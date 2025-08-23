Zápas s Djokovičem? Splněný sen, připraví mě na budoucnost, říká Tien
Pro Kaliforňana z Irvine to bude okamžik, na který jen tak nezapomene. Utkání s nejúspěšnějším hráčem historie Novakem Djokovičem na největším tenisovém stadionu světa představuje pro Tiena, podle jeho vlastních slov, jedinečnou šanci.
"Souboj s Novakem na US Open je pro mě úžasná příležitost. Je to jako konečně splněný dětský sen. Bude neskutečné potkat se s ním na kurtu na velkém pódiu a ne na nějakém turnaji ATP 250," říká mladý Američan.
Tien už dokázal, že patří mezi elitních padesát hráčů mužského tenisu. Začátkem roku zaskočil coby úspěšný kvalifikant ve druhém kole Australian Open Daniila Medveděva, aby skončil až v osmifinále na Lorenzu Sonegovi.
O pár týdnů později navázal impozantním výkonem proti Alexandru Zverevovi v Acapulcu, kde mu v dalším kole vystavil stopku pozdější šampion turnaje Tomáš Macháč. Mimochodem, berounský rodák si s americkým talentem poradil i o pár týdnů později, kdy ho vyřadil ve druhém kole Masters v Římě.
Teď Tiena čeká duel proti 24násobnému grandslamovému vítězi, navíc v největší tenisové aréně světa.
"Už několikrát jsem řekl, že bych si s ním rád zahrál, než odejde do tenisového důchodu. Těším se na to. Vždycky jsem k němu vzhlížel. Měl jsem štěstí, že jsem vyrůstal v době, kdy velká trojka hrála ve své nejlepší formě," říká devatenáctiletý mladík.
"Jsem vděčný za příležitosti, které jsem letos měl, kdy jsem mohl hrát proti elitním hráčům světa. A jsem naprosto přesvědčený, že i duel s Djokovičem mě připraví na to, co mě v budoucnosti čeká. Jsou to obrovské zkušenosti," uzavřel Tien.
