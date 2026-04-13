Zdravotní problémy Vondroušové pokračují. Kvůli zranění ramene zrušila účast v Rouenu

DNES, 12:25
Aktuality 3
Markéta Vondroušová se odhlásila z tenisového turnaje v Rouen, který dnes začíná. V soutěži měla plnit roli nasazené osmičky. V sobotu však odehrála s Terezou Valentovou čtyřhru v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové, v níž podlehly švýcarskému páru Belinda Bencicová, Viktorija Golubicová ve třech setech. Jako důvod uvedla zranění ramene. Do dvouhry nenastoupila od lednové akce v Adelaide.
Profily hráčů
Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová se odhlásila z Rouenu (@ CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Vondroušová se na okruh WTA nevrátí ani v tomto týdnu. Původně byla příhlášená na turnaji ve francouzském Rouenu, ale z antukové dvěstěpadesátky, kde měla plnit roli nasazené osmičky, se v neděli odhlásila. Jako důvod uvedla zranění ramene, které ji trápilo už v úvodu sezony a předloni s ním byla na operaci.

V sobotu však wimbledonská vítězka odehrála s Terezou Valentovou čtyřhru v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové, v níž podlehly švýcarskému páru Bencicová, Golubicová ve třech setech. Zřejmě ale stále není připravená na ostrý start ve dvouhře. Tu si zahrála naposledy před třemi měsíci v Adelaide, kde po vyhraném prvním kole musela odstoupit.

V Rouen se tak z českých tenistek představí jen Linda Fruhvirtová, která se v prvním kole utká s kvalifikantkou Irynou Šymanovičovou z Běloruska. V kvalifikaci se představila ještě Dominika Šalková, která však skončila těsně před branami hlavní soutěže.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Jakub Hájek, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

3
Přidat komentář
subaru
13.04.2026 13:19
Vylosovali Rusku asi, ale ještě jedna karta bude volná asi. Pokud ta je, tak by ji měli tam dát. Ale myslím že tam ani není.
Reagovat
lajzt0
13.04.2026 13:22
Je napsaná dneska na čtyřhru, takže tam nejspíš je.
Reagovat
MARECEK7
13.04.2026 12:40
Proč nehraje Šálková,jako LL?
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

TOPlist