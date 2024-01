Žert osudu. Siniaková a Krejčíková se v deblu postaví proti sobě. Tam, kde dvakrát uspěly spolu

Soutěž ženských deblů nemohla v Melbourne dostat pikantnější duel. Jedna z nejlepších dvojic historie roztržená na protější strany kurtu. "I když se na příští rok rozcházíme, myslím, že jsme pořád nejlepší pár. Není to jednoduché, abychom držely dominanci 10 let. Je to součást cesty. Co jsme dokázaly, je neskutečné. Jsem za to hrozně ráda a ještě toho může dost přijít," uvedla v listopadu Siniaková, iniciátorka změny.

Ta si dohodla spolupráci s Australankou Storm Hunterovou, Krejčíková zakotvila vedle Němky Laury Siegemundové. Obě jejich nové partnerky náležejí do elitní pětky pořadí čtyřhry. Proto se dá očekávat podívaná nejvyšší kvality. Možná předčasné finále. Jak byly Krejčíková se Siniakovou zvyklé si k trofejím pomáhat, teď jedna ukončí ambice té druhé.

Tak nějak pod povrchem probublávala předehra k tomuto klání na poli dvouhry. V jejím druhém kole totiž Hunterová porazila Siegemundovou, aby její vyřazení v následné rundě oplatila Krejčíková. Zajímavá souhra okolností… Krejčíkové se vedle deblů daří i v singlu, kde ji v úterý ráno čeká čtvrtfinále proti Bělorusce Aryně Sabalenkové, největší favoritce na celkový triumf.

Quarterfinal set:



(5) Barbora Krejcikova/Laura Siegemund vs Storm Hunter/Katerinia Siniakova (3)



First time Krejcikova and Siniakova have faced off since The Split.



To quote @MattRobertsTTP: "Throw in a Sensation and a Siegemund and you most definitely have my attention."