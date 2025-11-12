Na víza zapomeň! Nejlepší indický tenista Nagal řeší nečekaný problém

DNES, 13:05
Téma 6
Nejlepší indický tenista Sumit Nagal uvedl, že nedostal víza do Číny, kde se má účastnit turnaje o volnou kartu pro Australian Open. Aktuálně 290. hráč světového žebříčku se kvůli tomu na sociálních médiích obrátil na čínského velvyslance v Indii.
Profily hráčů
Nagal Sumit
Summit Nagal řeší nečekaný problém (@ PETER SCHNEIDER / EPA / Profimedia)

"Brzy mám odletět do Číny, abych reprezentoval Indii v turnaji o účast na Australian Open. Ale moje žádost o víza byla bez vysvětlení zamítnuta. Vaše urgentní pomoc by velmi pomohla," uvedl Nagal v úterý.

Asijsko-pacifický turnaj o volnou kartu na Australian Open se bude hrát v Čcheng-tu od 24. listopadu. Nagal nedostal víza navzdory tomu, že vztahy mezi Indií a Čínou se v poslední době zlepšily.

Minulý měsíc zástupci dvou asijských velmocí a nejlidnatějších zemí světa začali jednat o obnovení přímých letů mezi některými městy, jež byly zastaveny před pěti lety. Organizátoři turnaje ani ambasáda se zatím k případu indického tenisty nevyjádřili.

Pavel Novotný, ČTK
Všechny články v sekci - Téma

Komentáře

6
Přidat komentář
Tomas_Smid_fan
12.11.2025 13:53
Nagal má pořád nějaké problémy...
Jen jestli on taky vždycky nechce slevu jako většina jeho krajanů všude po světě.
Reagovat
PTP
12.11.2025 13:39
Ať zavolá Nadalovi, jestli by mu s tím nepomohl.
Reagovat
muster
12.11.2025 14:01
půjčí mu svůj cestovní pas
Reagovat
muster
12.11.2025 14:16
ale musí ještě rychle zamakat v posilce, aby nepoznali rozdíl
Reagovat
muster
12.11.2025 13:26
Číňani jim závidí, že maj víc obyvatel
Reagovat
GaelM
12.11.2025 13:57
Tady kvantita opravdu výrazně vyhrává nad kvalitou
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist