Skvělý úvod, pak zmar. Muchová na Šnajderovou nestačila a čtvrtfinále neobhájí
Muchová - Šnajderová 6:2, 1:6, 2:6
Úvodní gamy utkání mezi Muchovou a Šnajderovou příliš kvalitní podívanou nenabídly. Obě tenistky si bez větších problémů držely svá podání.
Do prvních náznaků problémů se dostala ve čtvrté hře česká tenistka, která především díky vlastním nevynuceným chybám musela o udržení svého podání bojovat přes shodu.
Důležitý moment přišel vzápětí. Šnajderová při svém podání střídala výborné míče s lacinými chybami a byla to právě ona, kdo jako první v zápase přišel o servis. Rodačka z Olomouce si na rozdíl od své soupeřky pomáhala body po svém podání, brejk potvrdila a šla do vedení 4:2.
Levoruká Ruska Šnajderová nadále předváděla velmi nevyrovnaný výkon. Výborné údery prokládala řadou nevynucených chyb, což vyústilo v další prohraný servis a vedení Muchové již 5:2.
Česká tenistka si i přes drobné problémy úvodní sadu ujít nenechala, své soupeřce v úvodním setu nepovolila ani jedinou možnost k prolomení podání a za 34 minut ho získala hladce 6:2.
Do druhého setu však vstoupila Šnajderová v úplně jiném rozpoložení. Podstatně zrychlila hru, začala mnohem více riskovat a v úvodu sady se jí to vyplatilo.
První game na svém podání zvládla čistou hrou, vzápětí poprvé v zápase prolomila soupeřce podání, což potvrdila a šla do vedení už 3:0.
Šnajderová nadále pokračovala v agresivní hře a na Muchovou to platilo. Češka si nedokázala udržet ani druhý servis v řadě a na ukazateli skóre svítil hrozivý stav 0:4.
V pátém gamu vsadila Muchová na maximální agresivitu, několika výbornými returny dostala Rusku pod tlak, poprvé v setu uspěla na returnu a snížila na rozdíl tří gamů.
Šnajderová se ale ztrátou podání nenechala zaskočit. Výrazně se zlepšila především na returnu, kdy mnohem lépe četla podání soupeřky a znovu byla úspěšná.
Vedení 5:1 už nepustila. Sadu dovedla do vítězného konce 6:1 a srovnala stav zápasu na 1:1.
Muchové ale nevyšel ani vstup do závěrečné sady. Své soupeřce v úvodu pomohla řadou nevynucených chyb, počtvrté v řadě ztratila své podání a nabrala manko 0:2.
Až poté Muchová přerušila sérii prohraných servisů a získala první hru ve třetím setu. Tempo hry ale nadále udávala její soupeřka. Šnajderová si bez problémů vyhrávala své gamy na servisu, Muchová o ně naopak musela hodně bojovat.
Za stavu 1:3 česká tenistka odvrátila brejkovou možnost soupeřky a snížila. Tím však jen oddálila nevyhnutelné. Sebevědomě hrající Šnajderová uspěla při dalším podání Češky a zvýšila už na 5:2.
Ruska už žádné problémy nepřipustila, utkání bez potíží doservírovala a po necelých dvou hodinách hry mohla slavit výhru po setech 2:6, 6:1, 6:2.
Výsledky turnaje WTA 500 v Ningbo
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře