ŽIVĚ: Bouzková v českém derby jasně vládne, do trháku jde i ve druhém setu
Bouzková - Valentová 6:3, hraje se 2. set
Bouzková vstoupila do utkání velmi sebevědomě a svůj úvodní servis získala čistou hrou. Valentová měla s udržením vlastního podání starostí více, i díky hře na síti si ale dokázala poradit a srovnala. Mladší z obou tenistek, pro kterou šlo o první letošní duel na trávě, střídala vynikající údery s jednoduššími chybami. Čtvrtý game na podání vybojovala přes shodu, se zkušenější soupeřkou však držela kontakt a bylo vyrovnáno – 2:2.
Převahu na kurtu potvrdila Bouzková v šesté hře, kdy si vypracovala první brejkbol, aktivní hrou ho také bez problémů proměnila a šla do vedení 4:2. Vítězka letošního turnaje v Bogotě byla v dalším pokračování jistější hráčkou. Kratší údery soupeřky trestala vítěznými údery, sama si naopak počkala na chyby krajanky. Bez problémů potvrdila brejk a vedla už o tři gamy.
Bouzková mohla sadu uzavřít v osmé hře, kdy si na returnu vypracovala dva setboly, Valentová ale riskantní hrou oba odvrátila a snížila. Nebylo jí to ale nic platné, její rivalka působila naprosto sebevědomým dojmem, na servisu nedala mladé soupeřce žádnou šanci a za 45 minut získala první set hladce 6:3.
Valentová měla problémy dostat se při svém premiérovém letošním startu na trávě do tempa. Dopouštěla se celé řady nevynucených chyb, v prvních dvou gamech druhé sady uhrála jediný bod a rychle prohrávala 0:2.
Další informace průběžně doplňujeme.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Brown ma jasne prednost :-) lepe receno jeho dnesni sverenec...
Vysledkove me to ale neprekvapuje. Maruska je zkusenejsi, ale hlavne na trave sikovnejsi :-) Tak Marusko jeste jeden a pak uz jen odevzdat jahody Barkovovi. :-)
Tereza se teda brutalne propada zebrickem, potrebovala by nekde ziskat nejaky slusny body. Wimbledon?