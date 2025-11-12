Na víza zapomeň! Nejlepší indický tenista Nagal řeší nečekaný problém
"Brzy mám odletět do Číny, abych reprezentoval Indii v turnaji o účast na Australian Open. Ale moje žádost o víza byla bez vysvětlení zamítnuta. Vaše urgentní pomoc by velmi pomohla," uvedl Nagal v úterý.
Asijsko-pacifický turnaj o volnou kartu na Australian Open se bude hrát v Čcheng-tu od 24. listopadu. Nagal nedostal víza navzdory tomu, že vztahy mezi Indií a Čínou se v poslední době zlepšily.
Minulý měsíc zástupci dvou asijských velmocí a nejlidnatějších zemí světa začali jednat o obnovení přímých letů mezi některými městy, jež byly zastaveny před pěti lety. Organizátoři turnaje ani ambasáda se zatím k případu indického tenisty nevyjádřili.
Jen jestli on taky vždycky nechce slevu jako většina jeho krajanů všude po světě.