ŽIVĚ: Kanár na úvod? Menšík hraje skvěle, De Minaur nestačí ani ve třetím setu

DNES, 17:50
Aktuality 39
Těžký úkol má před sebou ve třetím kole Roland Garros Jakub Menšík. Poslední mužský zástupce v pavouku dvouhry bude čelit australskému tenistovi Alexi de Minaurovi. Utkání vám v podrobné reportáži přineseme na Tenisportálu. Zápas by mohl začít před 17. hodinou.
Jakub Menšík v zápase s Alexem de Minaurem (@ Alain JOCARD / AFP / AFP / Profimedia)

De Minaur - Menšík 6:0, 2:6, hraje se 3. set

Špatný start měl do zápasu s hvězdným soupeřem Menšík. De Minaur mu vzal hned jeho úvodní servis, brejk následně potvrdil čistou hrou a šel do vedení 2:0. Prostějovský rodák jako by v úvodu zápasu ještě vyklepával únavu z vyčerpávajícího předcházejícího duelu s Marianem Navonem. Bez zisku jediného bodu odevzdal i další game na servisu a ztrácel už tři hry.

Menšík čekal marně na bod i v následujícím gamu. Australan získal třetí čistou hru v řadě a za pouhých 15 minut vedl už 4:0. Šňůru šestnácti bodů v řadě sice český tenista při svém třetím podání v zápase zastavil, to ale bylo tak vše. Znovu servis ztratil a prohrával 0:5. Katastrofální set skončil pro svěřence Tomáše Josefuse po dvaceti minutách, kdy světová sedmička nadělila svému soupeři potupného kanára.

Do druhého setu ale vstoupil Menšík v úplně jiné pohodě. Nejdříve si poprvé v zápase vyhrál servis, vzápětí byl úspěšný i na returnu a vedl 2:0. Živou vodou politý Čech si vedl výborně i nadále, třetí hru získal čistou hrou a byl to tentokrát on, kdo jasně diktoval vývoj setu. Menšík podstatně zpřesnil hru, bez problémů byl schopen udržet se s favoritem ve výměnách. De Minaur měl problémy i v dalším průběhu, přesto dokázal své podání získat a snížil na 1:3.

V pátém gamu sice český talent poprvé ve druhém setu neudržel podání, těžkou hlavu ale z toho mít nemusel. Australanovi vůbec nevycházely přechody na síť, Menšík ho několikrát bez problémů prohodil a vzal si dvougamový náskok zpět. Závěr druhé sady se pak nesl jednoznačně ve znamení českého tenisty. Od stavu 4:2 uhrál rodák ze Sydney jediný bod, sadu ztratil jasně 2:6 a po pouhé hodině hry svítil na ukazateli skóre nerozhodný stav.

Zaskočený Australan na agresivně hrajícího Menšíka nestačil ani nadále. Ve druhém gamu nejdříve sice srovnal ze stavu 40:15 na svém podání, o hru přesto nakonec přišel a nabral manko 0:2. Na českém tenistovi nebyla patrná vůbec žádná únava. Od základní čáry byl daleko agresivnějším hráčem než jeho soupeř. Byl to naopak De Minaur, kdo byl ve výměnách pasivnější, často se dopouštěl řady nevynucených chyba a když podruhé v sadě prohrál servis, vedl Menšík už 4:0.

Až poté bývalá juniorská světová dvojka lehce zvolnila, poprvé si prohrála servis a dala Australanovi lehkou naději na případný obrat.

Další informace průběžně doplňujeme.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

easymoneysniper
29.05.2026 19:16
Kdo to je a co jste s nim udělali?
GaelM
29.05.2026 19:13
Co si to ten Kuba v šatně šňupnul, že ho najednou drtí?
The_Punisher
29.05.2026 19:14
Asi se jen potreboval rozchodit
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 19:08
zato zlaté brazilské dítě zase teče a mlátí se lahví do hlavy
darek.vrana
29.05.2026 19:03
Ono to půjde, né že né.
The_Punisher
29.05.2026 19:02
Tak konec druheho setu byl paradni! Pojd Kubooo!
modra.pani
29.05.2026 18:56
Už se to obrací...snad Kuba vydrží!
Ondra979
29.05.2026 18:34
uz to vypada lepe, a Fonseca ma set, tak treba da jeste jeden..pome!
Mark976
29.05.2026 18:49
Starouš začne nějakou hereckou komedii, když začíná hořet.....nesmí se nechat Fonseca a má ho smázlého za hoďku
Ondra979
29.05.2026 18:50
tak Fonseca tezko vyhraje, ale setik dalsi set by neskodil..ma brejk ale ten asi neudrzi, uvidime
BorisCZ
29.05.2026 18:28
Tady je nablito už jak na Novinkách. Místo abyste ocenili dvacetiletého kluka, jak dokáže bojovat a dostat se na úroveň nejlepších na světě, jen se mu vysmíváte. Ten kluk jako jeden z mála dokáže bojovat fakt do posledního míče, tak nechte těch blbých keců a fanděte nebo mlčte.
Diabolique
29.05.2026 18:30
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 18:35
melounek777
29.05.2026 18:40
Rozkazuj si doma ! Není žádný důvod někoho chválit, když dostane kanára! Až něco předvede, tak je možno ho pochválit!
The_Punisher
29.05.2026 18:43
Má slova.
Blondie
29.05.2026 18:57
Diabolique
29.05.2026 18:26
Dej mu kanara, Kubo!
melounek777
29.05.2026 18:41
Kanára už mu ve druhém setu nedá, ale mohl by ho dotáhnout do vítězného konce.
Tenispotrinho
29.05.2026 18:18
Už lezi ?
Dovodo6
29.05.2026 18:14
Láďa Menšík s kanárem by byla určitě srandovní scénka, tady to už taková legrace není...
Ondra979
29.05.2026 18:13
piskej konec..ach jo tohle snad ne
modra.pani
29.05.2026 18:09
To vypadá na nejrychlejší set na turnaji...
Astarin
29.05.2026 18:07
3x 60 nebo skreč?
chlebavevaju
29.05.2026 18:10
Dle instagramu už zraněný Menšík večer normálně flámoval po noční Paříži. Čert aby se v něm a jeho stavu vyznal.
hanz
29.05.2026 18:11
Určitě bude mít rýmičku ...
Mantra
29.05.2026 18:12
A co by mu bylo?l
chlebavevaju
29.05.2026 18:13
No tak dělalo se z toho halo, ze ho museli odvážet na vozíku a přitom se tomu sám vysmál a v diskuzi na instagramu hrdě zmínil, ze odešel po svych.
Mantra
29.05.2026 18:14
Odpověděl jsi sam
chlebavevaju
29.05.2026 18:15
Kalí vodu, Vojtěchu. Kalí vodu.
Dovodo6
29.05.2026 18:06
Začátek jak z partesu...
GaelM
29.05.2026 18:06
Zatím vůbec neví co hrát
darek.vrana
29.05.2026 18:06
Tak kdy přijde skreč? To je fakt turnaj snů tohleto.
Sinuhet1
29.05.2026 18:12
jj
chlebavevaju
29.05.2026 18:00
Menšík začátek snů. Zlaté české dítě dostane od klokana zase nafrak. Easy postup Aussie.
hanz
29.05.2026 17:59
Už dodrcenej... pomálu vypínejte, páč tohle je naprosto zbytečně strávenej čas u obrazovky...
Diabolique
29.05.2026 17:56
Uz ho Kuba drti.
Diabolique
29.05.2026 17:57
skoro
Oin
29.05.2026 18:17
A není to obr, je to princ Jasoň!
Diabolique
29.05.2026 18:23
S hanbou, ano pratele, s hanbou!
