Žádné překvapení. Italové i bez největších hvězd začali obhajobu v Davis Cupu suverénně

DNES, 19:40
Aktuality 0
DAVIS CUP - Italové útočí na hattrick v Davis Cupu, a přestože postrádají své dvě největší hvězdy, začali obhajobu loňského triumfu suverénně. Na finálovém turnaji na domácí půdě v Boloni si už po dvouhrách poradili s Rakouskem. Úvodní bod získal Matteo Berrettini (29) po souboji s Jurijem Rodionovem (26) a rozhodl už Flavio Cobolli (23), který si poradil s Filipem Misolicem (24).
Profily hráčů (7)
Berrettini Matteo
Rodionov Jurij
Misolic Filip
Cobolli Flavio
Matteo Berrettini slaví zisk prvního bodu pro Itálii (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Berrettini – Rodionov 6:3, 7:6

Za normálních okolností by se asi bývalý šestý muž pořadí Berrettini na kurt nedostal. Jenže Itálie postrádá světovou dvojku Jannika Sinnera i osmičku Lorenza Musettiho a musí se obejít bez svých největších hvězd.

Vzhledem ke zmíněnému kapitán Filippo Volandri neváhal. Berrettinimu dokonce dal přednost před Lorenzem Sonegem, který figuruje v žebříčku výše. A rodák z Říma ho nezklamal, když přinesl důležitý bod a přehrál Rodionova.

Až do stavu 3:3 si oba aktéři suverénně hlídali servis. Drama přinesla až koncovka setu. Berrettini nejprve v sedmé hře zlikvidoval brejkbol, pak rakouskému protivníkovi sebral servis a následně přes shodu uhájil ten vlastní.

Druhá sada se naopak nevyvíjela podle představ domácího výběru. Berrettini se dostal do manka 2:5 a Rodionov měl jedinečnou šanci vynutit si rozhodující dějství. Rakušan sice set nedoservíroval, nicméně pak měl tři setboly v řadě na returnu. Ani tuto možnost však nevyužil a Ital byl jasně lepší v tie-breaku (7:4).

Berrettini po tomto vítězství upravil svou singlovou bilanci v nejprestižnější mužské týmové soutěži na 10:2. Pro Italy byl velkým přínosem i v loňském ročníku, během něhož posbíral dohromady šest výher. Na finálovém turnaji bodoval ve finále s Nizozemskem, semifinále proti Austrálii i ve čtvrtfinále s Argentinou (po boku Sinnera ve čtyřhře).

 

Cobolli – Misolic 6:1, 6:3

Dle očekávání bylo rozhodnuto už po dvouhrách. Cobolli plnil roli favorita proti Misolicovi a byl ještě mnohem suverénnější než krajan Berrettini. Aktuálně 22. tenista hodnocení rozhodl o vítězství Italů za pouhých 66 minut.

Úvodní set trval zhruba jen půlhodinu. Cobolli vedl při skóre 4:1 už o dva brejky a v šestém gamu dohnal manko 0:40 a odvrátil celkem čtyři brejkboly. Rakouského soupeře tím ještě víc rozhodil a nakonec získal sedm her v řadě na konto Itálie.

Z obrovského manka 1:6, 0:3 už se Misolic nijak vyhrabat nedokázal. Ve čtvrtém gamu druhé sady měl brejkbol, ale rozjetý Ital si poradil i s pátou hrozbou v zápase a náskok si pohlídal.

Italové tak za sebou mají první krok směrem k hattricku a úspěšné obhajobě loňského triumfu. V historii Davisova poháru se radovali celkem třikrát. Kromě posledních dvou ročníků kralovali ještě v sezoně 1976. V pátečním semifinále se utkají s Belgií, která už po dvouhrách skolila Francii.

Další semifinálovou dvojici se dozvíme až ve čtvrtek večer. Čeští tenisté se od 10:00 střetnou se Španělskem a od 17:00 nastoupí Argentina proti Německu.

Výsledky dvouhry | Výsledky čtyřhry

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist