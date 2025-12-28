Woodbridge po rozchodu Alcaraze s Ferrerem: Výhra pro Sinnera, tohle Carlosovi ublíží
V rozhovoru pro oficiální instagramový účet Australian Open Woodbridge uvedl, že přerušení spolupráce s Ferrerem může Alcarazovi výrazně zkomplikovat cestu k dalším grandslamovým titulům.
"Myslím, že pro Carlose bude těžké příští rok vyhrát grandslam. Víme, že je toho schopný, ale v této fázi kariéry mi ta změna přijde spíše negativní, ublíží mu to. Bavíme se o jedné z nejlepších dvojic hráč–trenér v historii," uvedl Australan.
Ferrero a Alcaraz ukončili partnerství, které trvalo více než sedm let a provázelo mladého Španěla od jeho prvních kroků na profesionálním okruhu až po vzestup na absolutní vrchol světového tenisu, během něhož získal šest grandslamových titulů. Podle Woodbridge sehrála Ferrerova role v Alcarazově vývoji zásadní úlohu.
"Když Juan Carlos v posledních letech nebyl po jeho boku, Carlos nehrál tak dobře. Bylo vidět, že se nejistěji dívá na tribuny. Bude mu trvat měsíce, než si na tuto situaci zvykne," popsal Woodbridge. Podle něj nelze Alcarazův mentální růst oddělit od trenéra, který dokonale znal jeho hru i emoce na kurtu.
Jako hlavního vítěze změn v Alcarazově týmu označil Woodbridge Jannika Sinnera. "Vzhledem k této změně věřím, že Jannik má výhodu a v Melbourne dosáhne na třetí výhru v řadě. Tohle je pro něj jasná výhoda," uvedl s odkazem na skutečnost, že italský tenista ovládl poslední dva ročníky Australian Open a jeho dominance na rychlých površích je v poslední době výrazná.
Woodbridge zároveň zdůraznil význam kontinuity ve vztahu hráč–trenér, zejména na grandslamových turnajích. Podle něj bude Alcaraz potřebovat čas, aby se s novou situací vyrovnal, což se Sinner může pokusit využít hned na úvodní grandslamové akci sezony.
V posledních dvou letech si grandslamové tituly rozdělili výhradně Alcaraz a Sinner, kteří ovládli posledních osm turnajů této úrovně. Po trenérské změně ve španělském táboře tak zůstává otázkou, zda se do boje o největší trofeje zapojí další hráč, nebo zda bude dominance na grandslamové scéně i nadále patřit duelu mezi Italem a Španělem.
