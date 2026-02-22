Žebříček ATP: Menšík se blíží k TOP 10. Na novém kariérním maximu je po životní jízdě i Kopřiva
Menšíkovi se začátek roku 2026 povedl náramně. Po United Cupu slavil na podniku ATP 250 v Aucklandu svůj druhý titul a následně na Australian Open poprvé postoupil do osmifinále grandslamu. Z Melbourne však před duelem se svým idolem Novakem Djokovičem musel odstoupit kvůli zranění břišních svalů.
Problémy ale rychle vyléčil a znovu do akce nastoupil na pětistovce v Dauhá. V Kataru si cestou do semifinále připsal i životní výhru, když přehrál světovou dvojku Jannika Sinnera. Skočil až v boji o finále na katovi českých tenistů Arthuru Filsovi, který zde vyřadil i Lehečku. Nejlepší Čech na žebříčku si díky postupu mezi čtyřku nejlepších vylepšil své postavení o tři příčky a nyní se nachází na 13. místě, které je jeho kariérním maximem.
Od elitní desítky už ho tak dělí jen necelých tisíc bodů. Před Menšíkem, který tento týden hraje na dalším podniku ATP 500 v Dubaji, je ale velká obhajoba a bude pro něj náročné svou pozici v elitní dvacítce udržet. V polovině března se pokusí zopakovat svůj senzační triumf na Masters v Miami.
Skvělý týden má za sebou také Kopřiva, který na jiné pětistovce v Riu de Janeiru předvedl fantastickou jízdu. Znovu ukázal, že antuka je jeho nejoblíbenějším povrchem a že výlet na jihoamerickou šňůru turnajů Golden Swing se mu vyplatilo. V Brazílii padl až v maratonské bitvě o finále s pozdějším šampionem Tomásem Martínem Etcheverrym.
Český tenista díky tomuto úspěchu vyletěl v žebříčku o 22 pozic a výrazně si vylepšil své nejlepší umístění v kariéře. Aktuálně se nachází na 65. místě. Další cenné body může posbírat na následující dvěstěpadesátce v Santiagu, kde začne proti Argentinci Marianu Navonemu.
Svrčina opustil TOP 100, Macháče čeká pád
Naopak o dvě příčky na 24. pozici klesl Lehečka, který v Dauhá skončil mezi osmičkou nejlepších a neobhájil loňské semifinále. Z TOP 100 vypadl Svrčina, který ztratil body za loňský triumf na challengeru v Puné a pohoršil si o 24 míst. Tento týden se o návrat mezi elitu pokusí zabojovat na mexické pětistovce.
V příštím týdnu čeká obrovský propad Tomáše Macháče. Čech se z následujícího podniku v Dubaji odhlásil a přijde o 500 bodů za loňské Acapulco, kde získal premiérový a dosud největší titul. Český tenista se s nejvetší pravděpodobností ocitne mimo TOP 50.
