ŽIVĚ: Bartůňková může znovu šokovat. V životním osmifinále bojuje s ukrajinskou favoritkou

DNES, 15:00
WTA ŘÍM - Nikola Bartůňková na Masters v Římě perfektně využila druhou šanci a probila se až do svého největšího osmifinále. Mladá česká naděje v posledním zápase skolila grandslamovou šampionku a další velmi těžká výzva ji čeká v souboji o čtvrtfinále s dvojnásobnou šampionkou a ukrajinskou favoritkou Elinou Svitolinovou.
Nikola Bartůňková hraje největší osmifinále v kariéře (© JULIAN FINNEY / GETTY IMAGES EUROPE / GETTY IMAGES VIA AFP)

Svitolinová – Bartůňková | 15:30

Bartůňková má před sebou velmi těžkou výzvu. Na Masters v Římě fenomenálně využívá druhou šanci a coby lucky loser se probila do svého největšího osmifinále v kariéře. V italské metropoli absolvuje vůbec první hlavní soutěž na prestižních tisícovkách. A to ve velkém stylu, když zvládla bitvy s domácí zástupkyní Tyrou Caterinou Grantovou a grandslamovou šampionkou Madison Keysovou.

Mnohem větší hrozbu představuje osmifinále se Svitolinovou. Světová desítka totiž hraje letos ve vynikající formě a v Římě rozdrtila Noemi Basilettiovou i rozjetou Hailey Baptisteovou. Dvojnásobná šampionka tohoto podniku logicky nastoupí proti Bartůňkové jako jasná favoritka. Česká hráčka se ale umí proti elitním tenistkám vybičovat k těm nejlepším výkonům. Potvrzuje to stoprocentní bilance 2:0 se zástupkyněmi TOP 20. Kromě Keysové tady v Římě porazila i Belindu Bencicovou na letošním Australian Open.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 1000 v Římě

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
