Žádné překvapení. Italové i bez největších hvězd začali obhajobu v Davis Cupu suverénně
Berrettini – Rodionov 6:3, 7:6
Za normálních okolností by se asi bývalý šestý muž pořadí Berrettini na kurt nedostal. Jenže Itálie postrádá světovou dvojku Jannika Sinnera i osmičku Lorenza Musettiho a musí se obejít bez svých největších hvězd.
Vzhledem ke zmíněnému kapitán Filippo Volandri neváhal. Berrettinimu dokonce dal přednost před Lorenzem Sonegem, který figuruje v žebříčku výše. A rodák z Říma ho nezklamal, když přinesl důležitý bod a přehrál Rodionova.
Až do stavu 3:3 si oba aktéři suverénně hlídali servis. Drama přinesla až koncovka setu. Berrettini nejprve v sedmé hře zlikvidoval brejkbol, pak rakouskému protivníkovi sebral servis a následně přes shodu uhájil ten vlastní.
Druhá sada se naopak nevyvíjela podle představ domácího výběru. Berrettini se dostal do manka 2:5 a Rodionov měl jedinečnou šanci vynutit si rozhodující dějství. Rakušan sice set nedoservíroval, nicméně pak měl tři setboly v řadě na returnu. Ani tuto možnost však nevyužil a Ital byl jasně lepší v tie-breaku (7:4).
Berrettini po tomto vítězství upravil svou singlovou bilanci v nejprestižnější mužské týmové soutěži na 10:2. Pro Italy byl velkým přínosem i v loňském ročníku, během něhož posbíral dohromady šest výher. Na finálovém turnaji bodoval ve finále s Nizozemskem, semifinále proti Austrálii i ve čtvrtfinále s Argentinou (po boku Sinnera ve čtyřhře).
Cobolli – Misolic 6:1, 6:3
Dle očekávání bylo rozhodnuto už po dvouhrách. Cobolli plnil roli favorita proti Misolicovi a byl ještě mnohem suverénnější než krajan Berrettini. Aktuálně 22. tenista hodnocení rozhodl o vítězství Italů za pouhých 66 minut.
Úvodní set trval zhruba jen půlhodinu. Cobolli vedl při skóre 4:1 už o dva brejky a v šestém gamu dohnal manko 0:40 a odvrátil celkem čtyři brejkboly. Rakouského soupeře tím ještě víc rozhodil a nakonec získal sedm her v řadě na konto Itálie.
Z obrovského manka 1:6, 0:3 už se Misolic nijak vyhrabat nedokázal. Ve čtvrtém gamu druhé sady měl brejkbol, ale rozjetý Ital si poradil i s pátou hrozbou v zápase a náskok si pohlídal.
Italové tak za sebou mají první krok směrem k hattricku a úspěšné obhajobě loňského triumfu. V historii Davisova poháru se radovali celkem třikrát. Kromě posledních dvou ročníků kralovali ještě v sezoně 1976. V pátečním semifinále se utkají s Belgií, která už po dvouhrách skolila Francii.
Další semifinálovou dvojici se dozvíme až ve čtvrtek večer. Čeští tenisté se od 10:00 střetnou se Španělskem a od 17:00 nastoupí Argentina proti Německu.
