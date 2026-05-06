ŽIVĚ: Výborný úvod Plíškové je zapomenut, Španělka průběh otáčí. Zápas je přerušen

WTA ŘÍM - V povedeném návratu zatím v letošní sezoně pokračuje Karolína Plíšková. Čtvrtfinále si zahrála jak na turnaji v Linci, tak především v Madridu. Bývalá světová jednička chce uspět i v Římě, kde ji na úvod čeká španělská soupeřka Jessica Bouzasová. Utkání vám přineseme v podrobné reportáži na Tenisportálu od zhruba 18:20.
Karolína Plíšková má před sebou další výzvu (@ PSNEWZ / Sipa Press / Profimedia)

Plíšková - Bouzasová, 4:5, zápas je přerušen

Naprosto suverénně vstoupila do zápasu Plíšková. Na zisk úvodní hry potřebovala proti Bouzasové zhruba minutu hry a bez problémů získala čistou hrou úvodní game. Španělka se naopak na svém servisu velmi trápila, často musela jít přes druhé podání, čehož Češka okamžitě využila a rychle se ujala vedení 2:0.

Povedený start do zápasu ale Plíškovou neuklidnil. Ve třetí hře se dopustila hned několika nevynucených chyb, game zakončila dvojchybou a vrátila soupeřku do hry. Ta toho maximálně využila. V delších výměnách začala mít proti chybující rivalce navrch, podruhé v řadě uspěla na returnu a když brejk vzápětí bez problémů potvrdila, šla do vedení už 4:2.

Sérii čtyř vyhraných gamů Bouzasové za sebou ukončila Plíšková v sedmé hře a snížila na rozdíl jediného gamu. Dvojnásobná grandslamová finalistka se snažila o svůj typický agresivní tenis, na výborně se pohybující soupeřku ale těžko hledala recept a často Španělce pomáhala nevynucenými chybami. Za stavu 5:4 pro Bouzasovou bylo však utkání kvůli dešťové přeháňce přerušeno a tenistky zamířily do šaten.

Podrobnosti průběžně doplňujeme.

Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA Masters 1000 v Římě

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

HankMoody
06.05.2026 19:07
Kdyz zacalo hrozit, ze Karolina prohraje prvni set, tam zacalo prset. Zaroven ve stejne chvili hrozilo, ze Spanelku brekne ona nedopodava. No a ted hrozi, ze bude prset jeste dlouho.
Saulnier
06.05.2026 18:52
Začína tam pršať
tommr
06.05.2026 18:58
snad ta pauza Španělku rozhodí tak že nedopodává ...
Saulnier
06.05.2026 19:05
Po prvých dvoch gemoch sa Bouzas rozbehla a Karolína aj keď zahrala pekný úder, Bouzas ho vrátila. Prestávka by ju mohla zase trochu spomaliť a Karolína snáď vytasí zbrane aj na returne ako v úvode.
Diabolique
06.05.2026 18:44
No proste KONEC! Co na tom nechapete?
Mac
06.05.2026 18:43
vidim to spatne, ten kratas pri prilezitosti na 3/2 mluvi sam o sobe...
Saulnier
06.05.2026 18:38
Uvidíme, prvé 2 gemy Bouzas nestíhala, potom zas Karolína trochu zahaprovala na servise. Je to otvorené na obe strany zatiaľ
HankMoody
06.05.2026 18:20
Nevidim to dobre. Karoline hrozi vyrazeni.
Diabolique
06.05.2026 18:22
Kdyby jenom vyrazeni! Hrozi ji konec! Utrum! Finito!
HankMoody
06.05.2026 18:30
Je to velka komplikace.
