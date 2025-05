Životní úspěch Jermáře. První deblový titul z challengeru i žebříčkové maximum

ATP CHALENGER OSTRAVA - Challenger v Ostravě přeci jen bude mít českého vítěze. Ve finále čtyřhry se z triumfu radoval Jan Jermář (25), který spolu se Srbem Stefanem Latinovićem (25) porazili novozélandský pár Finn Reynolds, James Watt 7:5, 6:3. Rodák z Nového Jičína si tak připsal premiérový titul z challengerového okruhu.

Reynolds, Watt - Jermář, Latinovič 5:7, 3:6

Jermář s Latinovićem ztratili cestou do finálového duelu ve třech zápasech dva sety, v semifinále pak vyřadili český pár Matěj Vocel, Michael Vrbenský v dramatické třísetové bitvě 4:6, 6:3 a 10:8.

Prakticky stejnou bitvu absolvovali už v prvním kole, když porazili dánsko-kanadskou dvojici August Holmgren, Kelsey Stevenson po setech 7:5, 6:7 a 10:8.



Ve finálovém utkání proti novozélandské dvojici se jako první dostal do trháku česko-srbský pár, když poprvé uspěl na returnu a ujal se vedení 5:3. Set však dopodávat nezvládli, sami přišli vzápětí o servis, a sada tak směřovala do dramatické koncovky.



Za stavu 6:5 pro Jermáře s Latinovićem však opět uspěli na returnu a sadu po 48 minutách dotáhli do vítězného konce 7:5.

Druhý set měl podobný průběh. Jermář se svým srbským parťákem šli do vedení 4:1, ale za stavu 4:3 ztratili podání. Vzápětí si však náskok vzali zpět a výborně rozehraný zápas už nepustili.



Po hodině a 25 minutách proměnili třetí mečbol a mohli slavit titul. Jermář si tak vylepší své deblové žebříčkové maximum — ze současné 309. pozice se posune na 249. místo světa.

Jermář měl před sobotním finále na svém kontě osm deblových titulů z okruhu ITF. V Ostravě tak slaví jednoznačně největší úspěch své dosavadní kariéry.



Dvouhře se pětadvacetiletý Čech příliš nevěnuje, letos odehrál tři zápasy, všechny prohrál. Singla si zahrál i v Ostravě, kde v prvním kole nestačil na bývalého 21. hráče světa, Brita Daniela Evanse, a podlehl mu jasně 0:6, 2:6.

