Zájem o Ostravu nemá ani Plíšková. Už jako třetí Češka dala přednost konkurenci

DNES, 15:15
Ostravský turnaj s jistotou přišel o další české jméno. Po Barboře Krejčíkové a Markétě Vondroušové se na domácí halové akci nepředstaví ani Karolína Plíšková (33). Bývalá světová jednička dá totiž přednost konkurenci a pojede do Kluže, kde předloni získala svůj zatím poslední titul.
Plíšková Karolína
Karolína Plíšková bude hrát místo Ostravy v Kluži (© VAUGHN RIDLEY / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Plíšková by měla pokračovat v pokusu o restart své úspěšné kariéry i po skončení lednového australského léta. Bývalá světová jednička sice po Australian Open nezamíří na domácí půdu do Ostravy, nicméně na evropský kontinent se vrátí.

Místo domácího turnaje se však zúčastní podniku stejné kategorie v Rumunsku. A to v Kluži, kde předloni získala svůj poslední a celkově 17. titul. Pořadatelé se rozhodli bývalé šampionce udělit divokou kartu. Tu získali také domácí hráčky Ana Bogdanová, Miriam Bulgaruová a Elena Ruxandra Berteaová.

Bývalá světová jednička je tak dalším jménem, které se nezúčastní akce v Ostravě, jež se koná ve stejném termínu jako Kluž a Abú Zabí a zatím jako jediná v tomto týdnu postrádá jakékoli české jméno. Pořadatelé lákali na světový tenis a slibovali výjimku pro české hráčky, jenže v aktuálním seznamu přihlášených není nikdo z Češka a vede ho nyní až 38. hráčka pořadí Ann Liová.

Kromě Plíškové do Ostravy určitě nepřijedou ani šampionka posledního ročníku 2022 Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová. Obě totiž upřednostnily souběžně hranou pětistovku ve Spojených arabských emirátech.

Organizátoři ostravského turnaje mají k dispozici zřejmě až čtyři divoké karty a dá se očekávat, že některou z předních českých tenistek ještě uloví. Termín je však velmi nešťastný, jelikož Ostrava je na programu od 1. do 7. února. Tedy přesně mezi Australian Open a prestižními tisícovkami v Dauhá a Dubaji.

Do Ostravy se nepřihlásila ani jedna Češka

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

6
tommr
15.01.2026 16:01
Já rozhodnutí Karolíny plně chápu. Prostě chce hrát tam kde se jí podařilo získat poslední titul a doufá že by se tam mohla chytnout. Nic jinýho bych za tím nehledal ...
Alexandris
15.01.2026 16:17
Já chápu rozhodnutí všech, ten blbej termín v náročným kalendáři může nastartovat kariéru našich mladých hráček, které doufám dostanou WC ( je jich hodně a příležitosti na domácích turnajích málo)
Mantra
15.01.2026 15:53
#2 : Nechtěla, ale nakonec to bude úplně stejný jako s Kvitovou
Blondie
15.01.2026 16:05
To je tak roztomilý, jak se snažíš žebrat o pozornost
Tennis_Luke
15.01.2026 15:41
Proč dávali divokou kartu hráčce, která Čechy nikdy neměla ráda a nikdy jí nezáleželo na českých fanoušcích? Navíc už to není dávno ani Češka. Má dva domovy. Česko to není. Španělsko a Monaco. Je tu tolik talentů, na co dávat kartu občance Španělska a Monaca?
Alexandris
15.01.2026 16:23
Souhlasím že by divoke karty meli dostat hráčky, které zacinají nebo restartuji kariéru, ale hlavně chtějí hrát
