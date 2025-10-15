Skvělý úvod, pak zmar. Muchová na Šnajderovou nestačila a čtvrtfinále neobhájí

WTA NINGBO - Karolína Muchová (29) si čtvrtfinále turnaje v čínském Ningbu nezahraje. Ve druhém kole nestačila na ruskou soupeřku Dianu Šnajderovou (21), které podlehla ve třech setech 6:2, 1:6 a 2:6 a neobhájí tak loňské čtvrtfinále. Šnajderovou čeká v boji o semifinále vítězka duelu mezi krajankou a první nasazenou Mirrou Andrejevovou (18) a Číňankou Lin Zhu (31).
Profily hráčů
Muchová Karolina
Shnaider Diana
Karolína Muchová během turnaje v čínském Ningbo (@ ČTK / imago sportfotodienst / IMAGO)

Muchová - Šnajderová 6:2, 1:6, 2:6

Úvodní gamy utkání mezi Muchovou a Šnajderovou příliš kvalitní podívanou nenabídly. Obě tenistky si bez větších problémů držely svá podání.

Do prvních náznaků problémů se dostala ve čtvrté hře česká tenistka, která především díky vlastním nevynuceným chybám musela o udržení svého podání bojovat přes shodu.

Důležitý moment přišel vzápětí. Šnajderová při svém podání střídala výborné míče s lacinými chybami a byla to právě ona, kdo jako první v zápase přišel o servis. Rodačka z Olomouce si na rozdíl od své soupeřky pomáhala body po svém podání, brejk potvrdila a šla do vedení 4:2.

Statistika zápasu.Statistika zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Levoruká Ruska Šnajderová nadále předváděla velmi nevyrovnaný výkon. Výborné údery prokládala řadou nevynucených chyb, což vyústilo v další prohraný servis a vedení Muchové již 5:2.

Česká tenistka si i přes drobné problémy úvodní sadu ujít nenechala, své soupeřce v úvodním setu nepovolila ani jedinou možnost k prolomení podání a za 34 minut ho získala hladce 6:2.

Do druhého setu však vstoupila Šnajderová v úplně jiném rozpoložení. Podstatně zrychlila hru, začala mnohem více riskovat a v úvodu sady se jí to vyplatilo.

První game na svém podání zvládla čistou hrou, vzápětí poprvé v zápase prolomila soupeřce podání, což potvrdila a šla do vedení už 3:0.

Šnajderová nadále pokračovala v agresivní hře a na Muchovou to platilo. Češka si nedokázala udržet ani druhý servis v řadě a na ukazateli skóre svítil hrozivý stav 0:4.

V pátém gamu vsadila Muchová na maximální agresivitu, několika výbornými returny dostala Rusku pod tlak, poprvé v setu uspěla na returnu a snížila na rozdíl tří gamů.

Šnajderová se ale ztrátou podání nenechala zaskočit. Výrazně se zlepšila především na returnu, kdy mnohem lépe četla podání soupeřky a znovu byla úspěšná.

Vedení 5:1 už nepustila. Sadu dovedla do vítězného konce 6:1 a srovnala stav zápasu na 1:1.

Muchové ale nevyšel ani vstup do závěrečné sady. Své soupeřce v úvodu pomohla řadou nevynucených chyb, počtvrté v řadě ztratila své podání a nabrala manko 0:2.

Až poté Muchová přerušila sérii prohraných servisů a získala první hru ve třetím setu. Tempo hry ale nadále udávala její soupeřka. Šnajderová si bez problémů vyhrávala své gamy na servisu, Muchová o ně naopak musela hodně bojovat.

Za stavu 1:3 česká tenistka odvrátila brejkovou možnost soupeřky a snížila. Tím však jen oddálila nevyhnutelné. Sebevědomě hrající Šnajderová uspěla při dalším podání Češky a zvýšila už na 5:2.

Ruska už žádné problémy nepřipustila, utkání bez potíží doservírovala a po necelých dvou hodinách hry mohla slavit výhru po setech 2:6, 6:1, 6:2.

Výsledky turnaje WTA 500 v Ningbo

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Jakub Hájek, TenisPortal.cz, Pavel Novotný
Komentáře

29
Přidat komentář
com
15.10.2025 15:17
Na to, že Šnajderku porazila nedavno i Katka je na tom Mušová teda hodne spatne blejééééééééém
Reagovat
PTP
15.10.2025 15:12
Všem Terezám blahopřání k svátku smile
Reagovat
Levinest
15.10.2025 15:11
Na to se nedalo ani dívat...
Reagovat
Serpens
15.10.2025 15:05
Tak z toho rázem máme černý den českého tenisu... takže už to bude jen zachraňovat Terka s Marií (při vší úctě, debl nepočítám)
Reagovat
muster
15.10.2025 15:14
Siskova vyřadila Auroru a Mrva Řekům rozbil síť a ještě vyřadil jejich plejera
Reagovat
Serpens
15.10.2025 15:02
Gratulace Muško, že se tak často trápící se hráčky nějak zázračně proberou vždycky proti našim
Reagovat
frenkie57
15.10.2025 15:08
No fakt, od Mexika vyhrála Ruska jen dvě utkání a zrovna proti Mušce se musí probudit. Dlužno podotknout , že jí to Muška značně usnadnila svým mizerným výkonem.
Reagovat
frenkie57
15.10.2025 15:02
Snad je dobře, že už bude konec, protože na tohle se nedá koukat. Velký zklamání, od druhého setu táhá Muška výrazně za kratší konec a po zásluze prohraje.
Reagovat
Mony
15.10.2025 15:02
Nastavení má Muška dobré, ale kvalita jako za Miškeho tam samozřejmě už není.
Reagovat
Levinest
15.10.2025 14:37
To je strašný
Reagovat
frenkie57
15.10.2025 14:43
Muška tam předvádí úplný festival strašných minel, o každé podání musí urputně bojovat, mnohdy neúspěšně. Ne nevěřím, že by to mohla dneska zvládnout.
Reagovat
Mantra
15.10.2025 14:34
už to odchodí
Reagovat
frenkie57
15.10.2025 14:20
Ve druhém setu Muška zcela v lese a Diana se hodně zvedla. Jestli se Karolína nezvedne, tak je s ní amen.
Reagovat
tommr
15.10.2025 14:27
to se dalo čekat že se Shnaiderka proti Karolíně chytne ...
Reagovat
Alien
15.10.2025 14:02
Ta jí pěkně nakládá! Skvěle Muško!
Reagovat
Serpens
15.10.2025 14:04
Zdá se, že se ti zasekl scoreboard
Reagovat
The_Punisher
15.10.2025 14:06
Asi neocekaval typicky prubeh ceskych hracek :D
Reagovat
frenkie57
15.10.2025 14:06
Zato druhý set jí těžce protéká mezi prsty, 0:4
Reagovat
Serpens
15.10.2025 13:57
Pála nebude mít na svůj poslední zápas těžké rozhodování... Muchová Nosková dvouhry, v záloze Valentová s Bouzkovou, debl Siniaková.
Reagovat
muster
15.10.2025 14:48
mělo by to být v suchým triku, prohra by byla velká ostuda
Reagovat
Serpens
15.10.2025 14:52
No, Chorvatky tam pošlou Vekičovou s Ružičovou a problém je na světě...
Reagovat
tommr
15.10.2025 14:54
i s Marticovou by měly naše holky problém ...
Reagovat
muster
15.10.2025 15:05
sem nejdřív četl Martincovou
Reagovat
muster
15.10.2025 13:50
Sin-Wei-Hsieh v suchým triku
Reagovat
frenkie57
15.10.2025 13:49
Muška v souboji s Kolchoznicí bere celkem přesvědčivě první set, když jí v páté hře poprvé sebrala servis a v sedmé hře znovu. Následně potvdila a nebylo už co řešit. Doufám, že v podobném duchu bude utkání pokračovat.
Reagovat
muster
15.10.2025 13:47
6/2 zatím gut
Reagovat
The_Punisher
15.10.2025 13:47
Reagovat
Georgino
15.10.2025 14:08
a ve druhym 0:4, nicht so gut
Reagovat
frenkie57
15.10.2025 14:09
No, kanár nebude, to je to hlavní!
Reagovat

