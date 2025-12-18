WTA žasne nad další parádičkou Muchové. Češka zazářila prohozem jako od Federera

DNES, 11:00
Aktuality 5
Karolína Muchová (29) má podle mnoha českých i zahraničních fanoušků jeden z nejhezčích herních stylů. Při spojení talentu a tenisových dovedností tak dokáže občas zahrát i velmi netradiční parádičku. Za jednu takovou získala i ocenění úder roku. Nyní WTA sdílela i její další kousek, který může připomínat legendárního Rogera Federera.
Karolína Muchová v Tokiu předvedla úder jako od Federera (@ Masatoshi Okauchi / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Muchová má opravdu pestrou hru a zároveň se nebojí tenisem bavit. Není tak divu, že vyhrála i ocenění WTA za úder roku. Za svůj fenomenální tweener z turnaje v Dubaji získala od fanoušků 32 procent hlasů a s velkým náskokem získala první místo.

Ženská tenisová asociace na svém účtu X nyní připomněla i její další parádičku, což u ostatních tenistek nedělá a potvrzuje tak fakt, že Češka je svými tenisovými dovednostmi opravdu výjimečná.

Muchové se na pětistovce v Tokiu v zápase proti Maye Jointové povedl jednoručný bekhendový prohoz, za který by se nemusel stydět ani legendární Roger Federer. Česká hráčka si i touto parádičkou pomohla k celkovému vítězství 6:3, 7:5.

Úder roku! Prvenství slaví Muchová za neuvěřitelnou parádu z Dubaje

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
Komentáře

5
Serpens
18.12.2025 11:57
Okurková sezóna vrcholí, tak sem hodím příspěvek hodný člověka, co mezi sezónami neví, co dělat se svým životem

Tým Yonex - Linda Nosková, Markéta Vondroušová, Darja Viďmanová, Vendula Valdmannová, Sarah Fajmonová
Tým Adidas - Karolína Muchová, Nikola Bartůňková, Dominika Šalková, Jana Kovačková, Alena Kovačková
Tým Joma - Marie Bouzková, Kateřina Siniaková, Julie Paštiková
Tým Fila - Tereza Valentová, Lucie Havlíčková
Tým Head - Barbora Krejčíková, Barbora Palicová, Anna Sivkoá
Tým Nike - Linda Fruhvirtová, Laura Samson, Brenda Fruhvirtová, Eliška Ticháčková, Amy Suchá
Tým Bidi Badu - Julie Štruplová
Tým Mizuno - Tereza Martincová, (Linda Klimovičová)
Tým nevím - Gabriela Knutson, Aneta Kučmová

Tým Všechno - Sára Bejlek

Při hypotetickém turnaji v ČR je Yonex jasný favorit
Reagovat
Trojchyba_Mat
18.12.2025 13:45
Ale to je pěkný příspěvek
Reagovat
PTP
18.12.2025 11:23
To je lepší než nějaký zasraný tituly z WTA
Reagovat
bardunek666
18.12.2025 11:20
V nové sezóně Karolíně krom tenisových parádiček přeji hlavně zdraví a taky nějaký titul, byť třeba nějaký menší. Mohla by se přestat štítit dvěstepadesátek.
Reagovat
tommr
18.12.2025 12:26
myslím že na dvěstěpadesátkách snad ani jako hráčka top-20 hrát nemůže ...
Reagovat

