramatickeho umeni, nebot tenhle chlap slape Shakespearemu neskutecne na paty... tak stale ocekavam Sinnera nejen ve finale... ale i s poharem v ruce... jestli letosni rocnik zenske casti vidim jako Navratilova Legacy... tak tu muzskou jako krvave vykoupeni Sinnera...
Ale uvidime na kurtech :-) Tenis je obcas kruty a nepredvidatelny ve svym pribezich, ktere se prave na tech kurtech odehravaji...