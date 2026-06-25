ŽIVĚ: Kopřiva po famózním obratu bere první set! Na Mallorce je krok od semifinále

DNES, 12:00
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ATP MALLORCA - Vít Kopřiva na travnaté dvěstěpadesátce na Mallorce pokračuje ve skvělých výkonech a stále ještě neztratil ani set. Český hráč bojuje o semifinále proti neoblíbenému soupeři Američanu Ethanu Quinnovi. Zápas vám přinášíme v živé reportáži na Tenisportálu.
Profily hráčů
Kopřiva Vít
Quinn Ethan
Vít Kopřiva na Mallorce bojuje o semifinále (@ MIQUEL A. BORRAS / EPA / Profimedia)

Kopřiva – Quinn 7:5, hraje se 2. set

Kopřiva na travnatém pdoniku ATP 250 na Mallorce předváděl v předchozích kolech skvělé výkony. Set neztratil se zkušeným Damirem Džumhurem ani nebezpečným Ignaciem Busem. Ve čtvrtfinálovém duelu s agresivně hrajícím Američanem Quinnem však jasně zaostával už od začátku.

S neoblíbeným sokem, s kterým prohrál všechny tři předchozí vzájemné duely, ztratil podání hned ve čtvrtém gamu a manko brejku se dlouho marně snažil dohnat. Za stavu 2:5 a 0:30 se zdálo, že je první sada minulostí.

Český tenista ale ještě neskládal zbraně. Uhrál na podání čtyři míče v řadě a game otočil. V následující hře se i díky dvojchybě soupeře dostal k brejkbolu a po vítězném bekhendu si vzal ztracený servis zpátky a úvodní dějství ještě zdramatizoval.

Po druhém esu Kopřiva srovnal na 5:5. Po vítězném bekhendu si vypracoval dva brejkboly a Quinnovo podání podruhé v řadě prolomil. Čech těžil také z mnoha chyb protivníka a ve dvanácté hře dokonal svůj famózní obrat a po zisku úvodního dějství se přiblížil postupu mezi čtyřku nejlepších.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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pantera1
25.06.2026 12:23
Žihlavko vydrž a pořádně toho Amika požahej . Chtělo by to titul a slušel by ti. Z trávy obvzlášť .
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