WTA žasne nad další parádičkou Muchové. Češka zazářila prohozem jako od Federera
Muchová má opravdu pestrou hru a zároveň se nebojí tenisem bavit. Není tak divu, že vyhrála i ocenění WTA za úder roku. Za svůj fenomenální tweener z turnaje v Dubaji získala od fanoušků 32 procent hlasů a s velkým náskokem získala první místo.
Ženská tenisová asociace na svém účtu X nyní připomněla i její další parádičku, což u ostatních tenistek nedělá a potvrzuje tak fakt, že Češka je svými tenisovými dovednostmi opravdu výjimečná.
Muchové se na pětistovce v Tokiu v zápase proti Maye Jointové povedl jednoručný bekhendový prohoz, za který by se nemusel stydět ani legendární Roger Federer. Česká hráčka si i touto parádičkou pomohla k celkovému vítězství 6:3, 7:5.
Úder roku! Prvenství slaví Muchová za neuvěřitelnou parádu z Dubaje
