ŽIVĚ: Muchová bojuje o semifinále Wimbledonu! V cestě stojí nebezpečně rozjetá Ósakaová
Ósakaová – Muchová | 17:05
Muchová si potřetí v kariéře zahraje čtvrtfinále Wimbledonu. V minulosti v této fázi nikdy neuspěla, když nedokázala sebrat set Elině Svitolinové v roce 2019 ani Angelique Kerberové před pěti lety. A hvězdnou soupeřku bude mít v boji o své první semifinále na nejslavnějším tenisovém turnaji i tentokrát.
Letos změří síly s Ósakaovou, která má v zádech skalp světové jedničky Aryny Sabalenkové. Podobně rozjetá byla Japonka také před nedávným soubojem ve finále na generálce v Bad Homburgu, kde Muchová naprosto dominovala a Ósakaová nakonec na začátku druhého setu vzdala.
Majitelka čtyř grandslamových vavřínů Ósakaová je mírnou favoritkou, ale kurzy jsou velmi vyrovnané. Vzájemná bilance je nerozhodná 3:3. Na grandslamech vede 2:1 Ósakaová, která vyhrála poslední dva souboje na této úrovni loni na Australian Open a US Open.
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