Zasáhnout musel i velvyslanec z Číny. Indická jednička si nakonec o Australian Open zahraje
"Veliké díky (mimo jiné čínskému velvyslanci a indickému ministerstvu zahraničních věcí) za jejich rychlou pomoc, která mi pomohla zajistit víza včas," uvedl Nagal.
Důvod zamítnutí původní žádosti neuvedl. Vztahy mezi Indií a Čínou se přitom v poslední době zlepšily. Minulý měsíc zástupci dvou asijských velmocí a nejlidnatějších zemí světa začali jednat o obnovení přímých letů mezi některými městy, jež byly zastaveny před pěti lety.
Asijsko-pacifický turnaj o volnou kartu na Australian Open se bude hrát v Chengdu od 24. listopadu. Nagalovým maximem ve světovém žebříčku je loňské 68. místo, v současnosti se dlouholetý člen indického daviscupového týmu pohybuje na konci třetí stovky.
Nagal řešil nečekaný problém s vízem
