ŽIVĚ: Kanár na úvod? Menšík hraje skvěle, De Minaur nestačí ani ve třetím setu
De Minaur - Menšík 6:0, 2:6, hraje se 3. set
Špatný start měl do zápasu s hvězdným soupeřem Menšík. De Minaur mu vzal hned jeho úvodní servis, brejk následně potvrdil čistou hrou a šel do vedení 2:0. Prostějovský rodák jako by v úvodu zápasu ještě vyklepával únavu z vyčerpávajícího předcházejícího duelu s Marianem Navonem. Bez zisku jediného bodu odevzdal i další game na servisu a ztrácel už tři hry.
Menšík čekal marně na bod i v následujícím gamu. Australan získal třetí čistou hru v řadě a za pouhých 15 minut vedl už 4:0. Šňůru šestnácti bodů v řadě sice český tenista při svém třetím podání v zápase zastavil, to ale bylo tak vše. Znovu servis ztratil a prohrával 0:5. Katastrofální set skončil pro svěřence Tomáše Josefuse po dvaceti minutách, kdy světová sedmička nadělila svému soupeři potupného kanára.
Do druhého setu ale vstoupil Menšík v úplně jiné pohodě. Nejdříve si poprvé v zápase vyhrál servis, vzápětí byl úspěšný i na returnu a vedl 2:0. Živou vodou politý Čech si vedl výborně i nadále, třetí hru získal čistou hrou a byl to tentokrát on, kdo jasně diktoval vývoj setu. Menšík podstatně zpřesnil hru, bez problémů byl schopen udržet se s favoritem ve výměnách. De Minaur měl problémy i v dalším průběhu, přesto dokázal své podání získat a snížil na 1:3.
V pátém gamu sice český talent poprvé ve druhém setu neudržel podání, těžkou hlavu ale z toho mít nemusel. Australanovi vůbec nevycházely přechody na síť, Menšík ho několikrát bez problémů prohodil a vzal si dvougamový náskok zpět. Závěr druhé sady se pak nesl jednoznačně ve znamení českého tenisty. Od stavu 4:2 uhrál rodák ze Sydney jediný bod, sadu ztratil jasně 2:6 a po pouhé hodině hry svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav.
Zaskočený Australan na agresivně hrajícího Menšíka nestačil ani nadále. Ve druhém gamu nejdříve sice srovnal ze stavu 40:15 na svém podání, o hru přesto nakonec přišel a nabral manko 0:2. Na českém tenistovi nebyla patrná vůbec žádná únava. Od základní čáry byl daleko agresivnějším hráčem než jeho soupeř. Byl to naopak De Minaur, kdo byl ve výměnách pasivnější, často se dopouštěl řady nevynucených chyba a když podruhé v sadě prohrál servis, vedl Menšík už 4:0.
Až poté bývalá juniorská světová dvojka lehce zvolnila, poprvé si prohrála servis a dala Australanovi lehkou naději na případný obrat.
Další informace průběžně doplňujeme.
