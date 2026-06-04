ŽIVĚ: Siniaková s Townsendovou hrají o finále French Open. V cestě je kanadsko-brazilský pár
cca 14:40 Siniaková/Townsendová – Dabrowská/Stefaniová
Siniaková s Townsendovou na své cestě mezi nejlepší čtyři páry ztratily jen jediný set, a to ve druhém kole proti kolumbijsko-americké dvojici Emiliana Arangová, Iva Jovicová. Podobně na tom jsou i jejich dnešní soupeřky Dabrowská se Stefaniovou, které zaváhaly ve stejné fázi s rusko-čínským deblem Jelena Pridankinová, Qianhui Tang.
Oba páry se potkaly na okruhu jen jednou. Stalo se tak v letošním roce na turnaji v Miami, kdy Siniaková s Townsendovou zvítězily také v boji o postup do finále v závěrečném super tie-breaku. Česko-americký pár má na svém kontě dva grandslamové tituly, které získal ve Wimbledonu v roce 2024 a na US Open v loňském roce.
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