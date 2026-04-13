Zdravotní problémy Vondroušové pokračují. Kvůli zranění ramene zrušila účast v Rouenu
Vondroušová se na okruh WTA nevrátí ani v tomto týdnu. Původně byla příhlášená na turnaji ve francouzském Rouenu, ale z antukové dvěstěpadesátky, kde měla plnit roli nasazené osmičky, se v neděli odhlásila. Jako důvod uvedla zranění ramene, které ji trápilo už v úvodu sezony a předloni s ním byla na operaci.
V sobotu však wimbledonská vítězka odehrála s Terezou Valentovou čtyřhru v kvalifikaci Poháru Billie Jean Kingové, v níž podlehly švýcarskému páru Bencicová, Golubicová ve třech setech. Zřejmě ale stále není připravená na ostrý start ve dvouhře. Tu si zahrála naposledy před třemi měsíci v Adelaide, kde po vyhraném prvním kole musela odstoupit.
V Rouen se tak z českých tenistek představí jen Linda Fruhvirtová, která se v prvním kole utká s kvalifikantkou Irynou Šymanovičovou z Běloruska. V kvalifikaci se představila ještě Dominika Šalková, která však skončila těsně před branami hlavní soutěže.
