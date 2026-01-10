Za jeden den si vydělali jako vítěz Australian Open. Alcaraz v Jižní Koreji skolil Sinnera
Rivalita mezi Alcarazem a Sinnerem funguje v tenisovém světě na výbornou. Pokračování měla na exhibici v jihokorejském Inčchonu a tento zápas, který se uskutečnil v INSPIRE Areně s kapacitou 15 tisíc diváků, byl údajně vyprodán už loni. Alcaraz zvítězil 7:5, 7:6 (v tie-breaku 8:6) a oba aktéři obecenstvo bavili.
To ale není to hlavní, co se ohledně tohoto exhibičního zápasu skloňuje. Už před jeho vypuknutím totiž přišla na řadu otázka ohledně odměny pro aktuálně dva nejlepší hráče na světě. Ta má být údajně dva miliony eur pro každého (zhruba 48,58 milionu korun).
Není tak divu, že se na štědře dotované exhibice, mezi něž patří například i kontroverzní Six Kings Slam v Saúdské Arábii, hrnou i ti nejlepší. Tato odměna totiž představuje téměř stejnou sumu, která je připravena pro vítěze blížícího se Australian Open.
Pořadatelé australského majoru si pro letošního šampiona dvouhry připravili 4,15 milionu australských dolarů, tedy přibližně 57,93 milionu korun. To není ani o deset milionů korun více než obdrželi Sinner s Alcarazem za tento exhibiční zápas.
Na blížícím se Australian Open, kde hlavní soutěž vypukne v neděli 18. ledna, budou největšími favority. A přípravu rozhodně nepodceňují, jelikož už zítra mají oba absolvovat první trénink v Melbourne Parku.
