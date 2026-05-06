ŽIVĚ: Výborný úvod Plíškové je zapomenut, Španělka průběh otáčí. Zápas je přerušen
Plíšková - Bouzasová, 4:5, zápas je přerušen
Naprosto suverénně vstoupila do zápasu Plíšková. Na zisk úvodní hry potřebovala proti Bouzasové zhruba minutu hry a bez problémů získala čistou hrou úvodní game. Španělka se naopak na svém servisu velmi trápila, často musela jít přes druhé podání, čehož Češka okamžitě využila a rychle se ujala vedení 2:0.
Povedený start do zápasu ale Plíškovou neuklidnil. Ve třetí hře se dopustila hned několika nevynucených chyb, game zakončila dvojchybou a vrátila soupeřku do hry. Ta toho maximálně využila. V delších výměnách začala mít proti chybující rivalce navrch, podruhé v řadě uspěla na returnu a když brejk vzápětí bez problémů potvrdila, šla do vedení už 4:2.
Sérii čtyř vyhraných gamů Bouzasové za sebou ukončila Plíšková v sedmé hře a snížila na rozdíl jediného gamu. Dvojnásobná grandslamová finalistka se snažila o svůj typický agresivní tenis, na výborně se pohybující soupeřku ale těžko hledala recept a často Španělce pomáhala nevynucenými chybami. Za stavu 5:4 pro Bouzasovou bylo však utkání kvůli dešťové přeháňce přerušeno a tenistky zamířily do šaten.
Podrobnosti průběžně doplňujeme.
Výsledky ženské dvouhry na turnaji WTA Masters 1000 v Římě
