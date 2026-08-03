ŽIVĚ: Neskutečný obrat Bartůňkové! V Torontu smazala setboly domácí hvězdy a získala úvodní set

DNES, 20:15
Aktuality 13
WTA TORONTO - Těžká zkouška čeká v prvním kole kanadského Masters v Torontu na Nikolu Bartůňkovou. Její soupeřkou bude vítězka US Open z roku 2019 domácí tenistka Bianca Andreescuová. Jak si mladá česká naděje s kanadskou rivalkou poradí, sledujte v podrobné reportáži na TenisPortálu.
Profily hráčů
Andreescu Bianca Vanessa
Bartůňková Nikola
Nikola Bartůňková v boji o postup do dalšího kola (© ČTK / Deml Ondřej)

Bartůňková – Andreescuová 7:5, 3:2 hraje se 2. set

Bartůňková už v úvodní hře zápasu prvního kola na tisícovce v Torontu musela odvracet dva brejkboly. Složitý začátek proti Andreescuové však zvládla a podání si udržela. Ve čtvrté hře sama jednu šanci nevyužila a následně na to doplatila. Česká hráčka přišla o servis jako první a Kanaďanka následně brejk potvrdila. Následně domácí tenistka opět uspěla na příjmu, když využila i chyb soupeřky a zvýšila už na 5:2. Následně si vypracovala tři setboly v řadě. Češka se však všechny smazala a pěti vyhranými body snížila. Game zakončila dvěma skvělými údery, jedním z forhendu a následně vystřelila i z bekhendu.

Aktuálně 41. hráčka světa tak nastartovala parádní obrat. Získala čtyři gamy v řadě a otočila skóre na 6:5. Ve dvanáctém gamu se sama dostala ke dvěma setbolům. Při tom prvním těsně minula forhend, ale při druhém jí pomohla soupeřka chybou z forhendu a Bartůňková tak dokonala parádní obrat.

Druhá sada byla dlouho velmi vyrovnaná a obě hráčky si držely svá podání.

Andreescuová se stále marně snaží ukončit své dlouholeté působení mimo elitní stovku, přestože v této sezoně odehrála víceméně kompletní program. Letos získala několik titulů na okruhu ITF a zahrála si finále na WTA 125 v Austinu, ale na evropské antuce a trávě se jí vůbec nedařilo.

Bartůňková na posledním turnaji v Praze promarnila vedení 5:1 ve třetím setu a čtyři mečboly, které by ji posunuly do čtvrtfinále. Přesto má dvacetiletá tenistka za sebou skvělý rok – nedávno postoupila do osmifinále v Římě, čtvrtfinále v Berlíně a do třetího kola Wimbledonu.

Výsledky dvouhry na turnaji WTA 1000 v Torontu

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

13
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Sinuhet1
03.08.2026 22:22
Snad Nikola vyhraje, jdu spat
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com
03.08.2026 22:32
du s tebou
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Diabolique
03.08.2026 22:19
A Vitka nikdo ani nezmini ...
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pantera1
03.08.2026 22:37
Má první set a zas tam prší. Ale řádně si to opět zkomplikoval.
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tommr
03.08.2026 22:05
Nikola se po špatným začátku vzchopila a první set ještě otočila z 2:5 na 7:5 zlomovým momentem byly tři odvrácené setboly v řadě ...
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Diabolique
03.08.2026 21:56
Pekne to Nikola otaci. Z 2:4 na 6:5. V nejhorsim pripade tie break.
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Mony
03.08.2026 22:03
z 2:5, 0:40 !
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Diabolique
03.08.2026 22:03
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frenkie57
03.08.2026 22:03
Dopadlo to jak nejlépe mohlo, Nikola má po více než hodině hry první set.
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tommr
03.08.2026 21:26
Nikola je prostě zbrklouš. Od začátku tam sází jednu strašnou chybu za druhou a Andreescu díky tomu přišla k brejku ani neví jak ...
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vojta912
03.08.2026 20:23
Cekal jsem, ze bude nejaky článek k tomu jak Makyna nazvala komisařku 3,14čou a ono nikde
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SydneyOpen
03.08.2026 21:09
počkej já myslel že ji nazvala "Pussy"
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Tomas_Smid_fan
03.08.2026 21:51
to byl Zeman
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