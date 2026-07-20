ŽIVĚ: Bouzková urvala neskutečné drama! Loňská šampionka vede proti nebezpečné Španělce o set

DNES, 12:41
Aktuality 15
WTA PRAHA - Marie Bouzková je nasazenou jedničkou a obhájkyní titulu na letošním Livesport Prague Open a hned v úvodním kole má dvojnásobná šampionka největšího českého turnaje velmi těžkou výzvu. Její soupeřkou je nevyzpytatelná a nebezpečná Španělka Jessica Bouzasová. Zápas můžete sledovat v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Bouzas Maneiro Jessica
Marie Bouzková začala obhajobu titulu v Praze (© ČTK / Kamaryt Michal)

Bouzková – Bouzasová 7:5, 1:0 / hraje se

Bouzková schytala do prvního kola jednu z nejtěžších možných soupeřek a hned v úvodním gamu řešila komplikace. Bouzasová se propracovala k celkem dvěma brejkbolům, ale vždy udělala chybu. Na první šanci nezvládla forhend v delší výměně a poté netrefila return. Česká favoritka tak po sedmi minutách podání uhájila.

Bouzasová byla aktivnější hráčkou na kurtu, ovšem Bouzková jí po problémech v prvním gamu dlouhými údery a skvělou obranou zdatně sekundovala. Po necelé půlhodině hry bylo skóre na centrálním kurtu na pražské Štvanici vyrovnané 3:3 a obě aktérky si snadno hájily podání.

Další komplikace na servisu přišly až v sedmém gamu. Bouzková udělala dvě chyby a nabídla soupeřce vedení 30:0. Španělka náskok zahodila, ovšem po dělovém bekhendu si zajistila svůj třetí brejkbol v utkání. Domácí hráčka se však nezalekla, aktivní hrou hrozbu zlikvidovala, upravila na 4:3 a dál se hrálo bez brejku.

Jako první zaváhala na podání Bouzasová. Španělka vyházela osmý game a čistou hrou darovala Bouzkové brejk. Pražská rodačka tak měla možnost set při skóre 5:3 uzavřít, jenže tehdy doplatila na chyby ona a udržela soupeřku ve hře o tuto sadu. Bouzasová vzápětí srovnala na 5:5, i když ztratila vedení 40:0, a bitva o úvodní dějství musela pokračovat.

Tie-break se nekonal. Naštěstí pro Bouzkovou její soupeřka psychicky nezvládla další kritický game. První zaváhání předvedla za stavu 15:30, kdy si přitáhla Češku na síť a zkazila snadný volej, přestože měla celý kurt otevřený. Oba setboly však odvrátila vítězným bekhendem. Další selhání Bouzasové na síti znamenalo třetí setbol, ovšem na ten Bouzková zkazila return. Vítězný byl nakonec až sedmý setbol a napínavá sada skončila po bezmála hodině dvojchybou z rakety Španělky.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky turnaje WTA 250 v Praze

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

16
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George_Renel
20.07.2026 13:41
Brenda na streamu: https://www.itftennis.com/en/match/?matchId=daa162a0-84d9-490d-8a77-13b61538d1f4
Možná jedna z posledních příležitostí ji vidět. Nebo taky třeba nový začátek?
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tommr
20.07.2026 13:38
Marie sice nakonec první set vyhrála ale jen díky tomu že se soupeřka nad ní smilovala a darovala jí sedmej(!) setbol dvojchybou. Marie má asi zase den kdy nebude sama schopná proměnit žádnej důležitej bod ...
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:42
Nejake sve jahody si urvala sama :-)
Ale uznavam, od chvila jak Maneiro svihla raketou - tak to s ni nevypada nejlepe... a je tu sance, ze se Marus ve druhem snad ani tolik nenadre jako v prvnim setu.
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:44
Tak ne... Maneiro se uz sebrala, a bude asi zlobit dale :-)))
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:37
No MaryBou prvni set zvladla... ;-)
Maneiro mela stesti, ze nechytla warning... a empajr byl privetivy... snad druhy set uz Marus zvladne...
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Tomas_Smid_fan
20.07.2026 13:40
Bouzaska vypadá trochu jako ségra Osorio
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lvicek
20.07.2026 13:24
Moc narvane to tam tedy zatim neni... Snad Maruska vyhraje a v pristim kole bude mit vetsi obecenstvo.
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:35
Na pondeli v obedovem case to az tak spatne podle me neni...
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Tomas_Smid_fan
20.07.2026 13:44
Ty se tu teď snažíš dohnat absenci z konce Wimbledonu?
Jak to dopadlo s těmi obrázky pro Martinu?
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:40
Jinak tipuji, ze po 15.00 lidi pribude... skoda ze nemaji moznost mit vecerni zapasy, to by bylo jiste plno...
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:14
Maruska brejkla tzv. black-out Maneiro... dobre momentum... odvraceny brejk... souperka vypadla z koncenrace... uz, uz se videla jak tu Marus brejkne a pak na servisu klasicky propad... pekny obhoz...
jenze Maruska o to momentu nema zajem a tak bude muset odvracet 3 BP....
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:20
Dnes je to o lajnovani spanelky... bud tu lajnu lizne, nebo flakne aut,... Marus musi asi zapomenout na ty vyssi lify... a je jedno na kterou stranu i z fh i bh ji ty lajny hrozi... na vice autu se asi spolehat nepujde....
lepsi jsou ty topspiny... ty se me libi... dokaze pak najit cestu hloubeji do kurtu a ma sanci ve vymene souperku prehrat... skoda toho voleje na saku, ktery sel do autu... to zaboli, jak uz se Marus neco pekne podari...
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:05
Nevi nekdo, jestli Maruska opravdu chtela hrat v prave poledne a ne tebas na zaver programu? Jako No.1 turnaje by se to nabizelo... :-) Ale napadlo me, ze ji trebas chteli vyhovet...
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tommr
20.07.2026 13:43
vzhledem k tomu že dneska není žádné extrémní vedro je celkem jedno kdy ten svůj zápas Marie odehraje ...
A hrát poslední zápas na závěr programu není nikdy příjemné ...
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Vlk-v-trave
20.07.2026 13:43
Tak tobe to mozna jedno je...;-)
Me zajimalo, jestli si to Marus takhle prala nebo ne... :-)
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Vlk-v-trave
20.07.2026 12:54
Maruska bude mit plne ruce i nohy prace... misa mel asi pravdu, ze tohle bude tezke prvni kolo... Maneiro se posledni dobou opravdu dari... snaziva to je, to nemohu rict... :-) na prvni kolo a rozjezd ma Marus tezky match up... ale pokud se Marus podari bitvu urvat, muze ji to hodne nakopnout, aby splnila tu svou roli No.1 na turnaji :-)
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