ŽIVĚ: Naděje na české semifinále se ztrácí. Bejlek na dánskou soupeřku nestačí
Tausonová – Bejlek 6:2, hraje se 2. set
Bejlek mohla vstupovat do zápasu s Tausonovou s vědomím, že dánskou hvězdu v jediném vzájemném utkání porazila. Stalo se tak v semifinále letošního turnaje v Abú Zabí, který česká tenistka také senzačně vyhrála. A ta výborně vstoupila i do druhého vzájemného souboje, když si bez problémů podržela úvodní servis. Nečekané komplikace přišly při následujícím podání Dánky, kdy bylo utkání kvůli problémům s nefungujícím systémem hlásícím auty přerušeno.
Utkání zhruba po deseti minutách pokračovalo a nečekaná přestávka Bejlek příliš nepomohla. Tausonová nejdříve obhájila své podání, vzápětí uspěla i na returnu a šla do vedení 2:1. V první polovině úvodního setu se nehrál příliš kvalitní tenis. Obě hráčky se dopouštěly celé řady nevynucených chyb, po pěti gamech ale stále držela těsný náskok 3:2 rodačka z Kodaně. Další minuty ale české tenistce naprosto nevyšly. Kupila veliké množství chyb, v dalších třech gamech uhrála proti agresivně hrající soupeřce jediný bod a o první sadu přišla hladce 2:6.
Tausonová byla i nadále jasně lepší hráčkou. Slabšího podání soupeřky využívala k agresivním returnům, Bejlek navíc nevycházela snaha rozpohybovat rivalku. Češka si prohrála hned úvodní podání druhého setu, Dánka brejk potvrdila a vedla 2:0. V následující hře znojemská rodačka odvrátila tři brejkboly, získala první hru a ještě udržela naději na případný obrat.
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