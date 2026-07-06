ŽIVĚ: Muchová bojuje o semifinále Wimbledonu! V cestě stojí nebezpečně rozjetá Ósakaová

DNES, 16:45
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WIMBLEDON - Karolína Muchová má na dosah zkompletování semifinálových účastí na všech grandslamových turnajích. Ve Wimbledonu v minulosti ve čtvrtfinálové fázi v obou případech neuspěla a třetí pokus podnikne proti nebezpečně rozjeté soupeřce. Češka vyzve bývalou světovou jedničku Naomi Ósakaovou. Zápas vám nabídneme v živé reportáži na TenisPortalu.
Profily hráčů
Osaka Naomi
Muchová Karolina
Karolína Muchová bojuje o semifinále Wimbledonu (© KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Ósakaová – Muchová | 17:05

Muchová si potřetí v kariéře zahraje čtvrtfinále Wimbledonu. V minulosti v této fázi nikdy neuspěla, když nedokázala sebrat set Elině Svitolinové v roce 2019 ani Angelique Kerberové před pěti lety. A hvězdnou soupeřku bude mít v boji o své první semifinále na nejslavnějším tenisovém turnaji i tentokrát.

Letos změří síly s Ósakaovou, která má v zádech skalp světové jedničky Aryny Sabalenkové. Podobně rozjetá byla Japonka také před nedávným soubojem ve finále na generálce v Bad Homburgu, kde Muchová naprosto dominovala a Ósakaová nakonec na začátku druhého setu vzdala.

Majitelka čtyř grandslamových vavřínů Ósakaová je mírnou favoritkou, ale kurzy jsou velmi vyrovnané. Vzájemná bilance je nerozhodná 3:3. Na grandslamech vede 2:1 Ósakaová, která vyhrála poslední dva souboje na této úrovni loni na Australian Open a US Open.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

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Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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