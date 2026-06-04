ŽIVĚ: Siniaková s Townsendovou hrají o finále French Open. V cestě je kanadsko-brazilský pár

DNES, 14:30
Aktuality 0
FRENCH OPEN - Kateřina Siniaková a Taylor Townsendová zabojují na French Open o účast ve finále. V semifinálovém souboji vyzve nejvýše nasazený pár zkušenou kanadsko-brazilskou dvojici Gabriela Dabrowská, Luisa Stefaniová. Utkání vám nabídneme na Tenisportálu v podrobné reportáži.
Profily hráčů (7)
Dabrowski Gabriela
Townsend Taylor
Siniaková Kateřina
Stefani Luisa
Siniaková s Townsendovou jsou na French Open v somfiinále (@ Domenico Cippitelli/IPA/I / Sipa Press / Profimedia

cca 14:40 Siniaková/Townsendová – Dabrowská/Stefaniová

Siniaková s Townsendovou na své cestě mezi nejlepší čtyři páry ztratily jen jediný set, a to ve druhém kole proti kolumbijsko-americké dvojici Emiliana Arangová, Iva Jovicová. Podobně na tom jsou i jejich dnešní soupeřky Dabrowská se Stefaniovou, které zaváhaly ve stejné fázi s rusko-čínským deblem Jelena Pridankinová, Qianhui Tang.

Oba páry se potkaly na okruhu jen jednou. Stalo se tak v letošním roce na turnaji v Miami, kdy Siniaková s Townsendovou zvítězily také v boji o postup do finále v závěrečném super tie-breaku. Česko-americký pár má na svém kontě dva grandslamové tituly, které získal ve Wimbledonu v roce 2024 a na US Open v loňském roce.

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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