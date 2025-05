Zklamaná Kvitová: Je těžký soudit druhého, když nevíte, co se děje

FRENCH OPEN - Zdál se to jako přijatelný los. Petře Kvitové (35) se v prvním kole French Open postavila do cesty s mizernou formou se potýkající Viktorija Golubicová (32). Česká šampionka se však svého druhého vítězství po návratu na kurty nedočkala. O tři roky mladší soupeřce podlehla 6:3, 0:6, 4:6. "Los byl přijatelný, je to škoda," říkala po zápase zklamaná tenistka.

Kvitová – Golubicová 6:3, 0:6, 4:6

"Cítím se tak nějak normálně. Jsem ráda, že jsem zvládla odehrát tři sety. Po tom, co se mi stalo v Římě (odstoupila před zápasem 2. kola), jsem nehrála asi deset dní. Pak jsem začala hrát a začalo mě bolet rameno. Výsledku je samozřejmě škoda, los byl určitě přijatelný. Jsem ráda, že antuka je za mnou a že se mi přihodí něco lepšího na trávě," uvedla Kvitová.



Dvojnásobná wimbledonská vítězka nastoupila proti 82. hráčce světa Golubicové se zatejpovaným pravým ramenem. V Římě si také zranila achilovku. Dnes se ale cítila bez omezení. "Bylo to dobré. Hrála jsem pod prášky, ale necítila jsem nic," uvedla.



Pětatřicetiletá rodačka z Bílovce rozehrála duel dobře. První set vyhrála za 35 minut. "Potom jsem ale trošku vytuhla, když tam začalo docela hodně pršet. Soupeřka do toho začala víc chodit a já jsem naopak zůstala víc stát na nohách. Bylo těžké se vrátit do zápasu," podotkla. "Podmínky nebyly asi úplně nejlepší, ale bylo to pro obě stejné. Tohle je Paříž," doplnila.

Po kanáru ve druhém setu neuspěla ani ve třetí sadě. "Šanci jsem měla. Mám odehrané některé zápasy, ale bohužel ne moc vítězných. Sebevědomí z toho mi určitě chybí," řekla. Neřešila ani těsný fiftýn za stavu 4:5 a 15:30, který umpirová rozhodčí přisoudila soupeřce. Ta pak první mečbol využila. "Těžko říct. Musela bych si to asi pustit zpětně, kdo měl pravdu. Hned jsem věděla, že ten balón od Viki byl dobrý. Nevím. Je to samozřejmě blbé, když to je takhle na konci, ale bohužel. Stane se," uvedla.



V Paříži s ní byl vedle manžela a trenéra Jiřího Vaňka a švagrové také syn Petr. "Porážka mě samozřejmě mrzí, to je jasný, to bych jinak už nehrála. Ale je to, jak to je. Nemůžu od sebe čekat zázraky, když jsem byla deset dní ráda, že chodím, poté co mě píchlo v achilovce. Antuka vám nedá nic zadarmo. Viki na ní hraje ráda. A když se rozstřílela, nedala mi tolik míčů zadarmo," líčila česká tenistka.

Po návratu na kurty má herní bilanci 1:5. Vnímá, že hraje jinak než před porodem. "Jedna věc je intenzita a druhá, že tělo není v nejlepší kondici. Doufám, že brzo bude, už je to deset měsíců po porodu. Ženské tělo je vůbec zvláštní. Nezvednu váhu, co jsem zvedla, neodběhám, co jsem běhala, a tak. Kvantita a kvalita je jinačí," připustila.



Negativní reakce se ale snaží neřešit. "Nevnímala jsem to, ale pak mi nějací lidé něco řekli. A když jsem pak někde něco četla, tak nevím, co jim mám na to říct. To je jejich problém. Kdyby mě to nebavilo, tak tady nejsem. Je strašně těžký soudit někoho jiného, když nevíte, co se děje a neděje. Nevím, jestli to říkali i Rafovi (Nadalovi), jestli to má zapotřebí, když ke konci kariéry nehrál tak dobře. Je to těžký, ale myslím si, že lepší je nesoudit," uvedla.



Antukovou část sezony končí realisticky. "Vrátila jsem se brzy s tím, že bych chtěla hrát nejlepší tenis na trávě. Samozřejmě vnitřně to trochu ničí, že se to takhle úplně nepodařilo. Na druhou stranu je to pro mě lepší než trénovat, takže to musím vzít z lepší stránky," řekla Kvitová, která ještě před Wimbledonem plánuje turnaje v Nottinghamu a Queen’s Clubu.

