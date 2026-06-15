ŽIVĚ: Bouzková v českém derby jasně vládne, do trháku jde i ve druhém setu

DNES, 11:55
Aktuality 6
První kolo turnaje v Nottinghamu svedlo dohromady dvě české tenistky. O postup do druhého kola se utkají Marie Bouzková s Terezou Valentovou. Utkání vám přineseme v podrobné reportáži na Tenisportálu od 12:15.
Profily hráčů
Bouzková Marie
Valentova Tereza
Marie Bouzková v boji o postup do dalšího kola (@ ČTK / imago sportfotodienst / Hongbo Chen)

Bouzková - Valentová 6:3, hraje se 2. set

Bouzková vstoupila do utkání velmi sebevědomě a svůj úvodní servis získala čistou hrou. Valentová měla s udržením vlastního podání starostí více, i díky hře na síti si ale dokázala poradit a srovnala. Mladší z obou tenistek, pro kterou šlo o první letošní duel na trávě, střídala vynikající údery s jednoduššími chybami. Čtvrtý game na podání vybojovala přes shodu, se zkušenější soupeřkou však držela kontakt a bylo vyrovnáno – 2:2.

Převahu na kurtu potvrdila Bouzková v šesté hře, kdy si vypracovala první brejkbol, aktivní hrou ho také bez problémů proměnila a šla do vedení 4:2. Vítězka letošního turnaje v Bogotě byla v dalším pokračování jistější hráčkou. Kratší údery soupeřky trestala vítěznými údery, sama si naopak počkala na chyby krajanky. Bez problémů potvrdila brejk a vedla už o tři gamy.

Bouzková mohla sadu uzavřít v osmé hře, kdy si na returnu vypracovala dva setboly, Valentová ale riskantní hrou oba odvrátila a snížila. Nebylo jí to ale nic platné, její rivalka působila naprosto sebevědomým dojmem, na servisu nedala mladé soupeřce žádnou šanci a za 45 minut získala první set hladce 6:3.

Valentová měla problémy dostat se při svém premiérovém letošním startu na trávě do tempa. Dopouštěla se celé řady nevynucených chyb, v prvních dvou gamech druhé sady uhrála jediný bod a rychle prohrávala 0:2.

Další informace průběžně doplňujeme.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 250 v Nottinghamu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

6
Přidat komentář
Vlk-v-trave
15.06.2026 13:07
Marusku vezmu ze zaznamu jak misa...
Brown ma jasne prednost :-) lepe receno jeho dnesni sverenec...
Vysledkove me to ale neprekvapuje. Maruska je zkusenejsi, ale hlavne na trave sikovnejsi :-) Tak Marusko jeste jeden a pak uz jen odevzdat jahody Barkovovi. :-)
Reagovat
Serpens
15.06.2026 13:02
Terka, u té už ten tenis působí vyloženě nepatřičně na úrovni WTA, není tam žádná účinná zbraň. Začíná tímhle projevem nepříjemně připomínat Lindu Fruhvirtovou.
Reagovat
tommr
15.06.2026 13:01
Český derby je zatím slabota. Na Tereze je vidět že jí tráva nevoní a tak Marii stačil průměrnej výkon na zisk prvního setu ...
Reagovat
aligo
15.06.2026 13:13
Tezere letos nevoní nic
Reagovat
Diabolique
15.06.2026 12:41
Nedrzi :-(
Tereza se teda brutalne propada zebrickem, potrebovala by nekde ziskat nejaky slusny body. Wimbledon?
Reagovat
Serpens
15.06.2026 12:17
Hnus, takovéhle losy, fuj.
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist