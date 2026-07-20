ŽIVĚ: Bouzková urvala neskutečné drama! Loňská šampionka vede proti nebezpečné Španělce o set
Bouzková – Bouzasová 7:5, 1:0 / hraje se
Bouzková schytala do prvního kola jednu z nejtěžších možných soupeřek a hned v úvodním gamu řešila komplikace. Bouzasová se propracovala k celkem dvěma brejkbolům, ale vždy udělala chybu. Na první šanci nezvládla forhend v delší výměně a poté netrefila return. Česká favoritka tak po sedmi minutách podání uhájila.
Bouzasová byla aktivnější hráčkou na kurtu, ovšem Bouzková jí po problémech v prvním gamu dlouhými údery a skvělou obranou zdatně sekundovala. Po necelé půlhodině hry bylo skóre na centrálním kurtu na pražské Štvanici vyrovnané 3:3 a obě aktérky si snadno hájily podání.
Další komplikace na servisu přišly až v sedmém gamu. Bouzková udělala dvě chyby a nabídla soupeřce vedení 30:0. Španělka náskok zahodila, ovšem po dělovém bekhendu si zajistila svůj třetí brejkbol v utkání. Domácí hráčka se však nezalekla, aktivní hrou hrozbu zlikvidovala, upravila na 4:3 a dál se hrálo bez brejku.
Jako první zaváhala na podání Bouzasová. Španělka vyházela osmý game a čistou hrou darovala Bouzkové brejk. Pražská rodačka tak měla možnost set při skóre 5:3 uzavřít, jenže tehdy doplatila na chyby ona a udržela soupeřku ve hře o tuto sadu. Bouzasová vzápětí srovnala na 5:5, i když ztratila vedení 40:0, a bitva o úvodní dějství musela pokračovat.
Tie-break se nekonal. Naštěstí pro Bouzkovou její soupeřka psychicky nezvládla další kritický game. První zaváhání předvedla za stavu 15:30, kdy si přitáhla Češku na síť a zkazila snadný volej, přestože měla celý kurt otevřený. Oba setboly však odvrátila vítězným bekhendem. Další selhání Bouzasové na síti znamenalo třetí setbol, ovšem na ten Bouzková zkazila return. Vítězný byl nakonec až sedmý setbol a napínavá sada skončila po bezmála hodině dvojchybou z rakety Španělky.
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Komentáře
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Možná jedna z posledních příležitostí ji vidět. Nebo taky třeba nový začátek?
Ale uznavam, od chvila jak Maneiro svihla raketou - tak to s ni nevypada nejlepe... a je tu sance, ze se Marus ve druhem snad ani tolik nenadre jako v prvnim setu.
Maneiro mela stesti, ze nechytla warning... a empajr byl privetivy... snad druhy set uz Marus zvladne...
Jak to dopadlo s těmi obrázky pro Martinu?
jenze Maruska o to momentu nema zajem a tak bude muset odvracet 3 BP....
lepsi jsou ty topspiny... ty se me libi... dokaze pak najit cestu hloubeji do kurtu a ma sanci ve vymene souperku prehrat... skoda toho voleje na saku, ktery sel do autu... to zaboli, jak uz se Marus neco pekne podari...
A hrát poslední zápas na závěr programu není nikdy příjemné ...
Me zajimalo, jestli si to Marus takhle prala nebo ne... :-)