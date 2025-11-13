Zasáhnout musel i velvyslanec z Číny. Indická jednička si nakonec o Australian Open zahraje

DNES, 11:25
Nejlepší indický tenista Sumit Nagal (28) se po intervenci čínského velvyslance bude moci zúčastnit turnaje v Chengdu o volnou kartu pro Australian Open. Aktuálně 275. hráč světového žebříčku původně neobdržel víza do Číny, situace se změnila poté, co se na sociálních médiích obrátil s žádostí o podporu na čínského velvyslance v Indii. V dalším příspěvku o dva dny později už s vděkem oznámil, že potřebné povolení získal.
Sumit Nagal si nakonec o účast na Australian Open zahraje (© WILLIAM WEST / AFP)

"Veliké díky (mimo jiné čínskému velvyslanci a indickému ministerstvu zahraničních věcí) za jejich rychlou pomoc, která mi pomohla zajistit víza včas," uvedl Nagal.

Důvod zamítnutí původní žádosti neuvedl. Vztahy mezi Indií a Čínou se přitom v poslední době zlepšily. Minulý měsíc zástupci dvou asijských velmocí a nejlidnatějších zemí světa začali jednat o obnovení přímých letů mezi některými městy, jež byly zastaveny před pěti lety.

Asijsko-pacifický turnaj o volnou kartu na Australian Open se bude hrát v Chengdu od 24. listopadu. Nagalovým maximem ve světovém žebříčku je loňské 68. místo, v současnosti se dlouholetý člen indického daviscupového týmu pohybuje na konci třetí stovky.

Ondřej Jirásek, ČTK
