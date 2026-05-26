Zklamaná Nosková: Nebylo to o soupeřce. Mohl tam stát kdokoliv jiný...
"Dneska to nebylo o soupeřce, ale spíše o mně. Mohl tam stát kdokoliv jiný a dopadlo by to podobně," řekla Nosková, která plnila v Paříži roli nasazené dvanáctky. "Ani ty tréninky předtím jsem se na kurtu necítila. Šla jsem do toho, že to nebude, kdo ví co. Od toho se to odvíjelo a ta kvalita zápasu nebyla z mé strany dobrá," uvedla jednadvacetiletá hráčka.
Ačkoliv se před Roland Garros dostala do čtvrtfinále v Madridu a osmifinále v Římě, v Paříži vypadla podruhé za sebou hned v úvodu. "Dala jsem si na sebe tlak, že chci ještě něco v posledním turnaji na antuce uhrát. Ty předchozí se mi povedly, možná jsem chtěla až moc a nenašla se," podotkla Nosková.
Se semifinalistkou Roland Garros z roku 2021 Sakkariovou prohrála první set v koncovce. Ve druhé sadě nevyžila za stavu 5:2 tři setboly a nedopodávala sadu ani za stavu 5:3. V tie-breaku přišla o vedení 3:2 a prohrála zkrácenou hru 3:7. "Za stavu 5:3 jsem měla servis, ten jsem ale odehrála za tři minuty a byla jsem zpět na lavičce. Tam to byla asi největší škoda, že jsem si to víc nepohlídala. Možná to ale ani do toho stavu nemělo dojít. Měla jsem vyhrát první set a ten druhý mohl být lehčí," řekla Nosková.
Svěřenkyně trenéra Tomáše Krupy vyhrála před pěti lety v Paříži turnaj juniorek, v dalších letech se jí ale už na místní antuce nedařilo. Od té doby zde vyhrála jen dva ze sedmi zápasů. "Měla jsem tu pár špatných zápasů za sebou. Například s (Irinou-Camelií) Beguovou (2024), nebo (Anastasijí) Potapovovou (2025). Řekla bych, že jsem je měla vyhrát, stejně jako dnes. Ty zápasy jsou spíše o mně," uvedla Nosková.
I proto nepovažuje Roland Garros za oblíbený turnaj. "Je to grandslam jako grandslam. Ty výsledky nejsou bůhvíjak zářivé a je na nejnižší pozici z těch grandslamů. Na trávu se těším a betony jsou pro mě komfortnější," řekla. Náladu v Paříži si trochu pokusí spravit ve čtyřhře s Terezou Valentovou. "Nevím, jestli to deblem půjde, ale zkusíme to. Terka je tu také nějakou chvíli a čeká na debla. Ani jedné z nás se to tady úplně nepovedlo, tak to zkusíme alespoň v deblu opravit," řekla Nosková.
Po Roland Garros se přesune na travnatý povrch a chce se co nejlépe připravit na Wimbledon. "Budu hrát asi o jeden turnaj víc než roky předtím. Tuším, že začnu v Queens, pak asi pojedu Berlín, Bad Homburg a Wimbledon," uvedla Nosková.
