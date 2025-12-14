Začíná extraliga s českými hvězdami. Tým Plíškové zabojuje o elitu, titul obhajuje Sparta
Nedělní program nabídne předkolo a boj o místo mezi elitou. Plíšková Tennis Academy vyzve v Říčanech klub z Jihlavy a pomoct by mohla i Karolína Plíšková, která se nedávno vrátila na kurty po vleklých zdravotních problémech. V Olomouci se uskuteční duel mezi výběry Slovan Moravská Třebová a LTC Pardubice.
Hlavní fáze se rozjede v pondělí a vyvrcholí 19. prosince v Říčanech. Titul v extralize smíšených týmů bude obhajovat Sparta, která zaútočí na celkově 12. triumf a loni ve finále porazila Přerov. Za Spartu by měla nastoupit deblová světová jednička Kateřina Siniaková a zasáhnout by mohl i bývalý 35. muž pořadí Jiří Veselý. Ve sparťanské soupisce je také kometa Tereza Valentová.
Obvykle silný majitel 20 triumfů Prostějov bude spoléhat hlavně na Jiřího Lehečku a Tomáše Macháče, účast nakonec zrušil zraněný Jakub Menšík. Klub I. ČLTK Praha má k dispozici Karolínu Muchovou a Markétu Vondroušovou. Přerov bude reprezentovat česká jednička Linda Nosková.
Ze dvou tříčlenných skupin postoupí jen vítěz, a to rovnou do finále. Odkaz na live výsledky i live streamy najdete na oficiálním webu soutěže nahoře v menu.
Finální soupisky pro ročník 2025
Program
Neděle 14. prosince
Předkolo: Říčany
Plíšková Tennis Academy – TK Spartak Jihlava
Předkolo: Olomouc
Slovan Moravská Třebová - LTC Pardubice
Pondělí 15. prosince
Skupina: PRAHA (hala Říčany)
TK Sparta Praha – vítěz předkola (Plíšková Tennis Academy – TK Spartak Jihlava)
Skupina: PROSTĚJOV
TK Precheza Přerov - vítěz předkola (Slovan Moravská Třebová - LTC Pardubice)
Úterý 16. prosince
Skupina: PRAHA (hala Říčany)
TK Sparta Praha – I.ČLTK Praha
Skupina: PROSTĚJOV
TK Precheza Přerov - TK Agrofert Prostějov
Středa 17. prosince
Skupina: PRAHA (hala Říčany)
I.ČLTK Praha - vítěz předkola (Plíšková Tennis Academy – TK Spartak Jihlava)
Skupina: PROSTĚJOV
TK Agrofert Prostějov - vítěz předkola Slovan Moravská Třebová - LTC Pardubice
Pátek 19. prosince
Finále v Říčanech: Vítěz skupiny PRAHA - Vítěz skupiny PROSTĚJOV
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře