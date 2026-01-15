Zájem o Ostravu nemá ani Plíšková. Už jako třetí Češka dala přednost konkurenci
Plíšková by měla pokračovat v pokusu o restart své úspěšné kariéry i po skončení lednového australského léta. Bývalá světová jednička sice po Australian Open nezamíří na domácí půdu do Ostravy, nicméně na evropský kontinent se vrátí.
Místo domácího turnaje se však zúčastní podniku stejné kategorie v Rumunsku. A to v Kluži, kde předloni získala svůj poslední a celkově 17. titul. Pořadatelé se rozhodli bývalé šampionce udělit divokou kartu. Tu získali také domácí hráčky Ana Bogdanová, Miriam Bulgaruová a Elena Ruxandra Berteaová.
Bývalá světová jednička je tak dalším jménem, které se nezúčastní akce v Ostravě, jež se koná ve stejném termínu jako Kluž a Abú Zabí a zatím jako jediná v tomto týdnu postrádá jakékoli české jméno. Pořadatelé lákali na světový tenis a slibovali výjimku pro české hráčky, jenže v aktuálním seznamu přihlášených není nikdo z Češka a vede ho nyní až 38. hráčka pořadí Ann Liová.
Kromě Plíškové do Ostravy určitě nepřijedou ani šampionka posledního ročníku 2022 Barbora Krejčíková a Markéta Vondroušová. Obě totiž upřednostnily souběžně hranou pětistovku ve Spojených arabských emirátech.
Organizátoři ostravského turnaje mají k dispozici zřejmě až čtyři divoké karty a dá se očekávat, že některou z předních českých tenistek ještě uloví. Termín je však velmi nešťastný, jelikož Ostrava je na programu od 1. do 7. února. Tedy přesně mezi Australian Open a prestižními tisícovkami v Dauhá a Dubaji.
Do Ostravy se nepřihlásila ani jedna Češka
