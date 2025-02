Zajistil si návrat do TOP 100 a bojoval o titul. Pouille si však přetrhl achilovku a obával se konce kariéry

Espérons que cela soit "juste" la cheville pour Lucas Pouille et pas une blessure plus sérieuse mais on ne voit pas de torsion sur l'image...



Soulignons aussi l'énorme tournoi d'Arthur Bouquier, 424e mondial, qui s'offre le Challenger de Lille !pic.twitter.com/9hPeEh97rO — Tennis Legend (@TennisLegende) February 9, 2025