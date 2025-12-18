Žádná ztráta pro Rusko, nikdo si ji pamatovat nebude. Bývalá jednička si nebrala servítky
Ruský tenis v posledních dnech přišel už o tři talenty. Anastasija Potapovová bude hrát za Rakousko a pod vlajku Uzbekistánu přešly Kamilla Rachimovová a nově Polina Kuděrmetovová, mladší z nadějných sester.
Asi už nikoho nepřekvapí, že přišla další reakce Kafelnikova. "Je to její rozhodnutí a na Rusko nebude mít žádný dopad. Jako sportovkyni si ji nikdo pamatovat nebude. Nepovažuju její odchod za ztrátu pro náš tenis," nebral si servítky v rozhovoru pro ruský server Championat.
"Osobně vím, že partner Poliny je občanem Uzbekistánu. Právě on ji přesvědčil, aby se vydala touto cestou. Je to běžná praxe," dodal vítěz dvou grandslamů a bývalý lídr mužského žebříčku.
Podobným způsobem reagoval i na nedávný odchod Potapovové k našim sousedům. "Mám brečet? Byla snad silná sportovkyně? Vyhrála v životě něco pro Rusko? Ani ty, ani já to nemůžeme říct, takže hodně štěstí," uvedl Kafelnikov.
Kuděrmetovová už má na svém profilu na oficiálních stránkách Ženské tenisové asociace informaci, že reprezentuje Uzbekistán. Momentálně jí v pořadí patří 104. místo, ale už byla 54. na světě a v lednu hrála finále na pětistovce v Brisbane.
Polina Kuděrmetovová bude hrát za Uzbekistán
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře