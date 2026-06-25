ŽIVĚ: Kopřiva po famózním obratu bere první set! Na Mallorce je krok od semifinále
Kopřiva – Quinn 7:5, hraje se 2. set
Kopřiva na travnatém pdoniku ATP 250 na Mallorce předváděl v předchozích kolech skvělé výkony. Set neztratil se zkušeným Damirem Džumhurem ani nebezpečným Ignaciem Busem. Ve čtvrtfinálovém duelu s agresivně hrajícím Američanem Quinnem však jasně zaostával už od začátku.
S neoblíbeným sokem, s kterým prohrál všechny tři předchozí vzájemné duely, ztratil podání hned ve čtvrtém gamu a manko brejku se dlouho marně snažil dohnat. Za stavu 2:5 a 0:30 se zdálo, že je první sada minulostí.
Český tenista ale ještě neskládal zbraně. Uhrál na podání čtyři míče v řadě a game otočil. V následující hře se i díky dvojchybě soupeře dostal k brejkbolu a po vítězném bekhendu si vzal ztracený servis zpátky a úvodní dějství ještě zdramatizoval.
Po druhém esu Kopřiva srovnal na 5:5. Po vítězném bekhendu si vypracoval dva brejkboly a Quinnovo podání podruhé v řadě prolomil. Čech těžil také z mnoha chyb protivníka a ve dvanácté hře dokonal svůj famózní obrat a po zisku úvodního dějství se přiblížil postupu mezi čtyřku nejlepších.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře