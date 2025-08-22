Upřímný Djokovič: Dvoutýdenní Masters? Tak to už mě fakt nebaví
"Je vždycky hezké a pozitivní vidět, že grandslamy zvyšují prize money pro všechny hráče," uvedl Srb. "Ale celkově si myslím, že to stále není ideální. Nejde přitom o mě, jak se někdy tvrdí. Jen mluvím obecně – na světě není mnoho tenistů, kteří se tímto sportem dokážou uživit. A o tom se pořád nemluví dostatečně."
Djokovič přiznal, že si vědomě zvolil delší pauzu. "Rozhodl jsem se nehrát, protože jsem chtěl víc času trávit s rodinou. Myslím, že jsem si zasloužil právo vybrat si, kde a kdy nastoupím. Upřímně, už mě vážně nebaví dvoutýdenní turnaje Masters. Jsou příliš dlouhé. Soustředím se hlavně na grandslamy," řekl.
Podle něj je kalendář přetížený. "Když se nad tím zamyslíte, máme vlastně dvanáct grandslamů ročně. Ty čtyři oficiální a k tomu Masters, které jsou téměř stejně dlouhé. Už se nehoním za žebříčkem. Důležité je, kde nacházím motivaci a radost."
Rodina je pro Djokoviče na prvním místě. "Chci najít rovnováhu mezi tenisovými a životními prioritami. Moje dcera má 2. září narozeniny. Pokud všechno dobře dopadne, budu u toho, i když se hraje US Open."
Možnost návratu Masters do kratší formy podle něj není reálná. "Smlouvy jsou dlouhodobé, údajně až na 30 let. Pokud by se neshodli všichni pořadatelé a rada ATP, těžko se něco změní. Hráči o tom sice často mluví, ale když přijde na konkrétní kroky, je potřeba opravdu investovat čas a energii. Nejde jen o nás, ale i o budoucí generace," upozornil.
Na závěr se Djoković vrátil k tématu, které tenisový svět momentálně nejvíc fascinuje. "Rivalita Sinnera a Alcaraze je neuvěřitelná. To, co oba dokázali v posledních dvou letech, je mimořádné. Finále na Roland Garros, Wimbledonu i dalších turnajích – to je pro náš sport fantastické. Takové zápasy jsou to, co diváky nejvíc přitahuje," ocenil.
Podle něj bude souboj mladých hvězd ještě nějakou dobu pokračovat, ale prostor je i pro další. "Rune měl vzestupy i pády, Fonseca se ukazuje. Jsou tu hráči, kteří se mohou zapojit. Já sám se ztotožňuji s rolí třetího muže, protože jsem to zažil vedle Federera a Nadala. A proto chci, aby se k té rivalitě přidal někdo další," uzavřel čtyřiadvacetinásobný šampion.
