ŽIVĚ: Menšík vede o dva sety a je blízko novému maximu! V dalším dějství ale prohrává
Menšík – Rubljov 6:3, 7:6, 1:2 / hraje se
Menšík se chvíli přizpůsoboval úplně jiným podmínkám než v předchozích zápasech. V Paříži už není takové horko a antuka je ve večerních hodinách bez ohledu na počasí pomalejší. Hned v úvodním gamu nabídl Rubljovovi brejkbol, nicméně v delší výměně si s hrozbou skvěle poradil.
Hned vzápětí přišla odměna a český tenista sám slavil brejk. S jeho potvrzením měl však potíže a zase zkušeného Rusa pustil k brejkbolové příležitosti. Ani tentokrát ale brejk nepřipustil a i díky chybám soupeře zvýšil na 3:0.
Český tenista mohl rozhozeného Rubljova ještě víc nalomit za stavu 4:1. Ani jeden ze tří brejkbolů však nevyužil. Na úvodní dva zkazil dvakrát po sobě return a pak zahrál nepovedený kraťas. Rus nakonec skóre snížil, ale Menšík si znovu udržel podání a náskok brejku si hlídal. Zase ovšem musel odvracet brejkbol, tentokrát uspěl esem. Další brejk už tento set nenabídl a po 45 minutách ho získal Čech.
Agresivní hrou se Menšík prezentoval i na začátku druhé sady a ve třetím gamu mohl Rubljovovi znovu prorazit servis. Ruský tenista ale sérii dvou brejkbolů nekompromisně zlikvidoval a brejk nepřipustil. O dvě hry později už se aktivně hrající Menšík konečně dočkal. Rubljov sice vyřešil obrovské manko 0:40 a celkem čtyři brejkbol, avšak na pátý už odpověď nenašel.
S potvrzením zaslouženého brejku neměl poslední český zástupce ve dvouhře na letošním French Open žádné potíže a čistou hrou upravil na 4:2. Menšík ale nedokázal tento set dopodávat. Rubljov zvýšil v desátém gamu svou agresivitu, vynutil si chyby, získal svůj první brejk v zápase a srovnal na 5:5.
Rozhodnout nakonec musel tie-break. Menšík v něm dohnal ztrátu 1:3, za stavu 4:4 zaúřadoval na síti a měl v zádech minibrejk. Ten však zahodil dvojchybou. I tak se ale dostal k setbolu jako první, nicméně ruský hráč si s ním poradil a srovnal na 6:6. Menšík si ale hned vzápětí vypracoval další setbol. Tentokrát ho měl na servisu a kombinací skvělého podání a přesného bekhendu po čáře ho proměnil.
Vstup do třetího setu se Menšíkovi naopak vůbec nepodařil. V úvodním gamu až příliš chyboval a pustil Rubljova do brejku, který Rus následně potvrdil.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Menšík snad v neděli konečně odehraje své první grandslamové osmifinále. Šanci měl dostat už na letošním Australian Open, ale kvůli zranění z turnaje odstoupil. Pokud v Paříži nastoupí, bude čelit Rubljovovi. S bývalým pátým a nyní 13. hráčem světa se potkal už dvakrát a vždy zvítězil.
Na grandslamu, kde se hraje na tři vítězné sety, to může mít se zkušeným ruským protivníkem ještě mnohem těžší. Menšík ale vypadá, že je velmi dobře připravený. Po neskutečné a téměř pětihodinové bitvě ve druhém kole s Marianem Navonem sice schytal kanára, nicméně i tak zlomil prokletí proti Alexovi de Minaurovi.
...neni treba potvrzovat plno brejku
jak ses slusnej machr na tajbrejku...;-)
Andrej si ten jeden set asi ale vezme...
pro info
Rublev ve sve kariere vyhral 2 zapasy ze stavu 0:2, na petisetaky ma 65% uspesnost...
Mensik ma ve sve kratke kariere v porovnani s Rublevem tu stats o dost horsi... teprve ted to zacina snad obracet, a verme, ze to zlepsi...
Saffin k Rublikovi: "ty tady hrajes abys vyhral, a ne abys prohral":-)
Inu kazda dobra rada nad zlato...
a rada pro Kubu, hlavne to nechtej hrat na 5 setu ;-) Nech si to zlepseni stats na jine prilezitosti...;-)
(ne, nechceme obrat!)
Náš malej frustrátek nikdy nezklame!!!
