Začíná Turnaj mistryň. Šwiateková by měla rozebrat Keysovou, famózní Anisimovovou čeká šlágr
Šwiateková – Keysová | 16:00 SEČ
Iga Šwiateková se Turnaje mistryň účastní popáté v řadě. Aktuální světová dvojka dokázala v průběhu letošního roku triumfovat zatím jen třikrát, což je její nejmenší počet na jednu sezonu od roku 2021 (dva tituly). Navíc první ze tří titulů slavila až ve Wimbledonu, kde ukončila 13měsíční čekání na jakoukoli trofej a šestý grandslamový vavřín.
Čtyřiadvacetiletá polská tenistka zaregistrovala všechny tři letošní triumfy na místech, na kterých nikdy předtím nekralovala (Wimbledon, Cincinnati a Soul). Ačkoli se ve druhé polovině probíhající sezony výrazně zlepšila, pořád ji asi bude mrzet 10 čtvrtfinálových či semifinálových porážek v tomto roce.
Bývalá světová jednička nedorazila do Rijádu v ideální formě, jelikož poslední dva turnaje v Pekingu a ve Wuhanu zakončila po překvapivých prohrách s Emmou Navarrovou a Jasmine Paoliniovou. V letošní sezoně má bilanci 8:6 s hráčkami TOP 10 žebříčku (57 %), což je její nejhorší procentuální úspěšnost od roku 2021 (bilance 3:4).
Na Turnaji mistryň nemá stabilní historii. Zatímco předloni kralovala bez ztráty setu v mexickém Cancúnu, dva z dalších tří startů na závěrečném vrcholu sezony zakončila již ve skupinové fázi. To se jí stalo i před rokem právě v Rijádu, kde se vracela po dopingovém trestu a hrála poprvé od US Open.
Šwiateková – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Soul, Cincinnati, Wimbledon (triumf); Bad Homburg (finále)
Největší úspěchy na betonech: Soul, Cincinnati (triumf)
Bilance: 61:15
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na betonech: 40:10
Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:6 (kariérní 52:25)
Grandslamy: Australian Open (semifinále), French Open (semifinále), Wimbledon (triumf), US Open (čtvrtfinále)
Šwiateková – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 11:4
Nejlepší výsledek: triumf (2023)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Peking (osmifinále), Wuhan (čtvrtfinále)
Madison Keysová si podruhé v kariéře zahraje Turnaj mistryň, přestože na titul čeká od fenomenálního ledna a poslední soutěžní zápas odehrála na srpnovém US Open. Třicetiletá Američanka se v minulosti na tomto podniku představila pouze před devíti lety v Singapuru a s bilancí 1:2 dohrála už v základní skupině.
Před začátkem letošního roku čekala tři roky na nějaký triumf na tvrdých površích. V lednu si ovšem toto čekání bohatě vykompenzovala, když napříč dvěma australskými turnaji přežila celkem osm třísetových bitev. Po prvenství na generálce WTA 500 v Adelaide se stala na Australian Open zbrusu novou grandslamovou šampionkou.
Letošní sezona je její teprve druhou v kariéře, během níž získala více než jeden titul (ještě 2019). Po skončení senzačního australského léta často nebyla aktuální světová sedmička v nejlepší možné formě a zapsala jen pět čtvrtfinálových účastí, přičemž ani jednu z nich nedotáhla do finále či k triumfu.
V Rijádu absolvuje svůj první turnaj od US Open. Už v minulosti podzimní asijskou tour vynechávala a letos se rozhodla ji vypustit úplně. Důležitými statistikami pro její vystoupení na Turnaji mistryň mohou být ty, že na výhru čeká od srpnového Cincinnati a poslední skalp TOP 10 slavila v lednu v Austrálii, kdy jich posbírala pět.
Keysová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Australian Open, Adelaide (triumf)
Největší úspěchy na betonech: Australian Open, Adelaide (triumf)
Bilance: 37:13
Bilance z posledních 10 zápasů: 6:4
Bilance na betonech: 24:6
Bilance proti hráčkám TOP 10: 5:4 (kariérní 33:50)
Grandslamy: Australian Open (triumf), French Open (čtvrtfinále), Wimbledon (3. kolo), US Open (1. kolo)
Keysová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 1:2
Nejlepší výsledek: skupina (2016, 2025)
Loňský výsledek: nehrála
Generálka: žádná
Vzájemná bilance: Šwiateková vede 5:2. Šestinásobná grandslamová šampionka oplatila Keysové na antuce v Madridu (0:6, 6:3, 6:2) bolestivou porážku ze semifinále lednového Australian Open, kde nevyužila mečbol a Američanka nakonec triumfovala. Šwiateková je jasnou favoritkou a měla by proti Keysové, která přes dva měsíce nehrála, uspět.
Anisimovová – Rybakinová | 17:30 SEČ
Amanda Anisimovová zahájí svůj debut na Turnaji mistryň, který si zajistila i díky dvěma triumfům na podnicích WTA 1000 a postupům do dvou grandslamových finále. Ještě v únoru se nacházela mimo TOP 40 žebříčku, ovšem v této sezoně posbírala 45 vítězství a poprvé překročila počet 40 výher v rámci jednoho tenisového roku.
Už na začátku léta prožívala svou nejlepší sezonu v kariéře. V následujících měsících ji ovšem posunula na ještě vyšší úroveň, když došla do finále Wimbledonu a US Open. Grandslamový titul nakonec nezískala, jelikož podlehla Ize Šwiatekové i Aryně Sabalenkové, nicméně minimálně mírnou náplastí jsou triumfy v Dauhá a Pekingu.
Není to zas tak dlouho, co 24letá Američanka bojovala se zdravotními i psychickými problémy. V úvodu loňské sezony dokonce vypadla z TOP 400 světového pořadí. Loni v srpnu měla na kontě jen tři finálové účasti na nejvyšším okruhu, avšak v posledních 15 měsících jich posbírala šest a naprosto zaslouženě figuruje na čtvrtém místě hodnocení.
Za sebou má celkem kvalitní přípravu na svůj debut na Turnaji mistryň. Během asijské tour se sice zúčastnila pouze tisícovky v Pekingu, nicméně v čínském hlavním městě hrála třísetové bitvy s Karolínou Muchovou, Jasmine Paoliniovou a Lindou Noskovou a získala svůj čtvrtý kariérní titul.
Anisimovová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Peking, Dauhá (triumf); US Open, Wimbledon, Queen's Club (finále)
Největší úspěchy na betonech: Peking, Dauhá (triumf); US Open (finále)
Bilance: 45:16
Bilance z posledních 10 zápasů: 9:1
Bilance na betonech: 25:8
Bilance proti hráčkám TOP 10: 8:3 (kariérní 16:26)
Grandslamy: Australian Open (2. kolo), French Open (osmifinále), Wimbledon (finále), US Open (finále)
Anisimovová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 0:0
Nejlepší výsledek: skupina (2025)
Loňský výsledek: nehrála
Generálka: Peking (triumf)
Jelena Rybakinová se kvalifikovala na Turnaj mistryň třetím rokem po sobě, ale tentokrát bez jakéhokoli triumfu na grandslamech či akcích kategorie WTA 1000. Na druhou stranu patří letos k nejstabilnějším hráčkám na tour a v tomto roce posbírala 12 minimálně čtvrtfinálových účastí a kralovala ve Štrasburku a Ningbu.
Mezi další její největší letošní úspěchy patří postupy do semifinále na tisícovkách v Dubaji, Montrealu a Cincinnati. Bývalá wimbledonská šampionka nicméně bojovala o účast na Turnaji mistryň do poslední chvíle a zajistila si ji až před týdnem na pětistovce v Tokiu, kde prošla do semifinále a hrála po triumfu v Číně.
Šestadvacetiletá Kazachstánka nakonec k souboji o finále s Lindou Noskovou vůbec nenastoupila a zřejmě se rozhodla šetřit síly na Turnaj mistryň. Oba předchozí starty na závěrečném vrcholu sezony zakončila s bilancí 1:2 v základní skupině. Do závěrečných bojů neprošla předloni v Cancúnu ani loni tady v Rijádu.
V letošní sezoně zaregistrovala 51 vítězství na nejvyšším okruhu a v tomto ohledu zaostává pouze za rivalkami Igou Šwiatekovou a Arynou Sabalenkovou. V tomto roce nastřílela největší počet es (468) a vyhrála šest z posledních deseti soubojů se zástupkyněmi TOP 10 žebříčku, přičemž dva takto cenné skalpy slavila v Ningbu.
Rybakinová – Letošní sezona
Nejlepší výsledky: Ningbo, Štrasburk (triumf)
Největší úspěchy na betonech: Ningbo (triumf)
Bilance: 54:19
Bilance z posledních 10 zápasů: 8:2
Bilance na betonech: 37:13
Bilance proti hráčkám TOP 10: 6:6 (kariérní 26:27)
Grandslamy: Australian Open (osmifinále), French Open (osmifinále), Wimbledon (3. kolo), US Open (osmifinále)
Rybakinová – Turnaj mistryň
Kariérní bilance: 2:4
Nejlepší výsledek: skupina (2023-25)
Loňský výsledek: skupina
Generálka: Peking (3. kolo), Wuhan (čtvrtfinále), Ningbo (triumf), Tokio (semifinále)
Vzájemná bilance: 0:0. Anisimovová se může pochlubit výbornou bilancí 8:3 v letošních soubojích s hráčkami TOP 10 a v aktuálním roce posbírala polovinu ze svého celkového počtu takto cenných výher. Rybakinová má s Turnajem mistryň více zkušeností, nicméně nikdy nepostoupila ze skupiny a nevyhrála na tomto podniku ve dvou setech. Šance jsou naprosto vyrovnané.
Sobotní program
CENTER COURT (od 13:30 SEČ)
1. Erraniová/Paoliniová (1-It.) - Muhammadová/Schuursová (8-USA/Niz.)
2. Šwiateková (2-Pol.) - Keysová (7-USA) / nejdříve v 16:00 SEČ
3. Anisimovová (4-USA) - Rybakinová (6-Kaz.)
4. V. Kuděrmetovová/Mertensová (4-/Belg.) - S. Hsieh/Ostapenková (6-Tchaj-wan/Lot.)
