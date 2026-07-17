ŽIVĚ: Naděje na české semifinále se ztrácí. Bejlek na dánskou soupeřku nestačí

DNES, 20:00
Aktuality 18
WTA ATÉNY - Hledá ztracenou formu a v Aténách se to Sáře Bejlek zatím daří. Za sebou má dva vítězné zápasy, třetí krok zkusí udělat ve čtvrtfinálovém duelu pro nebezpečné Dánce Claře Tausonové. V případě výhry bude na znojemskou rodačku čekat krajanka Barbora Krejčíková. Zda se to mladé Češce povede, sledujte v podrobné reportáži na TenisPortálu.
Profily hráčů
Tauson Clara
Bejlek Sara
Sára Bejlek bojuje v Aténách o semifinále (@ Hammond/NurPhoto / Shutterstock Editorial / Profimedia)

Tausonová – Bejlek 6:2, hraje se 2. set

Bejlek mohla vstupovat do zápasu s Tausonovou s vědomím, že dánskou hvězdu v jediném vzájemném utkání porazila. Stalo se tak v semifinále letošního turnaje v Abú Zabí, který česká tenistka také senzačně vyhrála. A ta výborně vstoupila i do druhého vzájemného souboje, když si bez problémů podržela úvodní servis. Nečekané komplikace přišly při následujícím podání Dánky, kdy bylo utkání kvůli problémům s nefungujícím systémem hlásícím auty přerušeno.

Utkání zhruba po deseti minutách pokračovalo a nečekaná přestávka Bejlek příliš nepomohla. Tausonová nejdříve obhájila své podání, vzápětí uspěla i na returnu a šla do vedení 2:1. V první polovině úvodního setu se nehrál příliš kvalitní tenis. Obě hráčky se dopouštěly celé řady nevynucených chyb, po pěti gamech ale stále držela těsný náskok 3:2 rodačka z Kodaně. Další minuty ale české tenistce naprosto nevyšly. Kupila veliké množství chyb, v dalších třech gamech uhrála proti agresivně hrající soupeřce jediný bod a o první sadu přišla hladce 2:6.

Tausonová byla i nadále jasně lepší hráčkou. Slabšího podání soupeřky využívala k agresivním returnům, Bejlek navíc nevycházela snaha rozpohybovat rivalku. Češka si prohrála hned úvodní podání druhého setu, Dánka brejk potvrdila a vedla 2:0.  V následující hře znojemská rodačka odvrátila tři brejkboly, získala první hru a ještě udržela naději na případný obrat.

Další informace průběžně doplňujeme.

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

18
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pantera1
17.07.2026 21:30
Sára má krásné barbie šatičky, ale stejně jí asi na dánskyho křečka nebudou stačit síly.
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PTP
17.07.2026 21:36
Doprdele, vole Barbie neříká
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pantera1
17.07.2026 21:41
No jo, nervy pracují. S Baru si bohužel nezahraje . Baru snad Tausonku vyklepne .
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chlebavevaju
17.07.2026 21:18
Jelikož nebude české finále, můžeme již nyní turnaj hodnotit jako nevydařený!
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tommr
17.07.2026 21:33
kdyby Bára získala titul byl by to vydařenej turnaj i bez českýho finále ...
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pantera1
17.07.2026 21:34
Bára je v SF a tipují si, že bude nakonec ve finále s Greksonkou.
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tommr
17.07.2026 21:09
Sára je dneska úplně marná Tausonce stačí průměrnej výkon k naprostý dominanci ...
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chlebavevaju
17.07.2026 21:22
Bejlek hraje buď stylem trefim každou čáru a vymetu každý růžek, nebo netrefím ani vrata od stodoly, nic mezi tím. A podle toho to dnes vypadá.
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Mony
17.07.2026 20:57
V boxu Sáry známý mentální kouč Jelínek..zrovna u Sáry bych ho nečekal
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Diabolique
17.07.2026 21:02
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subaru
17.07.2026 21:02
Našim hráčkám, tedy některým, se spíše osvědčují atmosférové manažerky.
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jih
17.07.2026 21:33
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Mony
17.07.2026 21:09
Spíš by teď potrebovala seřizovače mířidel
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Dave6969
17.07.2026 20:53
Kde to dávají?
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Mony
17.07.2026 20:56
Na Tipsportu
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Oin
17.07.2026 21:06
Na Sportu 1.
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Oin
17.07.2026 20:45
Bobřice zatím zlobí.
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tommr
17.07.2026 20:56
spíš bych řek že Sáře to zatím moc nejde ...
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