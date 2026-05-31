ŽIVĚ: Menšík vede o dva sety a je blízko novému maximu! V dalším dějství ale prohrává

DNES, 18:45
FRENCH OPEN - Jakub Menšík v neděli večer nastoupí ke svému prvnímu osmifinále na grandslamech a může na pařížské antuce své maximum na podnicích velké čtyřky vylepšit. Do cesty se mu postaví zkušený Andrej Rubljov z Ruska, s nímž má český tenista stoprocentní vzájemnou bilanci.
Jakub Menšík bojuje o první grandslamové čtvrtfinále (© ČTK / Lebeda Pavel)

Menšík – Rubljov 6:3, 7:6, 1:2 / hraje se

Menšík se chvíli přizpůsoboval úplně jiným podmínkám než v předchozích zápasech. V Paříži už není takové horko a antuka je ve večerních hodinách bez ohledu na počasí pomalejší. Hned v úvodním gamu nabídl Rubljovovi brejkbol, nicméně v delší výměně si s hrozbou skvěle poradil.

Hned vzápětí přišla odměna a český tenista sám slavil brejk. S jeho potvrzením měl však potíže a zase zkušeného Rusa pustil k brejkbolové příležitosti. Ani tentokrát ale brejk nepřipustil a i díky chybám soupeře zvýšil na 3:0.

Český tenista mohl rozhozeného Rubljova ještě víc nalomit za stavu 4:1. Ani jeden ze tří brejkbolů však nevyužil. Na úvodní dva zkazil dvakrát po sobě return a pak zahrál nepovedený kraťas. Rus nakonec skóre snížil, ale Menšík si znovu udržel podání a náskok brejku si hlídal. Zase ovšem musel odvracet brejkbol, tentokrát uspěl esem. Další brejk už tento set nenabídl a po 45 minutách ho získal Čech.

Agresivní hrou se Menšík prezentoval i na začátku druhé sady a ve třetím gamu mohl Rubljovovi znovu prorazit servis. Ruský tenista ale sérii dvou brejkbolů nekompromisně zlikvidoval a brejk nepřipustil. O dvě hry později už se aktivně hrající Menšík konečně dočkal. Rubljov sice vyřešil obrovské manko 0:40 a celkem čtyři brejkbol, avšak na pátý už odpověď nenašel.

S potvrzením zaslouženého brejku neměl poslední český zástupce ve dvouhře na letošním French Open žádné potíže a čistou hrou upravil na 4:2. Menšík ale nedokázal tento set dopodávat. Rubljov zvýšil v desátém gamu svou agresivitu, vynutil si chyby, získal svůj první brejk v zápase a srovnal na 5:5.

Rozhodnout nakonec musel tie-break. Menšík v něm dohnal ztrátu 1:3, za stavu 4:4 zaúřadoval na síti a měl v zádech minibrejk. Ten však zahodil dvojchybou. I tak se ale dostal k setbolu jako první, nicméně ruský hráč si s ním poradil a srovnal na 6:6. Menšík si ale hned vzápětí vypracoval další setbol. Tentokrát ho měl na servisu a kombinací skvělého podání a přesného bekhendu po čáře ho proměnil.

Vstup do třetího setu se Menšíkovi naopak vůbec nepodařil. V úvodním gamu až příliš chyboval a pustil Rubljova do brejku, který Rus následně potvrdil.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Menšík snad v neděli konečně odehraje své první grandslamové osmifinále. Šanci měl dostat už na letošním Australian Open, ale kvůli zranění z turnaje odstoupil. Pokud v Paříži nastoupí, bude čelit Rubljovovi. S bývalým pátým a nyní 13. hráčem světa se potkal už dvakrát a vždy zvítězil.

Na grandslamu, kde se hraje na tři vítězné sety, to může mít se zkušeným ruským protivníkem ještě mnohem těžší. Menšík ale vypadá, že je velmi dobře připravený. Po neskutečné a téměř pětihodinové bitvě ve druhém kole s Marianem Navonem sice schytal kanára, nicméně i tak zlomil prokletí proti Alexovi de Minaurovi.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

158
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:40
Joao má první set proti Skautíkovi.
Saulnier
31.05.2026 21:44
A v 2.sete mal výhodu brejku, ale vzápätí o ňu prišiel. Zatiaľ je aktívnejší Fonseca, viac tlačí, viac sa hrá o podanie Ruuda, ktorý občas trochu nezmyselne chybuje.
Kreuz
31.05.2026 21:39
Safin vypada jak Jozin z bazin, verze playboy. A ten blondatej partak vedle neho skutecnej Jozin.
Vlk-v-trave
31.05.2026 21:39
Mensik vs. Rublev, aneb bitva BH vs FH

...neni treba potvrzovat plno brejku
jak ses slusnej machr na tajbrejku...;-)

Andrej si ten jeden set asi ale vezme...
pro info
Rublev ve sve kariere vyhral 2 zapasy ze stavu 0:2, na petisetaky ma 65% uspesnost...
Mensik ma ve sve kratke kariere v porovnani s Rublevem tu stats o dost horsi... teprve ted to zacina snad obracet, a verme, ze to zlepsi...

Saffin k Rublikovi: "ty tady hrajes abys vyhral, a ne abys prohral":-)
Inu kazda dobra rada nad zlato...
a rada pro Kubu, hlavne to nechtej hrat na 5 setu ;-) Nech si to zlepseni stats na jine prilezitosti...;-)
chlebavevaju
31.05.2026 21:35
Ajeje, kriticky stav Menšíka na GS, paradoxně je to vedení 2:0 na sety, začíná mě svrbět můj sázkařský instinkt.
hanz
31.05.2026 21:41
Ano, teď je ideál vsadit..
chlebavevaju
31.05.2026 21:42
Kurz o ničem, bohužel. Necelé tři si můžou nechat.
hanz
31.05.2026 21:45
Už ho znají, no...
Blondie
31.05.2026 21:41
Csaplárova past
(ne, nechceme obrat!)
Georgino
31.05.2026 21:22
Jóó. Ještě jeden!
SydneyOpen
31.05.2026 21:22
Uf, ale nebude to ještě vůbec lehké
Diabolique
31.05.2026 21:24
jj, Kuba by si rad na zacatku tretiho setu trochu odpocal, ale Rublev ho nenechal.
frenkie57
31.05.2026 21:31
Rublev se od druhého setu hodně zvedl, skoro nechybuje a když ano, tak pod tlakem. No, jak píšeš, uhrát to ve třech bude ještě fuška.
Blondie
31.05.2026 21:19
Takové drama, český kluk daleko a tady skoro ticho?!
chlebavevaju
31.05.2026 21:20
Fandíme miláčkovi Maruš Bouzkové.
tenisman1233
31.05.2026 21:28
Jak kdo
misa
31.05.2026 21:39
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:28
sou nervy, ne...
Mac
31.05.2026 21:33
ani nedutame...
easymoneysniper
31.05.2026 21:19
Zlaté české dítě
pantera1
31.05.2026 21:19
Kubíků paráda . Druhej set doma . Dnes by stačily ty tři, abys šetřil síly .
frenkie57
31.05.2026 21:20
Také bych se vůbec nezlobil.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:11
Ruská hrozba se jmenuje Rublev a to označení vzhledem k jeho postojům je takové, no nevím...
The_Punisher
31.05.2026 21:19
Také s tím souhlasím. Ondro - prosím uprav :)
Blondie
31.05.2026 21:19
Chápu, jak to myslíš, ale tady bych za tím nic nehledala :)
Ondřej.Jirásek
31.05.2026 21:20
Napsal bych ti to samé, co Blondie. Netahej to sem, vůbec to tak myšleno není. Tady jsme na tenisovém webu
chlebavevaju
31.05.2026 21:22
Výborně, Ondřeji! To je slovo chlapa!
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:36
nevím, jestli je tohle řešení ideální Snad víš, co děláš
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:38
reaguji na změnu titulku, aby bylo jasno.
The_Punisher
31.05.2026 21:04
Tak někdy ta slabší chvilka přijít musela. Ať hlavně udrží hlavu a dostane to do TB - které umí :)
The_Punisher
31.05.2026 21:19
A dopadl v menšíkovském stylu, paráda!
hanz
31.05.2026 21:01
Menšík bez servu a Fh... to už bude rychlé...
tenisman1233
31.05.2026 21:02
Krisboy
31.05.2026 21:05
Nezapomněl jsi přepnout mezi nicky?
hanz
31.05.2026 21:25
Já žádný jiný nepoužívám... ověř si to u pana Jiráska :)
Diabolique
31.05.2026 21:06
Naopak, o to to bude delsi. Normalne by Kuba vyhral ve trech setech, takhle bude treba potrebovat o set vic.
com
31.05.2026 20:59
Votočka právě začala
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:03
kuš! Doufám, že budeš fandit jako proti Kvítí
frenkie57
31.05.2026 21:19
Nesejčkuj školáku a kontroluj si hodiny.
pantera1
31.05.2026 21:21
Druhej je doma, ale nebudeme zatím moc juchat
frenkie57
31.05.2026 20:49
Andrejko, nezdržuj a hraj. Tohle neukecáš.
Diabolique
31.05.2026 20:51
Tak on si myslel, ze Kubu rozhodi na podani. Ale Kuba tuhle taktiku velmi dobre zna, sam ji umi pouzivat, tak jsem veril ze se rozhodit nenecha.
Diabolique
31.05.2026 20:57
Ale trochu Kubu rozhodil ... tak celkove ...
frenkie57
31.05.2026 21:18
Trochu přeci jenom jo, ale nakonec Kuba vše ustál.
pantera1
31.05.2026 20:52
Já nic nezdržuju, šup šup, ať to lítá . Andrejovi tečou nervičky, možná bude nějaká pikantní estráda .
frenkie57
31.05.2026 20:54
Mantra
31.05.2026 20:56
Už si rozbil hlavu?
chlebavevaju
31.05.2026 20:28
No ten Safin dopadl. Bezďák hadra.
Liverpool22
31.05.2026 20:33
Vždyť mu to sluší - dlouhé vlasy, krásně opálený.......
chlebavevaju
31.05.2026 20:34
No to teda nevim, za mě hrůza. Vodka dělá svoje.
Pe3k
31.05.2026 20:34
Plíšková je do něj zamilovaná.
Kreuz
31.05.2026 20:22
Jedem Menso, jen tak dal!
easymoneysniper
31.05.2026 20:17
"Pokud to nemá rychlost tak jseš v p.deli"
modra.pani
31.05.2026 20:24
Taky jsem tuto větu zaslechla. Tak ať to tam sviští!
darek.vrana
31.05.2026 20:15
Teď by to chtělo brzký brejk ve druhém, aby rusáčkovi začly téct nervy.
darek.vrana
31.05.2026 20:18
Zatím vypadá, jako že si vzal neurol, je nějak podezřele klidný.
chlebavevaju
31.05.2026 20:09
Na ČT právě Sportka a jedem! Kuličky už se točí!
chlebavevaju
31.05.2026 20:10
A zas nic! Že já se profesionálně nedal na ten tenis.
Mantra
31.05.2026 20:59
Vždyť je to vybraný. Tuhle tech 2.9 miliardy
Patik
31.05.2026 20:04
Na tej fotke vyzerá akoby mal mozgovú obrnu..každopádne tu nieje o čom..dve zázračné deti si to rozdajú o titul niečo iné by bola chyba v matrixe.
Krisboy
31.05.2026 20:11

Náš malej frustrátek nikdy nezklame!!!
Patik
31.05.2026 20:19
Komu fandíme..Rublev by sa mohol hecnut grandslam by mohol poputovat do Ruska škoda že vypadol Danil.
Krisboy
31.05.2026 20:27
Bože! Já ho tady hájil a on se rozhodl mi dokázat, že jsem se mýlil...naposledy ti v dobrém radím: vzchop se, najdi ztracenou důstojnost!
Patik
31.05.2026 20:31
To už sa dneska stráca dôstojnosť keď človek niekomu fandí ? Sledujem hokej..mozem povedať že držím Švajčiarom nech titul ostane doma ? Či aj to je nedôstojné ?
Krisboy
31.05.2026 20:54
Tu svoji frustraci ze všech, kdo si kdy dovolili porazit tvoji Nedotknutelnou Absolutní Večnou modlu Djokoviče neukecáš. Je to znát z naprosté většiny tvých příspěvků a snažit se schovat to za hokej ve velice trapné.
Patik
31.05.2026 20:58
Cítaš ma ako knihu..neodhal ma prosím úplne nechaj si aj niečo pre seba.
pantera1
31.05.2026 20:36
já tě dneska asi vytahám za kotletku, to bolí víc, teda jestli si je pěstuješ, líbí se mi na chlapech
PTP
31.05.2026 20:41
Sedmdesátky každým coulem
pantera1
31.05.2026 20:55
Modrý oči, tmavý vlasy, kotlety.....a ještě vysokej a nohy trošku do Ó.
Mantra
31.05.2026 21:01
Kdyz myslíte. Ja jen . Ze ja o tom nesmel ani pipnout
pantera1
31.05.2026 20:37
Patřilo pod Patika . Promiň
Patik
31.05.2026 20:43
Heej..aby som ťa ja nepotiahol.a tiež za vlasy..ale tak trošku inak ..a zozadu
pantera1
31.05.2026 20:49
Ještě, že jsem se ostříhala na krátko . Patiku ty seš pěknej virtualní divočák.
Patik
31.05.2026 20:52
Úplne na krátko ? To je škoda vlasy sú koruna krásy..ale určite vyzeráš okuzlujuco aj tak.
pantera1
31.05.2026 20:59
Mám krátký mikádo kousek pod ouška, mám je hodně vlnitý, takže jak Lota z Babylonu Berlín, jestli jsi viděl. Udělala jsem nedávno radikální změnu, chvíli jsem měla delší vlasy po ramena..Jinak jsem většinu života měla vlasy úplně na krátko, jak Hanka Maciuchová.
chlebavevaju
31.05.2026 21:01
To je jak inzerát. Značka - věřím ve štěstí.
com
31.05.2026 21:01
nenabaluj Patika, ten patri Krisboyovi
pantera1
31.05.2026 21:04
Ne, ne ten patří mně. Starej se o Blondie .
com
31.05.2026 21:06
ta ma zas noční šichtu, vydelava tezky prachy
pantera1
31.05.2026 21:07
No vidíš, je to šikovná holka, si ji ani nezasloužíš .
Patik
31.05.2026 21:12
Vlasy už som si predstavil a vyzerajú dobre ..kiežby som si vedel predstaviť ešte tvoju tvár..ale to možno niekedy..keď ju budem držať..
pantera1
31.05.2026 21:26
To jsou pěkné představy, jak si mám představit tebe? Fantazie pracuje .
PTP
31.05.2026 21:28
Dvoumetrovej Michal Dočolomanský.
pantera1
31.05.2026 21:30
Tak to by šlo Dočo byl krasavec . Trefils to přesně pane modrooký .
Patik
31.05.2026 21:39
Rozhodne som nižši a s Dočom sa vôbec nepodobame..ale jeho piesne som spieval pri stanoch a praskajucom ohni.
pantera1
31.05.2026 21:48
Hm to by se mi líbilo, kdyby jsi mi u ohýnku zpíval, hvězdy a měsíc na obloze, praskající dřevo... Úplně to vidím .
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:07
máš doma rudou vlajku se srpem a kladivem?
Patik
31.05.2026 21:15
Prečo by som mal..ty nosis doma vlajky všetkých ktorým fandis ?
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 21:33
jen jsem byl zvědavý, jak moc je to v tobě zaryté, nic víc za tím nehledej
Pe3k
31.05.2026 20:01
Live score ukazuje, že se ani nehraje...Udělejte s tím už kua něco!
darek.vrana
31.05.2026 20:00
Pěkně to tam Kuba pálí. Proti ranařům to vyzní ještě líp.
Saulnier
31.05.2026 20:07
Aj z returnu už vypálil pár kvalitných rán, najviac sa mi páčila tá za stavu 4:1 ku koncu gemu
darek.vrana
31.05.2026 20:14
Jo, dneska return zatím parádní.
Diabolique
31.05.2026 19:51
Kuba jede! Pojd!!!!
frenkie57
31.05.2026 19:48
Pepindě, jak to sluší, panečku.
PTP
31.05.2026 19:54
Popiš mi to, já se nekoukám, klidně přeháněj.
frenkie57
31.05.2026 20:05
Dlouhé rovné vlasy s pěšinkou uprostřed, kulaté slun. brýle, bílé tričko a tmavé sáčko. Více z ní nevidím.
PTP
31.05.2026 20:10
Ta pěšinka zní dobře
Sinuhet1
31.05.2026 19:38
podle prvnich micku z obou stran by to dneska mohl byt BIG zapas
pantera1
31.05.2026 19:36
Kubíků zlom vaz a toho mýho jmenovce poraz a pokračuj dál

Pro štěstí Josefínku

https://youtu.be/Q3jUZGk_B-c?is=LekBMxgSeWY5ShOY
PTP
31.05.2026 19:43
Já něco přidám:
https://youtu.be/hlyOdAa3Vpo?si=_ls80fEBNVlpKhtb
Mantra
31.05.2026 19:47
Ty jsi Rublá?
PTP
31.05.2026 19:48
Občas do hlavy
Mantra
31.05.2026 19:50
Krisboy
31.05.2026 19:50
Myslím, že je Andrea
com
31.05.2026 19:52
bravó, nebudeš ty mít vychozenou základku smile
Krisboy
31.05.2026 19:56
Patik
31.05.2026 20:00
Mantra
31.05.2026 20:00
Fakt? Mě to netrklo. Měl jsem jen 4 braniky
pantera1
31.05.2026 20:31
Kdybys tolik nepil, tak bys to postřehl, psala jsem to tu nedávno . Ty jdeš jen po lechtivých momentech
Patik
31.05.2026 20:05
Vsadim sa že Rublev sa už hada sám so sebou.
frenkie57
31.05.2026 20:10
Nene, zatím je celkem v klidu, občas rozhodí ruce, když Kuba trefí nechytatelný úder.
Patik
31.05.2026 20:20
Neuveriteľné.
pantera1
31.05.2026 20:27
Já se někdy hádám s kocourem .
Pavol
31.05.2026 19:27
Menšík naznačil pri sieti kopy - karate. Andrej sa už trasie.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:23
Kuba to nebude mít snadné. Vítězstvím proti Busemu ukázal, že teď není úplně mimo.
com
31.05.2026 19:20
Čtu, že Menšík bojuje, tak rychle hledam stream a ono to jeste nezacalo
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:24
bojoval v šatně s ponožkama
PTP
31.05.2026 19:30
Ponožky jsou rusky noski, takže Linda Ponožková.
PTP
31.05.2026 19:30
Ponožky jsou rusky noski, takže Linda Ponožková.
Saulnier
31.05.2026 19:11
Som zvedavý, na koľko setov to dnes bude. Ja si vždy prajem 5, keď je obojstranne dobrý zápas, ale po tých galejách, ktoré si Kuba zažil proti Navonemu, mu doprajem aj rýchlejšie víťazstvo. Škoda, že sa zápas kryje s dvojicou Ruud - Fonseca, ale asi jej dám prednosť, uvidíme, možno bude vývoj v oboch zápasoch taký, že to občas poprepínam a uvidím z každého niečo.
PTP
31.05.2026 19:12
Ty si ozaj prefíkaný chalan
com
31.05.2026 19:22
a kto ho přefiknul
paddy
31.05.2026 21:01
prefíkaný by si zapnul dvě okna vedle sebe smile
Saulnier
31.05.2026 21:09
Aj to som skúšal, ale opäť, nevedel som sa poriadne sústrediť ani na jeden zápas. Som v tomto trochu konzervatívny a vadia mi pohyby navyše v zornom uhle, keď sa sústredím na jedno
Liverpool22
31.05.2026 19:16
Mám to podobně - taky budu přepínat. Kuba vede 2:0 na zápasy, ale na antuce to bude první zápas. Navíc podmínky budou jiné - takže uvidíme.
Kreuz
31.05.2026 19:17
Podle me to bude na 6 setu.
Kreuz
31.05.2026 19:19
Saulnier, sleduj 2 zapasy zaroven na tv a pc, to delam bezne.
Liverpool22
31.05.2026 19:21
smile
Saulnier
31.05.2026 19:21
Už som to tak skúšal pár krát, ale väčšinou som nemal nič ani z jedného. Multitasking nie je asi moja silná stránka, ale keď to takto dokážeš, tak klobúk dole
Kreuz
31.05.2026 19:31
mimochodem, pro vas francouze to musi byt frustrace, Noah pred 40 lety... a vsichni uz out...
Pavol
31.05.2026 19:06
Jakub sa pohrá s Andrejom ako mačka s myšou.
MARECEK7
31.05.2026 19:10
Tak to bych neřekl, hodně bude záležet,jak půjde servis
PTP
31.05.2026 19:16
S Andrejom by si mal pohrať prezident_pavel
Pavol
31.05.2026 19:20
S Andrejom by ste sa mali pohrať vy všetci a my zase s Robertkom.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:26
Krisboy
31.05.2026 18:54
Nejen Menšík, ale celá evropská civilizace čelí ruSSké hrozbě!
3ryba16
31.05.2026 18:59
To napsal ten pravej!
misa
31.05.2026 19:02
Díky Ukrajině, která nad Ruskem získává technologickou převahu, je ta hrozba stále menší. Za rok budou prosit o jídlo.
3ryba16
31.05.2026 19:06
Blábol - dobrou chuť.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:17
mám kamaráda rusa a ten tam pravidelně jezdí a to, že tam jde životní úroveň dolů, je podle něj zjevné.
Tobě se líbí slovo kolaborant?
Nola
31.05.2026 19:21
nebudes ty vlastne iba preobleceny Rus, kedze mas tolko ruskych kamosov?

ja by som teda nechcela ziadneho ruskeho kamosa, ani kamosku
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:28
no vidíš, je to i o tom, co v těch lidech je. Ale chápu tě, prevencí nic nezkazíš.
Krisboy
31.05.2026 19:41
Rusům nejde o životní úroveň, kvalitu života nebo ekonomickou prosperitu...ono potřebují aby se jich všichni báli, lezli jim do anusu, klaněli se jim, obdivovali je a hlavně nepřemýšleli.
Spor Evropa-ruSSko podle mě nemá řešení, jsou to dva naprosto odlišné, neslučitelné světy.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:08
no, ono to že v něčem prohrávají pro nás moc dobré není. . Jediné dobré východisko je převrat v Rusku a v USA.
elsky
31.05.2026 19:17
Nebo mimozemšťani.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:31
ty Trump zamknul v zóně 51, dokud mu nevyjednají Intergalaktickou cenu míru.
Oin
31.05.2026 18:54
Nejenom Menšík čelí ruské hrozbě, té čelíme my všichni.
Krisboy
31.05.2026 18:55
3ryba16
31.05.2026 19:00
Jo, a kolik vás je?
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:11
nas mnógo

kolik ti platí měsíčně? Za jednotlivé posty to asi není, co?
Krisboy
31.05.2026 19:27
Toho neplatí nikdo. On je prostě jen fašistickej chciválek, nebo jak si dnes ty bolševický svině říkají.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 19:39
chcimír. jejich pojmenování jsou vždycky vznosná a pozitivní. Prostě takový k*rvy převlečený za kamarády.
Krisboy
31.05.2026 19:45
Chcimír? To mi nedává smysl. Podle mě je chcimír člověk, který nechce válku. Nikoli člověk, který podporuje agresi a okupaci.
Pe3k
31.05.2026 20:04
Nedávalo to smysl nikdy ani na začátku války, bohužel většina lidi jsou jen tupé ovce co neumí uvažovat sami za sebe a tak pouze přejímají main streamový narativ ať je jakkoliv nesmyslný.
Patik
31.05.2026 20:06
Pavol
31.05.2026 18:51
Menšík to bude mať ťažké lebo som na neho vsadil. Ale pre mňa je favorit.
Tomas_Smid_fan
31.05.2026 18:58
