ŽIVĚ: V Římě prší. Muchová je krok od vyřazení! S bývalou Ruskou jasně prohrává
Potapovová – Muchová 6:3, 1:0 / přerušeno
Muchová vynechala Madrid a do souboje s nebezpečně rozjetou Potapovovou, která zaznamenala ve španělské metropoli své největší semifinále v kariéře a v Římě vyhrála už tři zápasy, nastupovala s výrazným zápasovým mankem oproti soupeřce.
To se v úvodním setu jasně ukázalo. Česká favoritka byla příliš pasivní, nechala většinu výměn diktovat ruskou rodačku reprezentující Rakousko a doplatila na to. Muchová hned v prvním gamu zahodila náskok 40:0 na returnu a v šesté hře přišel trest, když na brejkbol soupeřky vyrobila chybu z forhendu.
Dokázala však okamžitě zareagovat, využila svůj až celkově osmý brejkbol v zápase a udržela se ve hře o úvodní sadu. Vzápětí ale promarnila náskok 30:0 na servisu, Potapovová jí na brejkbol donutila k chybě a obnovila náskok brejku. Následně se Potapovové podařilo set relativně snadno doservírovat.
Ani druhé dějství nezačalo z pohledu Muchové ideálně. Hned v prvním gamu pustila Potapovovou k dalším brejkbolům a na ten druhý v pořadí vyrobila chybu z bekhendu. Soupeřka tak měla v zádech náskok setu a brejku.
Zápas je momentálně přerušen kvůli dešti a hráčky už musely opustit kurt.
Podrobnosti budeme průběžně doplňovat.
Komentáře
navíc, na Den výročí osvobození sovětskou armádou se nesluší porazit Rusku.
Snad jí deštík pomůže se probrat...
Tak dlouho budeš odpočívat, až se nenastartuješ
je to tak