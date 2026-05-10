ŽIVĚ: Bartůňková může znovu šokovat. V životním osmifinále bojuje s ukrajinskou favoritkou
Svitolinová – Bartůňková | 15:30
Bartůňková má před sebou velmi těžkou výzvu. Na Masters v Římě fenomenálně využívá druhou šanci a coby lucky loser se probila do svého největšího osmifinále v kariéře. V italské metropoli absolvuje vůbec první hlavní soutěž na prestižních tisícovkách. A to ve velkém stylu, když zvládla bitvy s domácí zástupkyní Tyrou Caterinou Grantovou a grandslamovou šampionkou Madison Keysovou.
Mnohem větší hrozbu představuje osmifinále se Svitolinovou. Světová desítka totiž hraje letos ve vynikající formě a v Římě rozdrtila Noemi Basilettiovou i rozjetou Hailey Baptisteovou. Dvojnásobná šampionka tohoto podniku logicky nastoupí proti Bartůňkové jako jasná favoritka. Česká hráčka se ale umí proti elitním tenistkám vybičovat k těm nejlepším výkonům. Potvrzuje to stoprocentní bilance 2:0 se zástupkyněmi TOP 20. Kromě Keysové tady v Římě porazila i Belindu Bencicovou na letošním Australian Open.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
