Zápas s Krejčíkovou? Potkaly jsme se, ale neřekla jsem jí to, prozradila Muchová
"Já to vím, že má tento rituál. Říkala jsem si, jestli jí to mám naschvál říct. Ona mi totiž gratulovala. Tak jsem se jí raději zeptala: Jo a jak jsi hrála ty?" líčila Muchová. "Neřekla jsem jí to, protože vím, že to takhle má," řekla.
Zatímco turnajová desítka Muchová postoupila v londýnském All England Clubu mezi šestnáct nejlepších hráček po výhře nad Thajkou Manančajou Savangkevovou 6:2, 7:6, předloňská šampionka Krejčíková porazila jinou krajanku Nikolu Bartůňkovou 6:3, 7:5. "Já jsem už před tímto kolem věděla, že tam budu mít nějakou Češku. Obě by byly strašně těžké. Vyhrála Bára, která na trávě umí hrát a tento turnaj vyhrála. Bude to těžké kolo," řekla Muchová.
Přestože rituál své soupeřky respektuje, sama si raději udržuje přehled. "Nevím, jak to (Krejčíková) dělá, protože mi přijde, že je to úplně všude. Mně je to ale docela jedno. Ne, že bych se na začátku turnaje koukala, koho mám ve 4. kole, ale kouknu se na pavouka, vím, kde jsem a jaké jsou kolem mě nasazené hráčky. Nicméně nad tím nepřemýšlím a snažím se soustředit na konkrétní kolo, které hraju," uvedla.
Muchová s Krejčíkovou se dosud utkaly třikrát, jejich poslední duel se ale datuje do roku 2018, kdy spolu hrály na turnaji ITF v Praze. Na vzájemné zápasy vede Krejčíková 2:1. "Ten poslední zápas si už nepamatuju. Občas spolu trénujeme. Je to šikovná hráčka, která tu hru dobře vidí a čte. Dobře také umisťuje balony," řekla Muchová.
Obecně ale české derby nemusí. Raději by své krajanky povzbuzovala, aby se dostaly co nejdál. "Je nás tu ale hodně a na druhou stranu je super, že jsme obě ve 4. kole. Beru to tak, jak to je," uvedla Muchová s tím, že se na duel proti Krejčíkové bude od soboty připravovat. "Určitě budeme mít i zítřejší trénink přizpůsobený tomu, jak hraje a budeme trénovat nějaké situace, jak proti ní hrát," podotkla.
V osmifinále Wimbledonu stanula proti české hráčce také v roce 2019, kdy čelila Karolíně Plíškové. Tehdy uspěla 4:6, 7:5, 13:11. V All England Clubu zabojuje o třetí čtvrtfinále v kariéře a vyrovnání místního maxima. "Vím, že jsem v tom roce 2019 měla s Kájou už obvázanou nohu a natažené přitahovače. Můžu zaklepat, že to teď nemám, i když jsem se tu už dvakrát natáhla. Je to dávno, ale asi jsem na tom fyzicky lépe než v tom roce 2019," řekla Muchová.
Devětadvacetiletá rodačka z Olomouce zatím jde turnajem bez ztráty setu. Úspěšně navazuje na titul z travnatého turnaje v Bad Homburgu, který získala minulý týden. "Jsem ráda, že se mi daří, ale s tím tenisem je to nahoru dolů. První dvě kola jsem se třeba cítila na kurtu skvěle, ale dnes (v pátek) jsem byla nervózní a necítila se nejlépe. Necítila jsem se, že bych měla za sebou šest výher, takže je to těžké podle toho hodnotit," doplnila Muchová.
Muchová odmítla komplikace. Bojovnou Thajku dorazila v tie-breaku a vyzve českou legendu
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře